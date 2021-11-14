習近平唯我獨尊 去接班人埋權鬥禍根

中共 19大六中全會11日結束，12日公布「六中公報」，長達7000多字，通篇政治口號。其中最主要訊息無非是總書記習近平 唯我獨尊，毛、鄧、江、胡和他自己的頭兩個任期，都只是中共「第一個100年」的五代領導人，而他則是「第二個100年」的第一代領導人，他要帶領中共進入一個新時代，即習近平中國 特色社會主義新時代，掌權很多年。

六中通過中共歷來第三份歷史決議，用意是將習與毛鄧並列，為習舖好明年20大延任進第三任期之路。但決議刻意迴避中共黨內最重要的接班人問題；最高領導人接班問題直接影響全黨和中國最高權力轉移，如果未作安排，制度上未得到解決，日後必引起變亂。

習明年續任第三個五年任期，屆時他已69歲，到2027年第三任期結束74歲；如果健康許可，續任第四任期的機會極大。鄧小平1978年復出時也已74歲，從1978年到1992年南巡，再到1997年去世，鄧小平的改革開放政策完全改變了中國。習近平一心想超越毛鄧，2027年已74歲，看來還不會放棄權力；如再做五年，任期就延至2032年。

中共的潛規則是，高層幹部到五、六十歲才到達頂峰；習近平2007年成為政治局常委時54歲，胡錦濤1997年成為政治局常委時55歲。現在習近平如果掌權20年(2012到2032年)，差不多一整代中共高層都被剝奪爭取最高領導人的機會，不但現在60歲左右、被視為可能接班的人如陳敏爾、胡春華、李強和丁薛祥再沒有機會，就連現在45歲以上、十年後55歲的高層幹部群也失去機會。

因此，差不多整整一代中共高層領導中，具有問鼎最高權位野心者，理論上都可能成為暗中反習的人。未來十年，挑戰者必將尋找反習機會，務求扳倒習近平；而習加緊監控和高壓，除了14億人民，連中央政治局常委恐都難例外。

未來的反習挑戰者，最可能來自具紅色背景的新生代，包括為中共打江山的權貴家庭後代，以及其他高層幹部後代。這些可能挑戰者因紅色出身，雖然反習，但仍會維護中共執政。

但挑戰者也可能來自思想解放的相對開明派，包括這20年來留學西方、受過民主自由洗禮的世代；這些新生代較有全球觀，贊同全球新事物，例如反暖化、科技革命、女權和維權等。導致前蘇聯解體的葉爾欽和戈巴契夫都是思想上反共、傾向西方民主的人，中共未來可能走上蘇共崩解之路，正是習念茲在茲想提防的變化。

六中公報呼籲全國學習和落實新通過的決議，中共9500萬黨員幹部要學習，全民也要服從黨領導，亦即服從習核心領導。進入所謂「習近平新時代」後，中共對政治經濟必將進一步加強控制，以消除全黨全國的反習聲音。但這種絕對控制，必引起更大不滿，因此未來十年壓制、權鬥、政變、軍變、倒習甚至暗殺等，都可能成新問題。

六中公報揭示一些反習的深層原因，其中之一是最高權力轉移問題。鄧小平定出隔代指定接班人制和常委集體領導制，在常委中培養接班人，使胡錦濤順利接替江澤民，又使習近平順利接替胡錦濤，黨和國家最高權力因此得以順利過渡。但習近平廢止這兩個重要制度，至今沒有安排接班人。

從習不忌諱天下人恥笑、大搞個人崇拜看，2027年他結束第三任期時，有可能也不安排接班人。這種情況下，只能加強對黨內外控制，以防有變。2016年10月19大六中全會上，他自封為習核心，2018年初廢除國家主席任期制，當時就引起不小反對聲音；現在通過歷史決議為終身掌權舖路，勢必引發更大不滿；最高權力轉移未依制度規劃，不但種下權鬥禍根，也讓國家穩定跟著冒險。

反習的另一原因和習反資本主義有關。習政府確立「三分法」，即毛使中國站起來，鄧使中國富起來，他使中國強起來，實現中華民族偉大復興。中國在國際舞台能否真像美國一樣呼風喚雨，太多未知數，這是習的「中國夢」目標之一，但他想推翻老鄧以發展經濟為中心的基本政策，代之以政治鬥爭為中心的路線。

鄧讓部分人先富起來是中國崛起的最大動力，習卻打擊資本家，強迫富起來的人交出財富，要「共同富裕」。共同富裕推下去富豪必將出走；馬雲已放棄，不少富豪被迫跟進，最新放棄的是抖音創辦人張一鳴。習向左轉的政策打擊經濟和資本，可能發展成為政商合流反習的源頭，種下動亂的變因。