北京出手 懲罰台獨金主與台商隊伍

北京當局5日宣布懲戒蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮等「台獨頑固分子」，禁止他們和家屬赴陸港澳地區後，23日再宣布處罰曾政治捐款給民進黨的台灣 遠東集團。大陸跨部會、五省市聯手清查該集團在大陸投資 化纖、水泥等行業，認定有系列違規違法行為，罰款和追稅人民幣4.7億餘元。北京國台辦放狠話，「不允許支持台獨的人幹吃飯砸鍋的事」，手段清楚，目標明確，在跨海赴大陸發展的台商之間引發大震盪。

中共 用「跨部會、跨省市」作業，擺明對支持民進黨企業採取報復作為。選定遠東集團而不是其他企業，是因遠東近三年捐給民進黨政客5800萬新台幣(約200萬美元)，是外界認定的最大金主。

但台灣很多人為遠東叫屈，因為遠東的政治獻金藍綠營都有，通常給藍較多、給綠較少。遠東1949年前在上海發跡、在台灣壯大，是最早赴大陸投資的企業之一。台灣企業和富商常因「政治安全瓣」，兩面押寶捐款投注，但說遠東是「台獨金主」，台灣朝野有不同看法。

查閱公開的政治捐獻紀錄，遠東對蘇貞昌、游錫堃捐款是事實。總部設在新北市板橋的遠東集團，是蘇貞昌、蘇巧慧父女的在地企業金主，北京出重手直接打蘇系，可能也打到民進黨政客的痛處了。

在大陸投資水泥、化纖等多種行業的遠東，既靠大陸資源和市場賺錢，又涉足汙染環境的水泥業，中共要「依法」懲處太容易。遠東在大陸投資盤根錯結，或不致因此撤資，處罰遠東對數千家台商足以發揮殺鷄儆猴、震山震虎效果。中共使這個手段，顯然經細密利害盤算。

北京宣布懲處遠東前，台灣已流出「12家台獨金主」名單，是下一波懲處對象，在台商圈引發熱議。蔡英文在民進黨中常會「正告」北京停止這樣的行為，否則勢將惡化中國投資環境，加速企業轉向。民進黨政府感受到壓力，但也藉勢操作，想加速補助台商回流，呼喚「台商回家」。

如果回家能解決問題，台商可能少有人願抛家棄子，赴大陸打拚。從大陸崛起的軌跡和今天富裕繁榮，台港商人的貢獻功不可沒。願赴大陸投資的台商對大陸環境、政治氣候與官場潛規則，早已瞭然於心，也明白在兩岸複雜政治關係如何趨吉避凶。

兩岸關係和緩時，類似「依法依規」爭議都還有政治力介入處理轉圜的空間；如今兩岸關係惡化，瀕臨戰爭邊緣，中共用政治手段要求台商選邊，是必然發展。蔡政府無力協助台商保護在大陸的權益，反而將台商推向更艱難危局，讓台商兩面不是人，更難生存。

美中貿易戰下，美國重建供應鏈，中國強力扶植本土供應商，力求科技自主，台商在大陸愈來愈難生存。蘋果的供應鏈200大廠家中，已有51家陸商取代48家台商，成為蘋果最大供應商來源。大陸謀自力更生，低工資不再、環保政策趨嚴等步步進逼，能返鄉或外移他地的台商早已走了，但更多在當地打拚20、30年的台商，「規模能變、產品能轉型，就是不可能放棄中國」，他們在美中台三方政治夾縫裡求生，艱難可見一斑。

在習近平「共同富裕」政策下，大陸富商紛紛捐獻巨資以求自保，台商和台企聯也成立慈善基金會捐款，幫台商緩解壓力。中共政策更張，台商過去享有「超國民待遇」已宣告結束；習近平急於在內政上樹威固權，在台灣問題堅定打擊台獨立場，台商更難置身事外。在台商人可以政經分離，但在大陸就要明確站隊，以保全飯碗荷包，台商的黃金時代已結束。

兩岸檯面上關係愈來愈僵持甚至敵意，經貿依存度卻愈來愈高。美國代表在台美貿易暨投資貿易協定談判中，曾質疑兩岸貿易額大增，台灣沒有誠意切斷「紅色供應鍵」。但大陸疫後穩定復工，沒有放棄美中雙邊市場的台商，對美中都難切割。這種情況下，兩岸政府還以政治理由，逼台商選邊站，讓台商難轉圜，漸至無路可走。

兩岸經貿因先天地理、文化和供需互補關係，唇齒相依，商人無祖國、在商言商。兩岸政府因政治歧異紛爭，卻拿台商來施壓威嚇，於情不仁、於理不公、於法不適。統獨難題本應由政治人物去解決，台商在台灣捐款很難一面倒獨厚一方，中共拿遠東祭旗，或許比文攻武嚇2300萬人影響小，但用落伍思維處理問題，不利兩岸融合，也讓期待兩岸徹底分離者暗中慶幸，更逼台商設法遠離大陸避險，豈是良性的發展？