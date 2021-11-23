「兩個女人」讓中共焦頭爛額 孰令致之？

中共 面對「兩個女人」的煩惱。一是職業網球名將彭帥 爆料，公開和中共前中央常委、國務院前副總理張高麗有男女關係後，隨即「被消失」，引發國際關注，醞釀杯葛北京 冬季奧運，逼使彭帥露面澄清她沒事。另一件是2018年返國被中共扣押查辦的國際刑警組織(Interpol)前主席孟宏偉，其妻高歌日前在法國受訪，指責中共是「吞食自己孩子的魔鬼」，她披露被判刑13年的孟宏偉被關押迄今沒有消息，她也無法探視在中國罹癌的父親，完全不知家人情況。

愛國粉紅認為，西方又在炮製汙名化中國新案例。但彭帥身在中國「可控」的境內，自承和有家室和權力的張高麗是情人；張高麗侵犯她時，其元配康潔還在房門外幫忙把風。此事時機和內情不單純，海外傳聞她背後有高人指點，可能和中共高層權鬥有關。彭帥爆料時機是11月2日晚10時，恰在中共19屆六中全會召開前夕；爆料後她被失蹤三星期，外界擔心她已失去自由。

彭帥的微博事發後立刻被封鎖，牆內討論此事者不多，但境外在彭帥「失聯」後開始發酵，除了國際媒體關切，國際女子網球協會(WTA)主席西蒙14日聲明，不惜犧牲在中國數億美元收入也要北京澄清彭帥下落，並調查張高麗性侵的真相。

事件如雪球般滾愈大。國際男子網球協會(ATP)、美國網球協會(USTA)和多位國際網球巨星如娜拉提洛娃、約科維奇、小威廉絲等跟進，發言追尋彭帥下落，要北京給個說法。聯合國人權委員會、國際奧委會(IOC)也加入呼籲，距北京冬奧2月3日開幕僅三個月，國際抵制冬奧聲音增大。

其間，中國網球協會出面保證，彭帥沒受到傷害，但外界仍無法聯繫彭帥。而黨媒央視在海外的中國環球電視網(CGTN)19日卻代彭帥發布一封寫給WTA主席的英文電郵，聲稱一切安好，只是在家休息，並質疑WTA未獲她確認就擅自發布消息。

這封電郵有破碇，輿論質疑是官方偽造。美國為首的「五眼聯盟」正研商聯手抵制冬奧，本案增添動力。北京在多重壓力下，安排彭帥和IOC主席巴赫21日視訊通話30分鐘，IOC隨後公布影片，要求外界尊重彭帥隱私。

但此舉引發外界鞭撻，指IOC無恥幫中共洗地，成為中共大外宣工具；外國民眾也質疑IOC配合北京，幫北京解圍以保障冬奧。IOC被中共「擺平」，和新冠疫情爆發後，世衛秘書長譚德塞向中方一面倒如出一轍，可見北京控制國際組織很有能耐。

中共「叼盤手」環球時報總編輯胡錫進22日再發推文，公開彭帥周日出席北京青少年網球賽照片，欲證明彭帥自由。但多家國際媒體評論認為，北京又幹了一件蠢事，慣用「被失蹤」 處理有爭議人物。阿里巴巴馬雲就「被失蹤」數月，近日才露面。

而彭帥事件搭上國際間反性騷擾的#MeToo運動，全世界關注這位女網冠軍球員安全，讓中共進退失據滿頭包。這麼高級別官員都恣意任性找情人，官員貪腐、亂搞關係等讓中共形象雪上加霜。而大陸媒體指彭帥之母在女兒和張高麗有關係後，2010年參觀廣州亞運會女網賽，彭媽拒受安檢，還兩度掌摑執勤武警，行為囂張。有評論認為母女都崇拜權勢人物，也應負部分責任。

相對而言，高歌在國際媒體為夫鳴寃，雖得到一些共鳴，但同情孟宏偉夫婦者似不多。因為孟在位掌權，講不好聽是打壓人權的幫凶，一旦站錯隊或有濫權貪腐，小辮子被抓住了被監禁關押，其實是種什麼因得什麼果。當今中共官場不貪汙、沒小辮子者有多少，你懂的。

彭帥打破禁忌挑戰中共高官後失聯三周，反映弱勢婦女在專制極權環境下的無助。如果她不是國際名人，有許多國際聲援；如果不是北京冬奧即將開幕，她的處境必然更糟。習近平反腐搞得虎虎生風，但身邊位高權重的常委都這樣，無論張高麗是江澤民系，或傳聞早已投靠習家軍，習近平能否追查清楚，給外界一個清楚交代？

彭帥幸好還活著，冬奧前應不可能讓她出國，何時放她走人？她出國後言語自由會百無禁忌或乖乖封口？北京花巨資打造冬奧，沒想到遭遇「新威脅」。但繼續軟禁彭帥同樣會受國際質疑，她目前在影片發言須顧慮家人安全，有太多顧忌，搬石頭砸自己腳的是這個體制或個人？有人比喻美國也封禁川普的社群平台，中共不讓彭帥說話有何不可？但兩者能否這樣對比，同樣是一大爭議。