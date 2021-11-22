槍殺兩人卻無罪 瑞登豪斯立下範例？

去年8月在威斯康辛州基諾沙(Kenosha)為抗議非裔 佛洛伊德冤死案引發的騷動現場，開槍射殺兩人、重傷一人的17歲少年瑞登豪斯 (Kyle Rittenhouse)，上周獲判無罪，引發自我防衛、控槍、「自命執法」、種族等議題的爭論。拜登總統和前總統川普都表態，看法卻南轅北轍。案件宣判後，全美多個大城發生示威，有人擔心「自我防衛」將成為一個新框架，任何持槍殺人者都可把理由往裡面裝，激發更多瑞登豪斯湧現。

本案持續引起全國關注，讓政治觀點本已嚴重對立的美國 更分裂。因為它不是普通刑案，本身就具有高度政治性和爭議性，兩黨立場南轅北轍，又陷入爭議。

首先，涉案雙方雖都是白人，不涉及種族議題，但案件在抗議非裔佛洛伊德被警察跪頸致死案引發騷動現場發生，被槍殺者屬於參與示威一方，瑞登豪斯屬於反示威一方，案件不可避免涉及種族問題。案件宣判後，一些示威者宣稱，在充滿制度性歧視的司法系統裡，被害人不可能得到公平正義。

有人質疑，如果開槍的瑞斯豪登是非裔，即使理由同樣是自衛，但殺了兩人後，即使不被警方當場格斃，也不會在法庭上獲無罪釋放。

其次，保守派稱讚瑞登豪斯是「英雄」，協助警方替大家守護家園，懲治藉示威劫掠商家、攻擊他人的暴徒；川普在案件宣判後也發表聲明，稱讚瑞登豪斯「勇敢」，稱如果他都不算自衛，那就沒有可以算自衛的情況了。

不過支持控槍人士認為，瑞登豪斯才17歲，依法本不能合法擁槍，而且他遠道從伊利諾州趕到威斯康辛州，拿著上膛的AR-15半自動步槍出現在示威現場，目的並不在保護自己生命財產安全，而是有意搞事；庭訊中他曾說是受某商家之託，保護該商家，但被該商家否認，最終仍被認定是自衛。

此案關鍵不在於他能證明自己是自衛，而是在於檢方沒辦法證明他不是自衛；而最關鍵的是有目擊作證指死者曾企圖搶奪他的槍，陪審團採信辯方辯詞，五項指控罪嫌都不成立。

威州的自衛權法律規定，只要人們有理由相信自己有喪生或受傷之虞，就可動用致命武力。自衛權並未規定當事人要有良好判斷力，往往只考量暴力發生前瞬間狀況，也不考量行為人是否自願捲入動盪現場，甚或助長混亂。這就給瑞登豪斯有很大的無罪開釋空間。

再次，瑞登豪斯案涉及更深層討論，還有擁槍權爭議。多年來，每逢發生與槍枝有關的濫殺案，美國就興起一輪控槍爭議，但都不了了之。川普上任後，槍枝議題的爭論更成為「文化戰爭」。

雙方的爭議點很簡單：反槍者認為，槍枝是萬惡之源，如果槍枝控管做得更嚴格更好，就不會發生或降低濫殺案；擁槍者則認為，只有一般民眾都擁槍，壞人持槍行凶時才可保護自己，更何況開槍的是人，不是槍，因此萬惡之源在人而不在槍。

美國槍枝銷售近年激增，愈來愈多的州制訂對擁槍有利的法律，讓使用致命武力防衛愈趨合法化，持槍民眾擁有比手無寸鐵民眾更多的權利。例如俄亥俄州1月通過法律，擴大「堅守陣地法」(Stand-your-ground)的適用範圍，除在自宅內，在商業、宗教場所及示威場合等，只要面臨威脅就可開火，不必再試圖先行迴避。

華人社區民眾擁槍雖不普遍，但當今美國社會戾氣高漲，治安不靖，暴徒入屋和入店搶劫愈來愈頻繁下，考慮買槍自衛的華人愈來愈多。前兩年曾發生一位華裔餐館女老闆遭多名非裔嫌犯入店搶劫時，持槍擊退搶匪；費城20日有一位華裔外賣郎回到家門口，遭三名非裔男子持槍搶劫，他機智地讓嫌犯上車取錢，然後拔槍射擊，擊斃一人，擊傷兩人。

許多支持擁槍的華人說，假如這位華裔女餐館東主和外賣郎沒有槍，就只能成為搶匪的魚肉，身家性命都難保；而芝加哥大學中國留學生鄭少雄遇劫時身上如果有槍，至少還有搏命的機會，不致輕而易舉成為非裔惡徒的槍下冤魂。

瑞登豪斯案宣判，並非美國眾多社會和政治議題嚴重分裂的終結，而是新開始，預料也會成明年期中選舉的議題之一。例如自衛權究竟如何界定？民眾何種情形下可使用致命武器？誰可以決定什麼是正當防衛？這些問題將如同雞生蛋或蛋生雞一樣，雙方各說各話，短期內不會有答案。而殺人或自衛的界線，須看個案和現場條件，瑞登豪斯案可能立下危險的新例。