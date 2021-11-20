不能讓鄭少雄白犧牲 成暴力犯罪祭品

就讀芝加哥大學的24歲中國留學生鄭少雄 ，本月初在光天化日下的校區，遭前科累累的非裔歹徒劫殺，送醫不治。芝加哥大學18日為剛拿到統計學碩士學位的鄭少雄舉行追思儀式。遠自四川成都趕來的鄭母李蓉發表令人落淚唏噓的弔兒文，引發在美華人感同身受和共鳴，無比哀悼同情。

鄭母在弔文最後說，「親愛的兒子，陪同我來的還有千千萬萬個媽媽，還有千千萬萬的親人，我們共同悲泣，我們共同憤怒，我們共同要求嚴懲兇手，為此我以母親的名義強烈地呼籲切實保護每個留學生的安全，絕不能讓悲劇重演，這是個千萬個留學生的交代，也是千萬個家庭的交代」，令人動容。

芝加哥大學是全世界排名前十的大學，透過激烈競爭才能入學。鄭少雄畢業自成都七中與香港大學，2019來芝大攻讀碩士，準備構建人生美夢，卻不幸命喪搶匪槍下。本報顯著報導後，透過社群傳播驚動海內外華人。留學生在華人心中代表力爭上游、鯉魚躍龍門的希望，大家痛心看到年輕人的希望粉碎在異鄉搶匪之手。

據芝加哥市警局統計，今年是該城數十年來最血腥的一年。截至11月10日，至少3909人遭槍擊，比去年增加9%，比2019年增加69%；今年迄今至少698人被凶殺致死，同比去年死680人、2019年442人，也是芝城1996年以來最高紀錄。

芝加哥大學座落在治安敗壞的芝加哥南區，校園鄰近的海德公園區今年已有五件凶案，包括鄭少雄案。令人氣憤的是，今年1月芝大另一位30歲中國博士生范軼然也遭槍殺，卻未受到校方與芝城警方重視。

芝大校方與芝城警局礙於輿論壓力，日前發中文信通知芝大中國留學生採取「即時措施」，並加強校園內外與海德公園步巡與車巡，擴大一周七天晚課回家免費專車服務；校方推安全網頁及手機下載UChicago Safe等，提供緊急資訊。

但這些措施治標不治本，校區變成有如鯊魚與豺狼環伺的孤島荒村，師生稍有不慎就可能死於非命。事發後，市長、議長與警察局長都說，不能坐視慘案一再發生，要解決全市槍枝暴力。但這些都是空話，去年10月芝城就推出改善治安方案，如今情況更惡化。

我們願提一個對照作參考。前總統歐巴馬的家就在海德公園區，距鄭少雄中槍地點不遠，也距耗資10億元將興建的歐巴馬總統紀念圖書館不遠。當年柯林頓卸任後定居紐約，辦公室就設在紐約市治安敗壞、社區經濟蕭條的哈林區，結果反而改善社區經濟和治安。歐巴馬何不重返老家定居，協助改善地方治安與提振社區經濟。

據「世界人口評論」(World Population Review)2021年最新統計，全球136個犯罪率最高國家是委內瑞拉，美國 犯罪率第56，法國44，英國64，中國108，新加坡113，韓國117，日本130，香港131，台灣134；犯罪率最低國家是卡達136。美國仍算是安全國家，但全美2019年到2020年犯罪率增加，是1903年來最高，凶案死亡數增幅達30%，專家歸因於疫情，尤其去年5月佛洛伊德遭警察跪虐死亡後。

當下美國政經文化與社會價值進入極痛苦蛻變期，種族歷史恩怨與官民作為都激化，種族歧視被用放大鏡檢視，使治安問題失焦，被轉換成意識形態或族裔衝突，具體表現對警務改革、刪減警務預算等爭議，造成社會撕裂，鼓動更多不肖民眾鋌而走險，鄭少雄正是社會失序的受害者。

鄭少雄、范軼然的不幸發生在美中關係對立下的歷史低潮期，中共黨媒、自媒體順勢大談美國危險的老梗，並幸災樂禍稱「美國人民生活在水深火熱中」，誇大在美華人生命財產不保，人人自危，成為抺黑美國的政治宣傳工具。

但這些宣傳擋不住學子們憧憬美國，疫情後美國恢復開放美簽，上海、北京等美國領館的中國留學生大排長龍，等候簽證面試。中國社群媒體一再誇大美國疫情嚴重，留學生們卻用行動和雙腿投票，不改對美國的嚮往。

「治亂世用重典」在美國不一定行得通，也解決不了華人的憤怒或呼喚正義。當然，美國不能聽任治安和種族問題惡化，使華裔和中國留學生頻頻遇害或被羞辱，鄭少雄更不應只是凶殺統計的數字之一，華人應監督被捕的兇手是否得到最嚴厲審判，不能躲在所謂反歧視的「清醒主義」背後輕縱罪犯。當地華人也應督促市議會嚴格監督改善校園周邊治安，不能再讓無辜學生白白犧牲。