兩案過關 拜登雙贏 支持度谷底反彈？

國會眾院 周五(5日)深夜通過1.2兆元基建案，由於之前參院已通過，法案送拜登 總統簽署。眾院周六(6日)凌晨再通過有關1.85兆元「社會及氣候開支案」的投票程序，顯示眾院民主黨 溫和派承諾本月底前投票通過這項開支案。換言之，後一項1.85兆元的預算案大有可能也獲通過。對拜登總統和民主黨來說，兩案先後過關，將是很有利的進展。

問題是就算兩案最後都過關，拜登的支持度是否從谷底反彈回升？民主黨2日在維吉尼亞州和新澤西州州長、州議員選舉失利留下很深的陰影，是否就此一掃而空，避免在明年11月期中選舉再次失利？還很難說。

一，1.2兆元基建投資，是1950年代艾森豪總統大手筆興建州際公路網以來最大規模的基建投資。美國人向來不贊成加稅，數十年來總統雖希望推動基建，但籌不到經費作大規模投資。這次能獲通過，拜登可算兌現競選承諾。川普在任時，共和黨曾控制國會兩年，也未通過大規模基建案。此次基建案獲通過，拜登支持率或可穩住，不再下跌，但想大幅回升卻不容易。

全美50州需重建或維修的老舊基建多不勝數，1.2兆元根本不夠。但有總比沒有好，各州不少項目等著撥款，透過基建重振美國，意義重大。主要項目包括：公路、橋樑和輸水道等將撥款1110億、電力網790億、鐵路660億、寛頻650億等。

二，至於1.85兆元社會及氣候案有多大機會過關？首先，1.2兆加1.85兆，加上今年3月通過的1.9兆元抗疫紓困刺激經濟案，三項相加開支高達4.95兆元，難怪拜登政府被指責採行大政府政策，對向來反對加稅的多數美國人來說，擔憂如此大規模開支難以承受。民主黨2日在維州、新州選舉失利，就是因選民不滿。

眾院民主黨人5日原想將基建案和預算案一起交付投票，因為占黨內多數的進步派堅持兩案一起表決，但占少數的中間溫和派堅持，除非能證實開支案不會增加聯邦政府赤字，否則就不交付表決。兩派因此相持不下，僵局難破。

5日下午，眾院議長波洛西忽然出奇策，但她沒說出來，卻交由眾院非裔黨團主席比提(Joyce Beatty)向進步派和溫和派提出，辦法是：一方面先投票通過基建案，另一方面溫和派保證本月底1.85兆元案投票時，給予支持。波洛西的高明之處，在透過進步派較信任的非裔黨團進行協調，利用黨內的第三勢力，協調黨內的另外兩派，最後贏得進步派讓步，因此取得突破。

溫和派開出條件，1.85兆元預算案必須獲得超黨派的國會預算辦公室(CBO)保證，不會增加赤字，才支持此案。未來數日，CBO所做的分析能否證實不會增加赤字，將是本案成敗關鍵。非黨派的「稅務聯合委員會」4日表示，該案最終不會增加赤字，因此CBO分析大有可能作出相同的預測。據民主黨規劃，1.85兆款項大部分來自未用完的抗疫經費，因此不須加稅或借貸籌措。

眾院下周休會，本月13日才復會。波洛西表示，希望可在月底感恩節前完成1.85兆案投票。法案如獲眾院通過，還要送參院，屆時可能還會修訂，但最終通過的可能性極高。

三，如果兩案先後過關，拜登聲望能否從谷底反彈？可能沒那麼容易。因為美國8月自阿富汗狼狽撤軍，拜登的老邁蹣跚形象已深入民心，難以挽回，就算兩案都過關，他的支持度勢難大幅攀升。

已長達一年九個月的疫情，可能在未來數月有重大轉機。例如5歲至11歲兒童已獲准接種疫苗，因此讓多數父母舒一口氣，並可恢復正常上班；但美國人因疫情而導致鬱悶情緒，反對政府作為者眾多，對民主黨明年期中選舉不利。

美國經濟前景其實不錯，問題在政治上。民主黨內鬥爭不斷，讓美國人生厭。5日公布的10月就業報告，顯示新增工作53.1萬份，這是強勁數字，反映疫情獲控制後，就業快速回升；過去三個月，全美平均每月新增工作33萬份，今年3月以來，平均每月新增62萬份工作。

通膨最影響民生。經濟學者說，今年內通膨將維持5%，明年維持在4%；換言之，價格大漲的食品、汽油等將持續一年，大大不利拜登和民主黨的期中選舉。經濟研究顯示，造成物價上漲的供應鏈問題，可能在年終購物季和中國農曆新年後略為紓緩，但要恢復正常須等明年中以後。聯準會3日仍表示，高通膨只是「暫時性」，但要通膨回落，可能要等到明年下半年。