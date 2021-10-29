拜登徵富豪稅救國庫 可能成畫餅充飢

川普執政時共和黨 減稅，拜登 執政時卻醞釀加稅。白宮和國會磨刀霍霍，要向資產逾10億元，或連續三年賺逾1億元的富豪們增稅。稅率和如何徵稅，黨內還在爭論，共和黨冷眼旁觀。拜登政府擬對約700位富豪增新稅，估計可為聯邦政府帶進2000億至2500億稅收，為基層建設和擴大福利網挹注資金，但起步維艱，看來最後可能像畫餅充飢。

拜登政府想「劫富濟貧」，甚至「劫富救美國 」如能實現，民眾不會反對。美國富人逃稅避稅太容易，已到動搖國本地步。譬如貝佐斯、巴菲特和蓋茲等名列前十名的大富豪，被曝實際繳稅僅及其資產1%或更低。稅法讓富人有更多機會藉設立境內外控股公司、或長期持有、或扣抵捐贈等名目避稅，導致稅賦嚴重不公，責任在政府和法律縱容。

日前「巴拿馬文件」爆料，世界各國數千名富豪境外隱藏資產逃稅，美國富豪僅寥寥約200人，因為美國如南達科他等州設公司避稅容易，稅法有利富人，毋須再境外隱藏財富。

財政部網站發布數據顯示，美國最富有1%人口每年逃稅達1630億，幾乎占全國未繳稅款總額28%。長此下去，未來十年美國稅收將損失7兆元。聯邦赤字年年高漲，國債已近29兆元，是美國走弱的象徵。兩相對比，可見富人不合理繳稅，傷害美國有多嚴重。

「股神」巴菲特公開指稱現行稅制不合理，自己稅率竟比一般薪水階層低許多。外界知悉的實情，巴菲特五年來財富增長243億，但他共只繳2370萬元稅，實際稅率僅0.1%。亞馬遜創辦人貝佐斯五年來身價暴漲990億元，實際稅率僅0.98%；彭博資訊老闆彭博、特斯拉創辦人馬斯克，實際稅率分別為1.3%和3.27%。

國稅局(IRS)的文件顯示，2014年至2018年間，美國最富有的25人，財富增加4010億元，卻共只繳了136億元聯邦所得稅，與他們的數兆美元財富相比，這是九牛一毛！這些反差或許刺激拜登和民主黨要課徵富人稅。一年多來疫情衝擊，股市反而暴漲，暴增的90%財富也流入1%富豪口袋，馬斯克快成全球首富了，日前還對拜登要課徵富豪稅嗆聲反對。

拜登想增稅早在競選時就倡議要增加公司稅稅率(川普任內2017年為企業減稅，企業所得稅從35%降為21%)，也要對年收入逾60萬元的個人所得税率從37%提高至39.6%。加稅、增福利、大政府作為重新分配社會財富，向來是民主黨主張。

但無黨派的稅務政策中心研究發現，拜登原先的財政計畫，60%納稅人(大部分中產階層)將增加440元至2040元稅負，無異全民加稅，這有如政治自殺。如今拜登被迫打富豪主意，增稅方案涉及最富有的700人，連續三年資產至少達10億元，或連續三年至少賺1億元的人，即使資產不變賣，只是持有(不包括房地產)也須付稅；這和傳統在交易後有資本利得再徵稅截然不同，顯然是較激烈的徵稅手段。

無論取名「富豪稅」或「愛國稅」，增稅促進稅負公平有其必要，卻可能引發違憲訴訟；政治上，這和毛澤東「打土豪、分田產」有些雷同，容易爭取基層選民認同。拜登滿意度已跌至43%，只比川普好一點，政治危機下逼他必須下猛藥。

拜登上任以來很多做法向社會主義路線漂移。原先3.5兆預算案包括擴大社會安全網托兒服務、免費學前班、免費社區學院教育、增加勞工帶薪照顧家人假等，都有濃厚左派色彩，給反對者「吃大鍋飯，鼓勵懶人」，降低美國競爭力等疑慮。在黨內與共和黨反對下，3.5兆預算案現在被刪得面目全非，錢從哪裡來並未解決。

疫情後政府連發三波紓困金、延長失業福利，民主黨執政下，4月至8月間2000萬勞工請辭不願上班，勞工人力短缺，彰顯太左的政策不利美國和中國競爭。開徵富豪稅多少可平均財富，有助緩解分配不公，卻與共和黨減稅和反社會主義路線針鋒相對。

美國富豪甲世界，富豪人數世界最多，政府想從他們身上多拔些鵝毛，降低中產階層的被剝削感，合情合理。問題在富豪們能出大錢聘律師打違憲訴訟官司，又捐巨款遊說兩黨政客反對此案，像巴菲特這樣有良知的富豪，少之又少。

共和黨2017年才為富人和企業減稅，民主黨在國會只占微弱多數，想顛覆既有稅負架構，在共和黨不買帳下可能徒勞無功。美國稅法偏袒富人依舊，坐實是權貴資本階層統治的國家，普羅大眾最後可能空歡喜一場。