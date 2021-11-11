美國以台制中 將催生新戰略模糊策略

拜登總統近兩個月來，連續兩次表達美國 將協助防衛台灣 ，第一次是8月接受ABC新聞訪問時說，若有人對美國的北約盟友及「日本、南韓、台灣」採取行動或入侵，美國必會堅守「神聖承諾」而回應；第二次是9月在CNN市民大會直播時，拜登被問及是否會防衛台灣，他肯定地回答說：「是的，我們有此承諾。」

拜登連續兩度這樣說，可能是年老失言、也可能是心中直覺想法。因為白宮與國務院隨後都澄清說，美國對台灣政策沒有變。但華府更可能是在用「進兩步、退一步」方式，顯示美國真正政策是在共軍進犯台灣時，會馳援台灣。

這就牽涉美國長期以來對台海兩岸的「戰略模糊」策略；過去美國刻意不說清楚，如果共軍進犯台灣，美國會怎麼做，好讓北京 當局猜測美國的反應，進而嚇阻軍事冒進，但同時也讓台灣猜測美方的反應，嚇阻台獨政治冒進。美國不願因為台灣搞法理台獨，而任意揮霍美國開的空白支票。這就是「維持現狀，台海和平情勢不能被任何一方破壞」的核心準則。

但華府的戰略模糊愈來愈維持不住了。其一，由於共軍日益壯大，根本不在乎美軍是否介入，一旦共軍決定犯台時，或已假設美國一定會介入，而且勢必想方設法阻止美軍馳援。

美國愈來愈擔心共軍軍力足以和美軍匹敵，參謀首長聯席會主席密利上將11月3日表示，中共解放軍正在發展未來能強行拿下台灣的能力。值得注意的，之前美軍印太司令說，還需要六年；密利則以月來計算，「在不久的將來，6個月、12個月或24個月內都可能發生」。密利沒有再提美軍有能力嚇阻共軍，只強調「美軍絕對有能力捍衛台灣，毋庸置疑」。

這是否意味美國政策已從「戰略模糊」轉至「戰略清晰」？尤其之前「雙重嚇阻」的另一部分：美國不願意給台獨一張空白支票，是否還存在？實情可能是這部分雖存，但隱而不現。因為台灣日益民主化，而蔡英文總統一再強調克制，並願意與北京對話，讓美方認為一步步走向強調戰略清晰，沒有負面作用。

可是只強調戰略清晰，給北京偏袒台灣的印象，對美中關係沒有好處。短期來看，必然影響拜登、習近平的峰會。所以美方官員先後做出政策宣示，首先是國務卿布林肯10月31日和中國外長王毅在羅馬會晤強調，華府在台灣問題上不會改變「一中政策」，但反對「北京採取的增加台海緊張形勢的行為，反對北京單方面改變現狀」，這符合戰略模糊立場，即不說明是否會武力護台。

其次，一周後，白宮國安顧問蘇利文11月7日接受CNN主持人扎卡利亞訪談，被問到「如果中國發動武裝攻擊，大規模網路攻擊，美國是否會協防台灣？」蘇利文回應，「我很早前就明白，不回答與台灣相關的假設性問題。我們最根本目標是避免台海出事」。蘇利文的回答並不是斬釘截鐵說「是的」，而是以務虛、審慎方式談美中關係，仍然保持在台海問題的模糊策略。

北京看來似乎已接受美國兩位高層官員對戰略模糊政策的保證，所以10日傳出拜登、習近平視訊高峰會，可能在下周舉行。

但長期來看，美國的戰略模糊政策勢必受到「共軍戰力增長」，以及「台灣獨立要求」的持續挑戰，還可能繼續維持下去嗎？現在看來，戰略模糊還是美國學者與官員的主流意見，但經再調整後，也許可稱為「新戰略模糊」。

首先，面對中國大陸不斷增長的軍力，美國不能無限制地與其軍備競賽，所以積極拉攏盟邦，加強演訓；除了軍事，還「延伸嚇阻」，明確對北京警告，如果發動軍事入侵台灣，除了將面臨美國軍事介入，還會面臨前所未有的經濟制裁，包括封鎖航線、從國際經貿體系孤立，在國際美元清算機制驅逐中國，事關重大。

可是只偏向對中國的嚇阻，只會引發北京不滿，且實際上也未必嚇阻得住。美國雖然需要台灣作為牽制中國的籌碼，但絕不希望被拖入不想要的戰爭。所以美國更明確警告台灣的政治人物與民眾，不單下任總統要謹言慎行，同時也要警戒現任總統任期最後兩年。雖然蔡英文看似謹慎不挑釁，但「第二任詛咒」揮之不去：要結束任期的總統，確實有可能冒進，譬如宣布趨獨的政策。

美國傳統的戰略模糊現在已左支右絀，出現問題，但轉換成戰略清晰的問題更大，此刻已到了催生「新戰略模糊」策略的時候了。