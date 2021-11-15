拜習今峰會 交手像高球賽或拳擊賽？

拜登 總統今(15日)晚將與中國 國家主席習近平舉行視訊峰會。這是拜登上任總統十個月來，兩位領導人首次面對面對話。雖然只是線上會晤，相比過去數次通電話更正式，雙方官員準備也更充分。許多國際觀察家把此次峰會看作已陷入40年來最低谷的兩國關係轉變的契機，認為只要降低緊張關係就算成功；不過一些批評人士卻擔心，拜登政府恐因此再度陷入中國所設新一輪無休止雙邊對話、卻空有承諾的圈套，讓中國贏得更多時間變得更強更難對付。

對今晚「拜習會」，白宮發言人莎奇稱，這是美國 為負責任地管控美中之間的「密集競爭」而展開「密集外交」的延續，為更有效地與中國競爭設置規範，而不是尋求達成重大成果。

中國反對美國用「戰略競爭」來定義美中關係，更不希望兩國關係導向「激烈戰略競爭」；北京外交官員說，中國希望美國進行的是高爾夫球賽，各自拿出最佳表現，而不像拳擊賽，一方非得要把對方重擊出局。

但這不意味中方無意與美國競爭。中方只是不希望由美國單方面定義「競爭」，那樣會形成一種「話語陷阱」，把導致兩國關係惡化的責任歸咎中國，兩國處理與對方關係的所有資源和輿論，因此都朝著競爭方向調動，惡性互動升級，甚至滑向對中方不利的新冷戰。

事實上，中國實施「中國製造2025」、「一帶一路」及媒體最新披露的超高速武器試射，無一不是與美國激烈競爭，把美國作為假想敵。知名學者白邦瑞(Michael Pillsbury)前兩年出版《百年馬拉松》一書更揭示，中共一直有個秘密戰略，就是2049年取代美國成為全球霸主，只是習近平為了個人專權戀位，過早地暴露這個目標，才招致美國和西方國家警惕。

中國聲稱不願以競爭定義中美關係，無異掩耳盜鈴，不僅美國少有人相信，中國人也不信。美中雖然在氣候等議題有著有限的合作，但在台灣、香港、人權、貿易等一系列問題上都仍存在尖銳分歧。而白宮當前缺乏必要的國內政治與民意支持來「重設」(reset)兩國關係，中共當局也面臨民族主義壓力，向美國讓步的空間很小。這種情形下，拜、習能做的只能加強溝通，防止雙方競爭變為災難性的衝突。

華府與北京近來一直就中國是否遵守第一階段貿易協議爭論，預料如何緩解貿易摩擦將成此次峰會的重要議程之一。不過拜習會前夕，芝加哥全球事務協會(Chicago Council on Global Affairs)公布民調顯示，多達58%美國人認為，美中貿易讓美國在國家安全上更脆弱，而2019年，持這種觀點的僅39%。民調也顯示，雖然美國加徵中國輸美商品關稅，讓美國消費者利益受侵蝕，但多達62%民眾支持政府這麼做。

上述民調說明，儘管美中經貿依存關係不斷加深，雙邊貿易額不斷擴大，但由於美國對中貿易赤字益發增加，美國民眾對中國的好感持續降低，敵意繼續累積。拜登政府即使有意改善經貿等雙邊關係，但步伐不可能大。

拜習會後美國可能宣布降低部分中國輸美商品關稅，但對國安有直接影響的商品關稅可能增加，而美國政府列出的中國公司黑名單仍將維持。美中在經濟、科學和技術領域的競爭已升級，並視相互依賴不可接受，結構性競爭已走入不歸路。

台灣議題是美中領導人會晤必談的話題，今年北京派遣數量破紀錄的戰機滋擾台灣，美國則有議員搭軍機訪台、美軍駐台訓練台灣軍人首度獲中華民國總統證實，預料峰會中雙方對台灣議題的交鋒將更激烈。國務卿布林肯和中國外交部長王毅13日為拜習會舉行的預備會，兩人都亮出彼此的紅線。

拜登一直尋求與習平面對面溝通，習近平的意願雖不如拜登迫切，但在中共19屆六中全會習近平地位更鞏固，正積極展開明年中共20大人事布局之際，他需要穩定的國際環境，尤其不希望美中關係破裂。

拜登雖因基建案通過增添助力，國際上合縱連橫應對中國也進展順利，但現在民調低迷，且身處國內兩黨互相猜忌、敵意，彼此拆台、掣肘，民眾充滿悲觀情緒的不利環境，在期中選舉壓力下，改善美中關係不見得會給他加分，操作不好甚至可能減分。

因此預料拜習會只是兩人互相瞭解對方意圖，防止兩國關係繼續惡化。會晤不會像高爾夫球賽，也不像拳擊賽，可能更像互有攻防、得分不高的足球賽。