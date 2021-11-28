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「時代革命」奪金馬獎 中共恐懼的預言

社論

涵括兩岸三地影片的台灣金馬獎27日揭曉，香港導演周冠威的「時代革命」獲選為最佳紀錄片。此片以兩年前的香港反送中運動為內容，這次獲獎不但反映影片水平，更重要的，也反映反送中精神取得延續和擴大。

兩年前的反送中運動，主要發生於2019年6月至12月這半年，此後北京加強打壓，香港特區政府大肆搜捕示威者，至去年7月1日起實施「國安法」，以叛亂罪起訴示威者；另一方面，香港支持反送中的精神衝破打壓，向世界擴散。「時代革命」紀錄片在大陸、香港以外地區得到支持，就是反送中精神的延續和擴大。

今年7月，「時代革命」在坎城影展上映，首獲國際支持；本月7日，東京影展又突襲放映此片，據日本新聞報導，在東京現場觀看此片的700名觀眾有不少是香港人，一些人在看到兩年前的片段時「止不住哭聲」。27日金馬獎又放映此片，還將它選為最佳紀錄片。坎城、東京和台北三地，都在事先沒作宣傳下突襲放映，反映中共施加的巨大無形影響力，但也反映港台有良知的電影工作者，並沒有被中共嚇倒。

「時代革命」記錄兩年前的反送中示威過程，從100萬人參加、200萬人遊行，後來占領立法會、元朗襲擊、8月11日尖沙嘴和銅鑼灣警暴、8月31日太子地鐵警暴，中文大學被攻擊、理工大學圍城，一直到11月24日香港區議會選舉，左派候選人全面潰敗，半年示威才告一段落。

影片主要記錄不同示威者參與過程。北京一直宣傳，外國勢力插手和煽動示威，但影片展示的大量示威者言行顯示，示威活動多屬現場自發，沒有外國勢力在背後組織與指揮，揭破中共的宣傳。

導演周冠威表示，拍攝期間遇到不少阻力，完成後更成為「禁片」，他的人身安全也受威脅。不少人勸他離開香港，但他表示不會離開，因為他是基督徒，愛和自由是他的信仰。現在香港是一個「扎心」之地，他有責任記錄香港發生的事，將真實的香港故事告訴外在世界；就算被捕，「他們可以關住人的身體，卻關不住人們的思想和靈魂」。

反送中當然是時代的產物。鄧小平承諾和中英主權移交協議規定香港50年不變、實施「一國兩制」和高度自治。1990年通過的香港基本法寫明，香港人可普選特首。但習近平上台後改變政策，2014年取消普選特首，直接激起占中運動(雨傘運動)；2019年再推「送中條例」，激起民眾反送中示威；2020年，北京繞過香港，由中央人大逕行通過港版國安法，送中條例和國安法是一法兩制，目的都是加強對港箝制。

時代革命中的「革命」涵義是什麼？北京和香港左派指就是「港獨」，然後用港獨名義打壓民主派。其實在反送中期間迄現在，香港很少人支持港獨。反送中初期，100萬和200萬人遊行，也聽不到「光復香港時代革命」的口號。但北京將示威者一概打成暴徒，又將示威打成「顏色革命」，時代革命的口號才開始流行，反共也成為方向。

其間的變化很明白，示威者了解北京不會讓香港自治，普選特首的希望幻滅，革命才成為方向。示威者在7月1日攻占立法會時，提出五大訴求，最末一項也是最大訴求，仍是要求普選特首，而不是革命。

1997年香港回歸大陸時，香港人沒有反對；至今為止，大多數港人仍不支持香港獨立，將來也不會支持，因為香港生存的各種條件，不可能獨立。港人真正追求的是自治和自主，最多只是自決香港事務。自治是鄧小平的承諾，自主是指香港事務不應受北京指揮，自決則是港人有決定香港前途的權利。現代民主法治制度容許言論自由，而主張自決的言論受法律保護，並不構成犯罪。人生而有自由權利，中共無權剝奪港人這項自由權利，硬要把香港人變成和大陸同胞一樣。

中共害怕自治、自主和自決，是因前蘇聯2000萬蘇共黨員的信仰，在1991年一夕之間崩潰。蘇共瓦解成為中共的最大恐懼，從此對西方民主、自由、自治、自主和自決得了恐懼症。1989年天安門民運，中共眼見100萬學生和民眾上街爭取民主，要求改革，恐懼達頂點，因此武力血腥鎮壓，此後與民主自由畫清界線，將外國勢力視為鬥爭對象。

2019年香港反送中運動、1989年天安門民運，與1919年的「五四運動」一脈相承；但反送中運動的「時代革命」吶喊，更直接更清晰展示民眾的訴求。

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