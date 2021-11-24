習被設陷中招或挖坑自跳 被迫修決議？

中共 19屆六中全會通過第三個歷史決議後延遲五天，16日才公布文件，為習近平 明年20大後延任，甚至終身掌權鋪路。中共黨媒充滿頌揚習的聲音，國際輿論和海外華人圈卻有許多負面評論，認為習「自我加冕完成一次悄悄的革命」，中國 從威權領導過渡到全新極權國家。而新華社之前發表萬字長文頌揚習近平，被認為用詞太肉麻，甚至是「高級黑」，明褒實貶；習也自己挖坑不顧一切往裡跳，黨內爭議使習被迫修改決議文，才破例延後公布。

外界普遍認為，習近平在六中全會決議並沒有拿到自己想要的全部內容。3.6萬字決議用逾七成篇幅頌揚習的政績，雖也肯定毛、鄧、江、胡為代表的時代各有成就；最重要的，繼續否定文革、大躍進，確認毛澤東有過，決議也認定鄧小平第二個歷史決議的正當性，即繼續改革開放。此舉有助祛除黨內外疑慮，習應不會恢復走毛左路線。

全會前盛傳，習在決議中將否定鄧小平、江澤民和胡錦濤，把自己拉抬到超越前三位領導人，和毛澤東並列的歷史高度，後來都「沒有發生」。到底是黨內質疑聲浪太大，會中有激烈爭議，最後被迫修改內容，或習本來就無意如此，只有等未來祕密檔案公開，或將來從內部透露的蛛絲馬跡，才能印證。

不過，決議把毛鄧江胡領導的中共前100年，和自己2021年確立延任起的新100年切開，自認從此進入「中國特色社會主義新時代」，他是第一代領導人和「核心」的表述貫穿決議中，第二個決議的集體領導制和最高領導人任期制，實際上都被推翻。海外有評論質疑，會後解放軍未見熱烈表態擁習，和過往全會結束軍方一片擁戴聲不同，頗為蹊蹺。

國際間不少評論認為，習的做法本質上和「帝制」並無不同，是新時代的無冕皇帝。除了社會主義招牌還在，中國共產黨名號不變，中共實質上已蛻變為民族主義為號召的極右政黨，想靠民族主義反美國霸權、反日本、統一台灣；只是武統並未列入第三決議中，可能提防國際更反感中共，讓自己處境雪上加霜。

有評論譏諷，習近平不但領導中國和世界，還想擔任「宇宙領袖」指引人類未來。也有人說，習近平中招了，有人給他挖了大坑讓他跳。包括新華社長文和決議都誇張吹捧習一人，根本不是拍馬屁，而是「高級黑」，習卻不自知。

近日海外也熱議六中全會過程，有人把人民日報指「討論熱烈」解讀為「激烈爭執」，網上流傳短信指李克強、汪洋等團派質疑第三個決議和前兩個決議的關係，涉及第二個決議改革開放路線是否持續，否定毛澤東文革十年內亂災難是否已變。習在激烈爭議後表態稱前兩個決議都在，並修正決議內容，換取反對者贊同，此舉讓毛粉對習的寄望落空，也是習的挫敗。

實情如真是這樣，意味黨內反習聲浪仍不小，所謂定於一尊並不符事實。這也顯露習明年如順利延任，可能再展開一波權力清洗，把反對他獨尊的人排除權力圈外。

平實而論，偌大的中國14億人並非全是「愚民」，中共9500萬黨員中也有具學識見地的人，未必贊同吹捧一人做法，這樣讓習自己受傷，整個中國也被國際恥笑。再說，能力再強、志向再高遠、無私無我，但天下之大非一人所能獨治。德國總理梅克爾治理國家16年不靠自吹自擂，而靠率基督教民主聯盟多次選舉勝利，獲人民授權執政，67歲主動退隱，因此將歷史留芳。

終身執政和現代潮流牴觸，未必符合多數國人想法。何況人的自然生命總有結束時，精力、智慧和健康等如有個萬一，把中國和中共前途完全綑綁一人身上，有如在下莫大賭注。

習曾公開慨歎蘇共滅亡前「竟無一男兒」挽救於既倒，紅色基因使他使命感、權力慾都超強，幕僚察言觀色仰體上意，不敢說真話，「一言堂」就給習挖了陷阱，炮製外界指責的「楊度拱袁」戲碼，坐實任志強「剝光了衣服也要堅持當皇帝的小丑」批評。

權力使人更自信，破壞制度無怨無悔。中共已開始部署20大選舉2300名黨代表，將嚴格政治把關，使習連任萬無一失。有傳言說，習可能只延任一屆五年，掌權到2027年卸任。權力運作不透明下，中共元老們能否續垂簾聽政約束脫韁的權力？這樣發展對中國是福是禍？即使14億人都崇拜習近平，但最終的變局和歷史針砭總會到來，誰都逃不過世人的評價。