聯合國2758號決議 成美中交鋒新戰場

聯合國 第2758號決議案，即中華人民共和國替換中華民國代表中國 案通過25日屆滿50周年，美國國會議員提案，推動台灣 加入聯合國；國務院亞太副助卿華自強(Rick Waters)表示，中國錯誤引用2758號決議內容，各會員國應加入美國行列，支持台灣有意義參與聯合國，使台灣參與聯合國成為美中交鋒的另一重要議題。

美國跨黨派眾議員20日提出「台灣國際團結法案」，阻止北京扭曲國際組織攸關台灣的決議文字。法案表示，聯合國2758號決議僅處理中國代表權問題，並未涉及台灣及台灣人民。

接著國務院負責台灣、中國與蒙古的亞太副助卿華自強公開說，每年有5000萬名乘客行經台灣機場，台灣卻未參與國際民航組織(ICAO)大會；台灣抗疫表現全球數一數二，世界衛生大會(WHA)卻看不到台灣身影；台灣學生、藝術家、記者、人權工作者也被排除在聯合國活動外，或無法進入聯合國大樓。

華自強強調，上述現象的主因是中華人民共和國錯誤使用(misuse)聯大2758號決議。他舉例，今年聯合國不願核准科羅拉多州一所高中申請參加聯合國婦女地位委員會(CSW)，除非他們撤下學校網站去年的一篇文章，該文用「不正確名詞」稱呼台灣，建議須改稱「台灣，中國的一省」，足見聯合國的要求不合理。

2758號決議引發爭議，導因於1949年10月1日，中華人民共和國成立後，1950年起，蘇聯等國即在歷次聯合國大會提出「中國代表權問題」，認為應由中華人民共和國政府，取代中華民國政府在聯合國的會員與安理會席位；之後，阿爾巴尼亞曾多次提案，但當時親美國家占多數，北京替代台北的「中國席位」提案始終未獲通過。

此後20年中，雖然中國人口高達全球五分之一，卻被聯合國拒之在門外，反而是由台灣代表全中國行使代表權，與現在台灣2300萬人民沒有被聯合國納入同屬荒謬，也不合理。1961年至1971年間，大批亞非拉殖民地獨立，加入聯合國，多數支持中華人民共和國，加上1971年季辛吉秘密訪華，更使聯合國的中國代表權問題情勢大變。

其實國民黨政府並不像民進黨所指責，因堅持「漢賊不兩立」才被迫離開聯合國。1971年9月聯大開會前，蔣介石總統召開高層會議，研究中華民國代表團應對方針，會中研判北京已占優勢，台北於是接受美國「雙重代表權」提議，即中華人民共和國將以安理會常任理事國身分參與聯合國，中華民國保持其聯合國普通會員國席位。

可是周恩來堅決反對，明言只要蔣介石集團仍在聯合國，中華人民共和國就不願加入。當美國駐聯合國代表老布希提出此案表決時，卻以59票反對、55票贊成、15票棄權被否決，隨即阿爾巴尼亞等國提案(即2758號決議)交付表決前，中華民國代表周書楷臨時動議，宣布中華民國退出聯合國。

50年後美方認為，聯大2758號決議關乎誰代表「中國政府」，台灣參與問題仍未解決。華自強的發言並不代表美國轉向支持台灣入聯，美國支持台灣有意義參與需要主權國家會員的國際組織活動，政策並未改變。從另一個角度看，美國也在測試北京的底線。

什麼才是「台灣有意義參與」？其實美國也不確定。國務卿布林肯26日的聲明，表面看是呼應華自強發言，實際上卻是退縮，除了未直接提及2758號決議「錯誤使用」，還說「這不是政治議題，是務實問題」，並說這與美國的一個中國政策保持一致。布林肯的退縮澄清，應與北京私下施壓，以及即將舉行的拜習視訊峰會有關。

北京向來主張台灣是中國的一部分，台灣人民福祉自然應由北京負責。然而，習近平10月25日在北京舉辦中國恢復聯合國合法席位50周年紀念會講話，謹慎地不提台灣，也顧忌把台灣問題國際化，讓聯合國重啟「台灣代表權」辯論，會像1950年至1971年中國代表權辯論一樣。

台灣1993年起，綠營推動重返聯合國行動，每年聯合國開議時都央請友邦元首提出這個問題；如能由美國提出，意義自然不同，也更有機會，這是北京忌憚的原因。

但美國此舉想彰顯中共顢頇、霸凌台灣，給北京出新難題，爭取國際間對中共行徑反感。而聯合國採多數決，北京在安理會擁否決權，對第三世界國家仍有很強影響力，使美中在聯合國對決，美方未必占優勢，台灣重返聯合國目前客觀情勢並不樂觀。