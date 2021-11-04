日本大選揭曉 對美中台的可能影響

日本 是內閣制國家，在眾議院掌握過半數席次的政黨就執政、組成政府。10月31日眾議院選舉，是剛剛組閣的首相岸田文雄首度接受民意檢驗。選前自民黨充滿危機感，疫情期間，日本人對政府不信任，對前任首相安倍、菅義偉施政不滿，加上在野的五個政黨團結一致「五黨共鬥」，自民黨一度被預測將面臨苦戰。

岸田在一個月前出任自民黨總裁時，宣示大選目標為「執政聯盟能取得過半數席位(233席)」，這是一個起碼標準。選舉揭曉，儘管自民黨少於選前的276席，但仍有261席，與執政夥伴公明黨共贏得310席，超過眾議院議席總數三分之二，是穩定的絕對多數。

這次自民黨沒有大輸，甚至還被認為勝利，歸納起來原因有三：首先，日本新冠疫情迅速降溫，每天確診病例從兩個月前的2.5萬例，跌到100例內，自民黨可自誇是它的功勞；其次，岸田首相提出「新資本主義」，強調要成長與分配並重，打動一些選民；最後，這次總投票率僅55.93%，是戰後史上第三低，選民憤怒還沒到要出面趕自民黨下台的程度。

但選民的怒氣還是發洩出來了，主要針對資深政客，要求世代交替，不要老人政治。自民黨前幹事長石原伸晃、現任世博擔當大臣若宮健嗣、前數位改革大臣平井卓也、前東京奧運大臣櫻田義考、前法務大臣金田勝年，紛紛在小選區中敗北；甚至連曾當選眾議員17次的反對黨小澤一郎，也落敗了，甘利明更是以現任自民黨幹事長身分首次敗選，被迫辭去幹事長職務。

選民把對自民黨的不信任票，投給日本維新會，自民黨在大阪15個小選舉區全軍覆沒，而日本維新會則大獲全勝，席次由11席增加到41席，一舉成為第三大黨。

不過坦白說，岸田文雄就任自民黨總裁不到一個月，不能直接為敗選負責，但他同樣不能替穩住局面居功。他的內閣班底多半由大老們決定，岸田被譏笑僅是自民黨的新門面，明年9月的參議院選舉，才是他真正的考驗。

雖然選民對國內政策不滿自民黨，但對外政策上，日本選民反而期待，看到右翼自民黨政治人物通過強硬發言與強硬對外政策，帶給日本人民安全保證。

選舉期間，中俄聯合艦隊10艘海軍艦艇穿越津輕海峽，南下太平洋，再經大隅海峽返回東海，繞行日本列島一周，刺激日本國民安全意識，被公認為是自民黨最好的助選員。

岸田文雄更公開主張，要將國防經費調高到GDP的2%，明顯是投美國 所好。他還在10月19日國家安全保障會議上，提出要從根本上強化防衛力量，選後日本將重新審視「防衛計畫大綱」，岸田主張「攻擊敵方基地的能力」將成為爭論焦點。

更大爭議在修憲。自民黨加上公明黨執政聯盟共310席，已超過修憲所需三分之二門檻，共同社1日對當選議員問卷調查發現，對岸田政府修憲，贊成或傾向贊成者達71.9%，反對者僅占25.9%。明年參院選舉後，如果參院贊成修憲者也超過三分之二門檻，修改和平憲法，使日本成為正常國家，很可能在岸田文雄手中實現。

新政府在外交和安全保障方面，如何應對美中對抗是重中之重。日本打算通過進一步強化日美同盟，以日美澳印四邊安全對話機制，與中國 抗衡；但明年正值日中邦交正常化50周年，將考驗岸田政府因應的智慧。

眾院選舉後，岸田仍將以對美關係作為最優先要務，年底先訪問美國，明年迎來美國總統拜登首訪。不過日本對中政策仍受制於美國，只要美中持續對立，岸田將難在日中關係正常化50周年之際，邀請習近平國事訪問日本；沒有互訪，中日關係勢必重回之前的冷卻低迷景象。

有人強調自民黨親中派自此徹底瓦解，尤其民調顯示，日本九成民眾對中國有惡感。但也許話說得太早，執政聯盟的公明黨態度仍很親中，且向來反對修憲；自民黨如想拋棄公明黨，聯手維新會與其他小黨推動修憲，恐怕沒這麼容易。

將來的「台灣突發事態」，已成日本安全保障的難題。有鑑於大陸可能武力統一台灣，美國或許就「防衛台灣」要求日本配合。應美國之請，日本正考慮在沖繩部署美軍中程陸基導彈，勢必將激怒北京。

不過日本政府至今避免直接批評中國，並未強烈敦促中國要穩定台海，而對香港、新疆等人權問題批評也較克制，可看出日本還是在意中國市場和日中經濟關係，不願招致中國反感。