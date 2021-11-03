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習近平避「圍毆」缺席峰會 局勢詭異

社論

中國國家主席習近平連續缺席羅馬的20大工業國集團(G20)，和英國格拉斯哥的COP26氣候峰會，足跡遍布全球的他突然在國際舞台匿蹤，引發國際許多猜測。「紐約時報」說，習近平21個月未出訪，凸顯中國外交內政深層轉變；「美國之音」用「習近平直接向世界說不」，報導習怕被「圍攻」或「圍毆」，反映中國的國際處境，向來極在乎國際地位的習近平連續在國際盛會缺席，很不尋常，這種情況甚至可能延續至明年底。

紐時引用數據說，疫情暴發前幾年，習近平每年平均訪問14個國家，每年平均花在國外34天，明顯超過歐巴馬平均每年在國外待25天、川普每年平均在國外23天的紀錄，顯示習在外交舞台退縮，已連續21個月「宅」在國內，並揣測可能原因。

習近平婉拒出國，綜合國內外訊息，原因可能包括：一，新冠疫情安全考量：亦即被感染的風險，或提防各國領袖趁機質疑病毒來源，指責隱瞞疫情等，形成被圍攻態勢。但79歲的拜登都不怕感染，68歲的習近平身強力壯反而退卻，有點難說服外人，何況G20和COP26峰會都有完善防疫措施。

有人揣測說，國際會議講求透明化，可能須通報打疫苗了沒？打什麼廠牌疫苗？中共看來，這是國家機密。如果說沒打，等於鼓勵民眾別打疫苗；如果打了，卻是打美國的輝瑞或莫德納疫苗，如何向國內民眾交代。加上國際場合有一大群習不喜歡的外國領袖如美國總統拜登、英國首相強生等，都不在同一個話語體系，習索性避開見面的尷尬。

二，中國與美歐關係緊張，減排碳日程、疫情擴散和控制，南海、台海和香港、台灣、新疆人權等議題，處處是地雷，隨時會被挑問，而習在沒有書面講詞可依循下，臨場表現太強勢、太弱勢都不好。於是用疫情、政務繁忙等為由缺席，避免弄巧成拙。

三，中共準備在11月8日至11日舉行19屆六中全會，除了20大延任和人事布局，傳六中全會醞釀通過第三個歷史決議，讓習繼毛澤東、鄧小平後，有獨特歷史地位，所以必須坐鎮中南海運籌帷幄。但美國總統出國訪問都可在空軍一號上隨時掌握國內外情況，發號施令指揮各部會或軍隊，以中共嚴密控制體制、現代通訊加密技術，中共難道沒這種能力，或有難以啟齒明說的考量？

有外國專家說，中國或習近平有「地堡心態」，以為退縮能減損，實際上卻使習失去與外國領袖面對面，維護名聲不斷下跌的機會。

四，有人認為習近平留國內，在「下一盤更大的棋」。20大鞏固權力比國際事務優先，中共目前國際處境四面楚歌。即使內外宣風風火火，說什麼東升西降、中國取代美國時機已到，實際情況卻是堅強盟友極少，即使和俄羅斯聯合軍演，俄方卻說不會和中國結盟；美歐抗中動作不斷，東歐多國釋放對台灣友好舉動，反映習這種情境下出國有被侮辱的高風險。

不如留國內專心改造他的「新新中國」。習整頓科技業讓官股介入，國進民退，預防恒大暴雷形成骨牌效應，重塑社會風氣、整頓出格藝人、打壓課後補習；近日對涉嫌嫖娼的鋼琴家李雲廸「輿論遊街公審」，遏止青少年打電玩等，全力在重塑中國，拉回改革開放40年來社會腐化庸俗之風，建構他自認為正確的共產革命「初心」和社會主義國家。中國既想有別於美歐社會，就沒那麼必要和「腐敗墮落的國家領導人」攪和。至於牴觸世界潮流、斬斷中國走向國際化之路、年輕世代反抗，習都不在乎了。

五，較少人提到，大陸目前政治氣氛詭異，歷史上極權國家領導人出國，國內常發生政變例子，例如烏干達、布隆地、布里塔尼亞等小國總統出訪，迅被軍事政變推翻；前蘇聯總統戈巴契夫赴克里米亞度假，也曾一度被強硬派軍人軟禁三天。習近平在政壇潛在敵人愈來愈多，他頻頻更換高層將領、清理敵對勢力如孫力軍、傅政華等，目前限電危機和引發民怨等，都使習格外提防有變，索性不出國更放心。

用「怕被圍毆」形容習迴避國際舞台，可能讓擁護中共、自詡中國強大者不高興。但躲得了一時，躲不過一世，習近平上台以來不斷塑造強人形象，面對國際逆境，卻難單靠戰狼姿態化解問題，不如檢討政策，擬出妥適應對方案，和美歐大國領袖討價還價說清楚。即使中國想閉關自守、自力、自強，領導人也不能永遠躲在權力堡壘中。

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