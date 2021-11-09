中共第三個歷史決議 地位難比前兩個

中共 正召開19屆六中全會，將通過第三個歷史決議，為習近平 連任鋪路。新聞報導指習想通過決議確認自己是繼毛澤東、鄧小平之後，劃時代的第三位領導人；決議也將彰顯習近平功績。但衡諸事實，習近平權力大致鞏固，成功延任應沒有懸念，但想藉決議來肯定自己的歷史地位，和毛鄧比肩，無論功績或影響力爭議都非常大，並非中共一紙決議就能改變現實。

縱觀習近平執政軌跡，師法毛澤東、一切想學毛步其後塵，以建立歷史地位方用意明顯。毛靠第一次歷史決議總結建黨以來路線鬥爭，思想定於一尊，此後主導全黨。鄧小平第二次歷史決議則論斷文革功過七三開，功大於過，奠定改革開放、實質走資本主義市場經濟道路，才有今天的繁榮。習的第三個歷史決議除了中共建黨百年應景，也想奠定影響未來中共走向的基礎，卻充滿變數。

首先，靠一紙決議文件就搞定習的歷史功績，說服力薄弱，影響力恐難貫徹全黨上下數十年；頂多是用儀式性文件讓習先自我滿足，確立永久掌權正當性，但說服力卻仍有疑問。

習說「後30年不能否定前30年」，頗有為文革翻案意味。這兩年習朝左傾集權方向邁進，從黨媒姓黨、壓制異音、嚴禁妄議中央，到整治科技業、打壓資本家，倡議自力更生回應西方貿易戰和科技禁運等，都有濃厚左傾鎖國色彩，以致懷疑習終身掌權後文革和毛路線將復辟。

第三個歷史決議如何表述尚不知，但想把改革開放以來中國 建成全球第二大經濟體的功勞全歸習，爭議太大。40年來中國GDP連翻數番，硬體建設突飛猛進，民生走向富裕(但還有6億人月入僅1000元)，都市建設超越發達國家水平等，都是老鄧撥亂反正後解放生產力，加上江澤民、胡錦濤兩代領導人共同努力，靠人口紅利和數億民眾血汗貢獻才創造出經濟成就，習掌權九年餘，如何歸功他一人？

習的最大政績或在反腐抓捕數十萬名幹部，包括前中央政治常委周永康、軍委副主席徐才厚、郭伯雄等，但反腐多涉「薄周政變」威脅習權力者，被查處者多數屬站錯隊的非「習家軍」官員。反腐雖回應民怨，匡正風氣有一定功績，但選擇性反腐、迴避公務員財產申報制，中紀委如「東廠」般威懾做法，都在為集權服務，爭議同樣不小。

習核心和其團隊的盲點在只重視集權，崇信權力即一切，忽略現代潮流。當今只有落後酋長國如阿拉伯國家王室才有終身領導制，中國身為大國，鄧小平確立領導任期制、隔代指定接班人制和集體領導制都在習手中崩塌。中國想躋身世界領袖，專制又終身掌權缺乏輪替制衡，比俄羅斯、古巴或委內瑞拉等有選舉和任期制的國家還氣短，淪為國際笑柄。

習定於一尊，搞個人崇拜，「習近平思想」編入教科書，要全民學習，但習思想內涵和體系脈絡何在？如何駁斥外界批評志大才疏，問題很大。延任當然也和習執政樹敵太多，敵暗我明，必須延任以保障自身和家族安全。至於延續施政路線，習的治國路線脈絡爭議奇大，偌大14億人的中國難道須寄望一人才能維持中共執政，或實現民族偉大復興，都難讓人信服。

台灣學者比喻，毛的第一個決議是讓中國「站起來」，鄧的第二個決議是讓中國「富起來」，習的第三個決議是讓中國「強起來」。從加速建軍，在南海、台海和東海秀肌肉，對香港違背一國兩制承諾、武嚇台灣，中共對外處境四面楚歌，「厲害國」戰狼被國際聯手圍堵遏制，強起來的策略、收穫和後果，都引人質疑。

習的施政讓人聯想胡錦濤的「不折騰」。如今科技業如芯片被美國遏制，投資數千億人民幣打水漂交了白卷；阿里、騰訊、滴滴等科技業被整頓，恒大地產暴雷，國進民退，多折騰像多米諾骨牌一張張倒下，中國經濟將持續崛起或中挫充滿懸疑，有人還說習在下一盤大棋。

江澤民的中國、胡錦濤的中國，和習近平的中國，讓人感受前兩者相對開放寬容，即使有貪腐也有打壓，但總方向是讓中國漸進融入世界；後者卻倒退，寧可讓民眾畏懼也要強壓維穩，能陶醉其中或歌功頌德者，確實需有異人天賦。

網路地球村成形的今天，縱有網路防火長城壓制反抗，但愈壓愈彈已是定律。第三個歷史決議會成習近平的「加冕彩排」，或像任志強形容的另一件「國王的新衣」，功過論斷很快會有答案。