賀錦麗想創歷史圓總統夢 恐提前泡湯

華府政壇傳出拜登 總統與副總統賀錦麗 失和，彼此的幕僚怨懟對方，賀錦麗自認被邊緣化，讓她深感沮喪。但賀錦麗18日受訪「闢謠」，想降低這些說法對拜登政府的傷害。拜登2024年再競選連任機會很低，如今看賀錦麗上任十個月來表現，她似把自己前途搞砸了；拜登當初培養她，對她寄厚望如今可能變失望，賀的總統夢可能也提前泡湯。

說來有些詭異，川普的副手潘斯、拜登的副手賀錦麗目前都遇挫，對角逐2024年白宮大位非常不確定。川普是否復出，目前民調他獲78%共和黨人支持，握絕對優勢，黨內潘斯、龐培歐等人想挑戰提名，面臨不可能的任務。

拜登公開說法是他未放棄競選連任。他3月時說「競選連任是期望」，後來反駁媒體稱他2024必參選的說法。年齡太高(2024年已82歲)、難再負荷，對美國不利，加上民調低迷等，「國會山莊報」與HarrisX近日民調，高達61%受訪者希望拜登功成身退，支持他再競選者僅15%，拜登只幹一任就交棒愈來愈成為事實。

拜登的密友參議員陶德(Chris Dodd)說，賀錦麗是副總統，很難想像她2024年不在總統候選名單上，實情卻未必如此。拜登當初挑賀錦麗為副手，讓她成為美國歷史上首位女性和少數族裔(父親牙買加裔、母親印度裔)副總統，將來可能順理成章競選總統，不但實現喜萊莉‧柯林頓未竟之志，再創造美國首位女性和少數族裔總統紀錄，拜登成「造王者」歷史留名，符合民主黨方針，拜登確有提攜她的苦心。

現在傳拜賀失和，搞砸的人應是賀錦麗。主因包括：一，賀錦麗確有先天不足。舊金山市律師、檢察官、檢察長和加州檢察長出身，只擔任四年聯邦參議員就被拜登提拔當選副總統，資歷局限司法領域，缺乏美國政治和行政歷練。她的自由派傾向，主張聯邦大麻除罪化、提供非法移民 合法化管道，加州在她檢察長任內公投47號提案，偷竊財物不逾950元就不算重罪，毋須坐牢，使加州治安惡化等，都是保守派難苟同的原因。

二，拜登指派她巡視美墨邊界，處理非法移民問題，她遲遲才出發。後來CNN等偏民主黨媒體都批評她缺乏魄力，未察覺非法移民不只從「北三角國家」(Northern Triangle)瓜地馬拉、宏都拉斯、薩爾瓦多來，南美洲難民增加，德州小鎮迪雷歐(Del Rio)更聚集上萬海地難民，須動用包機遣返，移民危機根本未解決，使拜登聲望重挫。

三，賀錦麗被拜登指派訪東南亞、法國等，修補美法關係，但表現給人印象不深。「今日美國報」民調顯示，民眾對她的滿意度僅27.8%，不滿意度51.2%，比拜登還低。

四，賀的個人形象拖累她，出道當律師靠舊金山政壇教父、前非裔市長勃朗提攜，地方上把她定位為勃朗的小三。她公開場合常無厘頭狂笑，是開朗有親和力或輕浮，常引人議論。

五，她的幕僚吐苦水，指賀沒機會扮好副總統，被邊緣化。但CNN訪問內部人士，幾乎沒有人認為賀為副總統已做好充分準備，連支持者也看不出她做過什麼或試圖做什麼。賀也疲於應付與白宮的關係，自怨自艾，多次談外人過度檢視她，即使只犯一點小錯也不被原諒；副總統辦公室長期陷入功能障礙，白宮西廂卻不理會。

拜登焦頭爛額、民調節節敗退之際，賀錦麗幫不上忙，反而放話抱怨，很像被自由派輿論「政治正確」創造歷史光環寵壞的政壇新星，還抱怨人家冷落她，讓拜登雪上加霜，顯示她對華府政治生態認識不足。

挺共和黨的福斯新聞台說拜登可能撤換賀錦麗。但憲制上總統、副總統都屬民選，總統應無權撤換副總統。副總統本就是總統的備胎，總統不缺位、未授權，副總統只是影子閣員，除了名義上兼參院議長，議案表決如票數相同僵持不下可投下關鍵一票，平日只是養望、為總統作諮詢跑腿，但賀和拜登的關係顯然難做到水乳交融。

陶德等當初為拜登舉荐賀錦麗為副手者，仍看好她參選總統，但黨內重量級人物未必這麼樂觀。2024年總統大選民主黨面臨硬仗，如再面對川普，憑賀錦麗政績、人氣和聲望，她如何打贏川普？

過早熟、不當季的水果不會甜。賀錦麗是民主黨政治正確下塑造的象徵人物，但華府的政治需要有千錘百煉、金剛不壞之身者才能出頭，賀錦麗的火候遠遠還不到位；她想實現總統夢，難跨越的門檻遠比歐巴馬還高還多。