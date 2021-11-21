搶馬斯克鋒頭 黃仁勳化身數位阿凡達

由華裔黃仁勳創辦的輝達(Nvidia，中國大陸稱英偉達)17日發布財報，季度收入和每股盈利大破預期，股價 因此大漲，上周五收市每股漲至329.85元，公司市值增至8220億元，成為美國第七大公司，排名超過股神巴菲特的波克夏，僅次於蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜、特斯拉和臉書。此事使輝達聲威大振，也使黃仁勳成為美國企業焦點，搶走科技大紅人馬斯克鋒頭。馬斯克日前拋售69億元特斯拉股票，導致特斯拉股價一度大跌，市值大減2000億。

專門設計生產圖像處理器的輝達股價大漲，很戲劇化。17日財報前，輝達面臨巨大壓力，因為一名華爾街分析師 說，輝達今年股價已上升123%，沒有再漲的空間，300元的股價缺乏支撐。悲觀論調一出，使輝達財報前夕被悲觀氣氛籠罩，17日股價大跌，跌至最低的292元。

但收盤後的財報卻顯示，每股盈利由預期的1.11元，大增至1.17元；季度銷售71億元， 也遠超預期的68.2億。投資人立即從不敢看好變興奮樂觀，股價因此大漲；18日股價反彈至316元，19日再漲至329元。從292元至329元連漲37元，市值由7270億增至8220億，增加1000億。

輝達的成長能力讓市場刮目相看，有分析師指出，它很快可能成為市值破兆的公司之一。從感恩節到聖誕節，再到明年2月中旬的下次財報，輝達股價可能漲至360元；還有明年5月財報前後可能宣布拆股，因此股價可能在明年7月漲至400元。只要達到這個目標，輝達市值就可破兆元。

為什麼分析師看好輝達？核心關鍵在於它的成長能力。不看好的分析師主要論據是，它的股價已漲至難有支撐的高點；但看好的分析師卻認為，只要它能不斷開拓和搶占市場，就可創造更大的成長空間。

從17日的財報看，輝達確有實力擴大市場占有率。例如網上遊戲，上季收入比去年同季增加42%，今年夏天以來，在矽谷和舊金山到處可見玩家排隊等候，購買輝達的電玩圖像處理器(GPU)，反映它的晶片 在市場中領先，玩家要取得先進功能，就非買輝達晶片不可。

輝達的數據中心晶片，上季銷售收入也比去年同季增55%，反映這種處理器在市場的優勢。近年，雲端業務是當紅炸子鷄，一直維持高速成長，企業、銀行和政府部門都在轉型，租用亞馬遜和微軟的雲端服務，不再花巨資自設資料庫。雲端服務的靈魂就是數據中心，而數據中心有無數大型電腦，而電腦伺服器少不了輝達的GPU晶片。

除了數據中心和電玩，新興趨勢讓人感興奮的新商機，是網上虛擬世界(metaverse，有人稱為元宇宙)。上月底，臉書因為要開發網上虛擬平台，宣布改名Meta，並投資100億元，誓言進入一個虛擬世界的新時代。

在網上建立虛擬世界是當今科技革命新方向，輝達的人工智能晶片被視為最有實力，以及最適合開發虛擬世界的軟件。本月8日，華爾街一名分析突然宣布，將輝達的目標價格提高至375元，理由就是它的人工智能晶片，最能配合虛擬平台的開發。

加州矽谷很少用「遠見家」(visionary)形容科技人。眾所周知，蘋果創辦人喬布斯是矽谷最出名的遠見家，當今大紅人特斯拉的馬斯克，也被認為具有遠見；谷歌雙雄佩吉和布林，以及開創社交網站潮流的臉書查克柏格，都很少人會稱他們是遠見家。至於亞馬遜創辦人貝佐斯，讀高中時曾夢想要在月球打造一座紐約市的中央公園，但他的太空飛行公司「藍源」，距理想實現還很遠，在未成功之前，也沒有人稱他為遠見家。

但矽谷卻稱黃仁勳是遠見家。他在台灣台南出生，九歲隨父母來美，高中在波特蘭讀書，大學在俄勒岡讀電機工程，碩士讀史丹福大學電機工程；畢業後曾打工，專攻晶片設計，1993年創辦輝達。他因為晶片設計創新和成就而獲獎無數，單是今年，就入選「時代雜誌」最有影響力的100人，又獲得半導體行業最受重視的「諾斯獎」(Robert N. Noyce)。

本月9日，輝達年度技術大會上，黃仁勳講到人工智能晶片可創造的世界。他說，虛擬世界要比現實世界更廣闊無限；他舉例說，人工智能晶片可創造數位阿凡達(avatars)，讓全球1億輛汽車，每年只付1000元租金，就可將汽車變為自駕車；又可讓數以百萬計的餐館、辦公室和倉庫，每年只付2000元租金，就可租用數位阿凡達，完成機器人可完成的工作。