習近平減碳承諾 拜登粗話批評 國際質疑

全球氣候峰會(COP26) 31日在英國格拉斯哥登場，習近平主席和普亭總統都缺席。「華盛頓郵報」披露，拜登 總統私下以「狗屁」(Bulls--t)抨擊「全球最大汙染者」根本不會兌現減碳承諾。拜登沒有明指中國 ，但大家都知道他批評的是誰。這個報導也巧妙點出，習近平對峰會說「不」(不敢或不要)的原因，顯示全球最大碳排放國中國(占全球排量29.51%)未來可能成美歐撻伐的新目標。

中國28日向COP26提交新的氣候承諾，即2030年前會碳排放達峰值，2060年前實現碳中和。這個目標與習近平9月間以視訊參加聯合國大會宣布的排碳日程一樣。但依巴黎氣候協定，2030年底前須將溫室氣體排放量降低50%，2050年以前達到零排放；中國卻要在2030年達峰值，未能減排50%，自然難在2050年前零排放，無法實現目標。

拜登在政壇常說粗話、口無遮攔。他用"bull--t"暗駡中國或習近平，表現對中國「不配合」美國 和國際要求的不滿，或許為美國出了一口惡氣，卻也增加美中之間的互不尊重或敵意。從側面看，習近平倒有自知之明，知道和拜登「會無好會，相見不如不見」，寧可被國際質疑600多天不出國，到底在怕什麼，也無意如西方所願出席峰會。

講起來這個邏輯有點說不通：地球暖化導致氣候異常，中國同樣深受其害。譬如今年鄭州、山西屢降暴雨成洪災，人民生命財產重大損失，但美國須「央求」中國減排，拜登急和習近平見面就是要求中國合作，因此被共和黨批評軟弱、像在跪求中國。而中國繼續排碳，第一倒楣的是中國人民，全球70億人也跟著受害，中國卻用作外交籌碼，是不是有點可笑？

這就是大國責任和現實條件的問題了。北京用民族主義吹噓中國崛起壯大、願領導世界，盡大國義務，但碰到減碳、克盡國際一分子責任，世界第二大經濟國立刻推諉變小國。為了發展經濟，搶攻GDP超越美國，中國經濟策略和減排保護地球之間常無法平衡，卻毫不猶豫選擇前者、犧牲後者。因為經濟衰退、GDP倒退衝擊中共統治，但地球暖化或熱浪、野火、暴風雨等不會直接衝擊政權，這就是硬道理。

中國也想減碳，沒想到半個中國遇限電危機，立馬改弦易轍鼓勵煤礦繼續開採，還要求山西、內蒙等簽下軍令狀保證今冬供應十餘省煤碳不能缺；時序入冬，供電和供暖不足下，網傳中國東北每個家庭每年需燃燒煤碳六七噸，和木柴數百立方公尺取暖，總排放量一樣驚人，變成地球的災難，卻被國際忽略。為維護政權和民生，中共管你地球暖化，自然引發美歐不滿。

當然，也不能只苛求中國，美國問題同樣很大。很多人辯稱，美國才是全球碳排放的嚴重國家(占全球14.34%)，美國消耗世界能源的四成，人均排放是中國的兩倍半，碳排放量實際占世界第一。拜登政府承諾2030年減半，但美國重返巴黎協議後國會迄今未批准。1992年里約氣候宣言，美國曾反悔兩次，川普政府更退出巴黎協議。有這些不良紀錄還憑什麼對中國指手畫腳？

也有人質疑，印度是13.8億人口的大國，為什麼美國只苛求中國？中國承諾2060年達到碳中和目標，已比世界氣候大會要求不發達國家2070年達成的目標提早10年，指責中國違諾陷入中美政治糾葛框架，毫無道理。

拜登政府將減碳作為外交政策核心之一，但多數共和黨人卻否認地球暖化，認為是騙局。拜登的道德使命，想逼迫中國實現減碳承諾，凸顯自己政績。但把政績寄託於外國減排，未顧慮中國特殊政治經濟形態，確實也強人所難，讓美中關係增加新爭議。如果2024年白宮再讓共和黨人入主，難道美國減排和氣候協議又要作廢？

中國在核能、風能、水力發電等或太陽能、電池等生產執世界牛耳，電動車發展不輸美國，但先天能源短缺，卻瘋狂追求GDP，以致需消耗更多石化能源，譬如大量進口鐵砂和煤炭煉鋼，造成產業過剩，凸顯北京的政策偏執，製造軟肋，不夠前瞻。國際間缺乏有效排放監督機制，使各國對排放量各說各話，也變成強權的口水戰。

川普和拜登政府都想聯手國際，追究中國傳播新冠病毒的責任。但從美國情報文件指病毒來源恐怕永遠無法確定看，意味對中國追責恐難持續。而排碳超標、違反國際承諾，可能變成中國新罪狀，也是習近平在國際間難以卸責的負擔。