共和黨維州勝選 川普距白宮可能更遠？

共和黨 州長候選人楊京(GlennYoungkin)，上周二在極具指標意義的維吉尼亞州州長選舉中勝選，讓共和黨人振奮，認為不僅明年期中選舉勝利在望，2024年重掌白宮 勝算也大增。前總統川普 更先後發表四份聲明，迫不急待將勝選的功勞歸到自己身上。但川普應該明白，楊京勝選戳破一個他一直宣揚的神話，即共和黨人只有與川普綑綁，宣揚2020年大選結果「被偷走」，才有勝選可能。現在神話被戳破，川普重返白宮之路不是更近，可能反而更遠了。

川普在楊京勝選後，對共和黨人沒有在功勞簿上對他的貢獻大書特書憤憤不平。他在一場廣播訪談中說，正是因為鐵桿川粉投票相挺，楊京才當選，「假如沒有支持『讓美國再度偉大』(MAGA)理念的那些選民相挺，他至少會輸15個百分點」；他抱怨說，現在人們都在講楊京比川普更受歡迎，「簡直不可思議」。

然而，共和黨內受川普排擠的「非主流派」看來，楊京勝選說明他掌握共和黨人在搖擺州脫穎而出的路線圖，即黨內初選時須爭取川普的背書和支持，但到普選即把川普晾到一邊、保持距離，不與他同台，不接受他輔選，迴避有關2020年總大選爭議的話題，專注於地方事務和選民關注的教育、經濟等議題。

楊京的策略或許在川普大贏的紅州不管用，但在搖擺州甚至藍州卻至關重要。當前共和黨被川普勢力把持，候選人若得不到川普的加持推薦，就不太可能在黨內初選中出線；但一旦成為共和黨的候選人，要面對是所有選民，尤其最影響勝負關鍵的獨立選民。此時假如仍死抱川普不放，繼續唱川普的調子，就是自討苦吃了。

此次楊京在維州獲得獨立選民的支持，比民主黨候選人多9%，而2020年川普在維州獨立選民中的支持度輸給拜登20%，正說明楊京把握好這個趨勢，才讓他在維州這個川普大輸的州勝出。楊京靠這個模式在維州能贏，共和黨其他候選人複製到新罕布夏州、賓州、喬治亞州、密西根州等搖擺州，照樣可能贏。

川普去年11月總統大選敗北後，共和黨內一直有人在探尋「後川普時代」的路，有人把它稱為「喚回黨魂」的嘗試。然而由於川普握有兩票(選票和鈔票)兩大資源，又掌握黨機器，不做他的同路人就可能像國會眾議員麗茲‧錢尼一樣，準備在共和黨初選中迎接川普推出的對手血腥厮殺；或者像參院少數黨領袖麥康諾一樣，不時遭受川普羞辱，唾面自乾；或乾脆像國會眾議員金辛格一樣知難而退，不再尋求連任。

川普在敗選後，一直試圖刻意營造一種神話：只有他掌握共和黨重掌白宮和國會兩院的竅門。他不僅不斷用各種方式明示和暗示將再戰白宮，讓共和黨內擬在2024年競逐總統大位的精英不敢輕舉妄動；假如有人勢頭稍健，都會被他毫不猶豫地打壓下去。

迄今為止，儘管前副總統潘斯、前國務卿龐培歐、參議員柯頓等人都被看好參選總統，他們卻一直被川普卡住，只能鴨子划水，低調行事。前駐聯合國大使海理更露骨地說，假如川普再選，她就不會選。佛州州長德桑提斯雖在各種民調中顯示有挑戰川普、角逐大位的實力，卻被川普利用各種機會不斷敲打，對參選之事諱莫如深。

楊京在維州勝選，讓共和黨內的政治明星看到一線「擺脫川普」的希望，認識到缺乏表演舞台和宣傳平台的川普，影響力正隨著時間推移而衰退，而且川普那套2020年總統大選舞弊的謊言，人們已聽厭。相比川普個人對權力的渴望，獨立選民更在乎國計民生問題。

共和黨2024年要贏回白宮，獨立選民的支持必不可少，搖擺州民心所向更是關鍵。儘管目前川普在共和黨內仍是最受歡迎的潛在總統參選人，但一年後或許風向會變，川普想阻擋也阻擋不了。因為假如共和黨仍推選川普代表該黨參選總統，以他的作風、論調，將像去年一樣仍得不到中間獨立選民和婦女選民支持，共和黨將再次喪失贏回白宮的機會。

國會期中選舉在即，川普和他的支持者一直把期中選舉當作他展現實力的時刻，川普也希望藉站台輔選國會議員，蓄積能量，為獲得共和黨提名參選總統造勢，當然也間接有利自己面臨許多官司。佛州聯邦參議員魯比歐等人都表示希望川普站台輔選，然而在一些關鍵搖擺州情形大不同，說明政治風向正悄悄改變，楊京作了不錯的示範。