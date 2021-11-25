中國同意與美國軍控對話的意義

拜登總統與習近平主席上周視頻峰會，雙方同意設立四個工作小組，處理美中之間的問題。其中最出人意料之外、也是國際最關注的是戰略對話；國安顧問蘇利文表示，這是美中逐步走向軍備控制談判的開始。中國 為何同意與美國 進行軍備控制對話？對話最後是否走向限武談判，進而簽訂協議？

美國擔心中國核武軍力增長，從川普政府就希望把中國拉入新一輪戰略協定談判。拜登上台後，決定先與俄羅斯延長「新削減戰略武器條約」五年，至於美中之間的裁武談判則另起爐灶。

中國核武力量對美國其實並不構成真正威脅。據美國國防部估計，中國僅有約200枚實戰核彈 頭(也有專家說可能有400枚)，數量與英法相當，規模是俄羅斯的5.6%、美國的6.3%；能搭載核彈頭的洲際彈道導彈，中國只有約100枚，且數量長期維持不變，構成「最低嚇阻」的核戰略。

北京配合這個戰略，很早就宣布「不首先使用核武」準則，其用意在對美俄兩國顯示沒有敵意，所持有的核武只用於自衛性質的核報復。但讓美國警覺的是，解放軍開始在西北建設核導彈發射井。

美國科學家聯盟(Federation of American Scientists)今年中開始，陸續發表衛星監測報告指出，中國在甘肅玉門(120個)、新疆哈密市(110個)、內蒙古鄂爾多斯市及位於吉蘭泰鎮(30個)，正興建洲際彈道飛彈(ICBM)發射井，共達250個。

北京則反駁，這些都是風力發電基樁，固定的核武發射井容易被摧毀。為了提高存活率，中國洲際彈道飛彈向來用機動車輛拖載，沒必要新建發射井。

核武專家指出，發射井雖無法隱藏，但高度加固的導彈發射井不易摧毀，即使用核彈頭攻擊，必須直接命中或落在發射井周圍200米內，才能摧毀發射井。考慮到命中概率，以每個發射井需要兩枚彈頭攻擊的「雙保險」，才能達到90%以上摧毀率，新增250多個發射井，敵方需約500個彈頭才能有效摧毀，這個數量相當於美國部署核彈頭的三分之一。

如果要消耗對方核彈，就核武對抗戰略考慮，美國自信可通過常規武力，配合飛彈防禦系統，一次性消滅中國的核武力量，從而贏得實力本就不均衡的核戰爭。而中國既然考慮與美國全面對抗，共軍就須有對應的核戰略，不再是美俄兩強之下求自保，而是因應與美國一對一戰爭，重新思考「不首先使用核武」以及「最低嚇阻」的核武戰略。

外界猜測，中國可能從「不首先使用」轉為「預警發射」核武。由於須爭取時間，不能讓美國先下手，存放導彈井中的洲際導彈發射速度要比移動裝置導彈更快，固定導彈井因此更受青睞。

更讓美國國防專家膽戰心驚的是，中國高超音速飛彈研發，今年7月一次測試，最新滑翔載具以至少五倍音速飛行，且在南海上空接近目標時發射另一枚飛彈。部分專家認為，這枚飛彈是用來摧毀飛彈防禦系統，以防極音速武器被擊落，顯示中國技術遠超過美俄。

由於先前沒有任何國家展示過這種能力，讓五角大廈大感意外。參謀首長聯席會議主席密利還比擬，這有如上世紀蘇聯發射人造衛星「史普尼克號」，逼得美國急起直追的震驚時刻。

中共以新飛彈發射井，加上新飛彈技術，以及正發展新一代096戰略核潛艦、轟-20戰略轟炸機，陸海空三位一體核打擊力量將更完備，未來戰略核武器投送平台將可與美俄相當。

蘇利文在拜習會後透露，美中正在建立高層軍事會晤機制，開始戰略穩定對話，層級將定位在中共中央軍委副主席，白宮正為這些接觸定義戰略方向，包括網路安全、太空和核武器領域，以及新武器測試和部署問題。不過中方不願承認是類似美蘇的限武談判，而僅是安全對話。

中方同意對話，是因美方終於承認中國是「對等的核大國」，也承認中國具有威懾美國介入台海的能力。北京願意對話，當然也要有收獲。日前傳出美方正研究是否放棄「首先使用核武」準則，可能作為與中國談判的籌碼之一。

美國近期完成F-35匿蹤戰機攜帶戰術性核武測試，具機動性高、隱形奇襲和有限範圍打擊等優勢；美國核潛艦攜帶的核武導彈更高達數百枚，足以威嚇任何國家。如果美國僅止於打探中國戰略意圖，不打算實質性讓步，中國肯定也不會進入實質談判。雙方願對話是好的開始，限武有利世界和平，我們樂見其成。