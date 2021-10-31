拜登G20主打供應鏈 重拾世界領導地位

拜登 總統訪歐洲，出席在羅馬舉行的G20峰會，以及在英國格拉斯哥舉行的COP26氣候峰會，但兩場峰會沒有習近平主席，也沒有普亭總統，兩人都以視訊參加，預料拜登可擺出「去『美國優先 』」姿態，再次展現今年8月G7會議的外交親和力，重拾世界領導地位。

兩場峰會有不少重要議題，例如日漸緊急的氣候變遷問題，這次各國訂出新目標，將是地球反暖化的里程碑；另外全球仍受疫情困擾，合作抗疫更是必需。但全球正處於經濟衰退邊緣，產業供應鏈 大塞車已發展至危機階段，導致全球貨物供不應求，物價和通膨都大漲；只要拜登在供應鏈問題上有表現，取得國際合作，就算攻下一城而得分。

供應鏈並非G20的正式議程，但由於各國領袖兩年來首次親身赴會，因此30日所見，在正式峰會以外，各國領袖忙於參加各種場外會議。CNBC報導，美國國家安全顧問蘇利文表示，拜登召開了一個供應鏈會議，要求各國合作，共同設法紓緩供應問題。

上周剛宣布的經濟消息顯示，美國今年第三季的GDP只增長2%，比第二季的6.7%大幅下降；中國今年第一季增長18.3%，第二季減至7.9%，第三季再減至4.9%。美中兩大經濟國的GDP合計占全球40%(2021年美國估計為22.9兆美元，中國16.8兆美元)，兩國二、三兩季經濟雙雙減速，主要原因正是供應鏈斷裂所致。

10月初，拜登宣布洛杉磯／長堤港的「24／7運作」命令，目的就是針對供應鏈而發。洛杉磯港是全美最大港口，全美40%進口貨物經由這裡輸入美國。但25日所見，港口外有77艘貨櫃輪等候進港卸貨，貨物無法卸貨就無法進美國，無法趕在購物季銷售；商品供不應求，運費增加，導致零售價上漲。拜登的命令使港口運作每周增加60小時，但仍緩不濟急。

當然，需要危機處理的港口不僅洛杉磯／長堤港，而是全美所有港口和全球港口，這是拜登在G20召開供應鏈會議的重要目的。但港口只是複雜供應鏈的一環，還有不少其他問題有待各國合作解決。例如，卡車長途運貨法規和司機人手都須應變改善。

彭博資訊記者赴洛杉磯／長堤港採訪發現，長堤港有項法規，卸貨後的空置貨櫃堆放高度不得超過八呎(即不能堆疊兩個以上)，原因是堆疊太高影響都市景觀，造成大批貨櫃無法及時卸貨。

全球市值最大的蘋果公司28日公布第三季財報，因晶片等零組件供應鏈出問題，銷售減少60億元，股價因此下跌。這是蘋果多年來首次「收入不如預期」。蘋果市值近2.5兆元，供應上本可取得優勢，但也無法突破供應鏈瓶頸，可見問題嚴重。

供應鏈什麼時候才可恢復？經濟學家認為，問題最終可由市場解決，但需要時間，僅船運問題至少要到明年春夏才能紓緩。貨物供不應求而造成的高通膨，何時下降？這是美國和全球眼前最迫切的問題，也是爭論所在。

推特創辦人兼CEO多爾西(Jack Dorsey)日前說，惡性高通膨(hyperinflation)正在全球發生，即將改變一切。但不少經濟學家認為，美國不致形成所謂惡性高通膨。去年暴紅的女股神伍德(Cathie Wood)認為，美國高通膨將在年底購物季和中國農曆新年後下降。著名債券投資家根拉克(Jeff Gundlach)估計，美國今年通膨率為5%，明年將降至4%；換言之，高通膨是暫時性。美國聯準會也持類似樂觀態度。

但就算通膨明年將下降，供應鏈瓶頸明年也可紓緩，但電腦晶片短缺還看不到解決的前景。因為美中兩國科技戰仍持續，不但沒有紓緩，還可能加劇，科技產業的供應鏈會持續受衝擊。

拜登上台之初就決定投資500億元研發和製造晶片；英特爾月前宣布，投資200億元興建晶片新廠。美中都將晶片視為具有戰略價值的重要科技產業。美國要將晶片生產線移回國內，因此強邀台積電、三星來美設廠生產；中國則想實現芯片自給自足。

中國科技公司如阿里巴巴、百度和手機生產商Oppo，暑假以來分別宣布自行設計先進晶片，但專家指出，三家公司設計的3、5和7奈米晶圓，不但都依賴外國技術(例如荷蘭的ASML)，生產更依靠台積電和三星，中國想在先進晶片追趕美國，還有漫漫長路。

拜登多方出擊，在G20峰會向石油輸出國家組織施壓，要求增產石油和天然氣，以壓低價格，避免能源高漲為通膨增加助力，力圖振興美國的全球龍頭地位，用心值得肯定。