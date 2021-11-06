民主黨在維州新州失利 敲響警鐘

拜登總統自歐洲峰會歸來，甫返抵國門就接到民主黨 選舉失利、基本盤動搖的壞消息，臨走前宣布的「預算架構」仍深陷國會泥淖，拜登與民主黨都陷入進退兩難困局。如果停止黨內協商，強行推動縮水版的總預算與基建案，恐成兩輸敗局；如果再對激進派讓步擴大社會福利，破壞既有架構，有如前功盡棄。選舉失利、預算僵局，供應鏈失控、物價高漲，加上強逼民間企業接種疫苗，都讓明年政局可能比2021年更難過。

民主黨在維吉尼亞州州長選舉失利，共和黨 紅潮湧現，很具指標意義。共和黨政治素人楊京(Glenn Youngkin)原是全球投資策略公司凱雷集團執行長，今年1月宣布參選，卻後來居上以超過50%得票，打敗資深民主黨老將麥考利夫，成為近年維州罕見的共和黨籍州長。共和黨同時拿下副州長、州檢察長，讓維州眾議會由藍轉紅，狂勝結果震撼民主黨上下。

由於選情吃緊，拜登、賀錦麗及歐巴馬選前一周都為麥考利夫站台；麥氏曾任民主黨全國委員會主席，也是柯林頓與喜萊莉競選總統時的募款金主，以他深厚資歷、有重量級人士助陣，仍敗幾乎從未任公職的楊京，說明民主黨在維州失去民心。

賀錦麗站台時曾對選民說，維州是全國風向標，將決定2022年與2024年後的事，未料一語成讖。選後評論一致認為，民主黨若不醒悟，明年期中選舉及2024總統大選大勢不妙。

除了維州，原被視為民主黨鐵票區的新澤西州，也出現民主黨幾乎翻車。民主黨籍州長墨菲僅以2%的得票擊敗共和黨政治素人，驚險連任。原來各方民調一致看好民主黨，沒想到共和黨候選人幾乎翻轉選局，讓民主黨嚇出冷汗。更震撼的，曾任新州12年參議會議長的史維尼連任失利，敗給運送家具為生的共和黨籍卡車司機德爾，兩人競選經費各是100萬元和不到1萬元。

專家分析，共和黨在維州翻紅主因是楊京主打「廚房餐桌上討論的事」，而麥考利夫忽視家長心理與抱怨，反而攻擊楊京是「小川普 」。「廚房餐桌」說法吸引所有家長關注，傳統上父母子女在晚飯餐桌上討論問題，父母對子女在家在校都有管教權。維州公校系統教授「批判式種族理論」(CRT)與灌輸跨性別與同性戀等內容，部分家長認為未受到尊重，爆發抗議卻受到教育當局打壓，引起全美家長關注。

民主黨執政常擴大這類教育，讓家長坐立難安，獨立選民自然產生選票挪移，讓2020年投給民主黨與拜登的郊區白人婦女選票轉向，支持共和黨的楊京。

拜登民調低迷，讓民主黨候選人面臨逆境，預算案、基建案協商一塌糊塗，黨內矛盾擴大。阿富汗撤軍無能失敗，選民對拜登的外交能力充滿質疑。加上抗疫先盛後衰，現在推動強制疫苗接種，引發各業不滿，供應鏈失控、物價油價雙高，通膨壓力日增等，白宮領導無能的挫折感瀰漫民主黨內。

還有川普因素。拜登把維州敗選又怪罪川普，但多數主流媒體分析選情刻意避開川普，楊京勝選也不靠川普支持，共和黨溫和派已從「川普魔咒」中闢出新路。事實上，楊京和其他五位對手都不同程度選擇站隊川普，表示MAGA基本盤選民繼續影響共和黨人得票和能否出線。

民主黨麥考利夫攻擊楊京初選時支持川普，提名後獲川普背書，把楊京當「川普代言人」攻擊，證明戰略錯誤。共和黨人初選要出線不能排除川普因素與背書，但決選時須結合選區情況，反川普的候選人很難勝出，聯邦眾議員金辛格宣布不連任，就是因為川普支持他的對手。

除了共和黨紅潮湧現，民主黨繼續「藍化」各大城市。在匹茲堡、西雅圖、辛辛那提、底特律、亞特蘭大等市長改選，都是民主黨的天下。最值一提是麻州波士頓市台灣移民第二代吳弭當選市長，是波士頓200年來第一位女市長，也是首位少數族裔市長，打破多項紀錄。

波士頓是美國最古老大城之一，是全美思想最自由城市，有全美最優秀學府，倡議民權、婚姻平等，是全美自由前衛思想濫觴之地。波士頓政壇一直由愛爾蘭裔白人主導，但人口結構改變後，36歲的吳弭脫穎而出。

吳弭的支持者來自年輕多元族裔，她的當選給古老的波士頓帶來新鮮變化，她在政治光譜上主張替弱勢群體維權；倡議綠能減碳，又有創業經驗，讓她能從商界看問題。吳弭高票當選，16日就職，將成為麻州政壇的明日之星。