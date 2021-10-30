拜登帶預算框架訪歐 時效緊迫命運未卜

拜登 總統帶著命運未卜的總預算 縮水法案出訪歐洲，這場預算大戰至今已半年，拜登從5月的氣吞牛斗，提出兼容黨內各派系立場的3.5兆元「改造美國 」大手筆方案，到28日拜登宣布只剩1.75兆元後登機訪歐洲，顯示當初好大喜功，不切實際，結果禍起蕭牆，弄得黨內參眾議員相互指責、怒氣衝天，埋下日後更大衝突的誘因。

拜登啟程前相整合出新「預算框架」，讓他出訪在國際舞台能振臂高呼減碳，保住美國領導對抗地球暖化的話語權。但對內，預算案與牽扯一起的基礎建設法案能否過關，將直接影響他的政績和地位，下周將決定他的命運。

新預算框架的大贏家是氣候變遷，它編列5550億元綠能預算獲保留，讓拜登周末在羅馬G20峰會與下周格拉斯哥聯合國COP26氣候變遷峰會，能有底氣昭告世界，美國以身作責做到2050年為碳中和目標，將為COP26峰會帶來亮點。

而全球第一排碳大國中國為了經濟，只能繼續擴大碳污染，習近平重申2030年前碳排放達峰，2060年前實現碳中和目標，顯見美中兩大排碳國聯手對抗地球暖化也打了大折扣。

拜登指這是美國抵抗氣候危機的最大投資，如按預算執行，2030年美國將減碳10億多噸，2035年全美將普及電動車。3000億元將用來鼓勵風能、太陽能、核能等替代能源的減稅優惠，逐步取代用石油天然氣與煤發電；也包括電動車抵稅、全美廣建電動車充電站、更新電力輸送系統等。民主黨內環保激進派力爭，成為大贏家。

一般認為，拜登既然能保留綠能預算，說明兩黨有足夠共識，這筆預算最後將保留。美國朝綠能發展逐步淘汰石化能源就此邁出一大步。這也是拜登預算案的亮點，在保衛地球的歷史功勞簿上，拜登將記上一筆。

但國內的真正硬仗下周再戰。既然保留5550億元綠能預算，將排擠其他社會福利預算。首先，拜登為滿足黨內激進派左傾政綱，把總預算案擴充到不現實的3.5兆元，有如畫餅充饑，根本沒有認真考慮經費來源，既不敢向中產階層增稅，又想對億萬富豪課徵新稅，始終邁不開協商步伐。

原本拜登與國會民主黨團想讓基礎建設另行立法，並拉參院共和黨人在參院先通過基建案，再說服眾院民主黨激進派黨團支持。但聯邦政府已為疫情紓困支出1.9兆元，再編列3.5兆元龐大預算，連民主黨較保守的參議員曼欽、席尼瑪都不支持，擔心舉債驚人、債留子孫，美國將難翻身，方案當然寸步難行，一刪再刪。

拜登自詡有40多年參議員經驗，曼欽是他極重視的協商對象，黨內激進派留給眾院議長波洛西去協商，但波洛西無法說服100多位激進民主黨黨團成員，雙方幕後協商激戰數月，表決一延再延，拜登28日登機去歐洲前，上午再邀眾院民主黨團到白宮商量。「華盛頓郵報」報導，指拜登會中說「下周至為關鍵，眾參兩院民主黨能否繼續維持多數黨，與我的總統政績都維繫在未來一周發展，我說這個話絕不誇張」。

拜登隨後向全國宣布達成預算框架，包括撥款托兒補助、學齡前免費教育、家庭減稅、居家照護長者與殘障人士補助及綠能轉換抵稅等；但激進派堅持的有薪家事假、擴大聯邦醫療保險，納入年長者眼睛和牙齒保健補助等，都在協商時刪除。

這讓眾院激進派非常光火，傳波洛西出席當晚激進派黨團會議時被列為「不受歡迎人物」，會議開始不到十分鐘就被請出場。波洛西原訂28日晚一鼓作氣就基建案投票，也在激進派集體杯葛下取消，說明民主黨內分裂，彼此失去互信和尊重。

拜登倉促宣布的預算框架尚無實質內容，宣布後眾院激進派沉默，龍頭桑德斯參議員表態還要再談，曼欽與席尼瑪也未支持，激進派期待拜登回國再協商。

從預算大戰看，拜登未改變溫和立場，戰略上他想整合全黨的分歧；戰術上仍走中間路線，美國沒有因總預算而走上大政府社會主義之路，拜登暫壓制黨內左傾勢力，但能壓制多久無人有把握。

多數評論認為，即便預算能通過，拜登黨內資本有限，而激進派羽翼已豐，他未來將是弱勢總統。拜登說框架「不能盡如人意，包括我在內，但這就是妥協，這就是共識，這就是我選總統的意義。他明言「民主制度唯有妥協與共識，才能完成重要大事，我知道這非常不容易」，「一切等我回來再說」，等於預告預算案的決戰就在下周。