鼓吹武統台灣者 忽略的效應和風險

近年海外或大陸武力統一台灣 的聲浪都高漲。認為習近平須靠武統台灣，建立毛澤東無法完成的功業，才能鞏固第三任期，甚至終身掌權；或認為台灣情勢發展，美國 推波助瀾，中國 即將永遠失去台灣，眼前是武統的最後歷史窗口，再不武統，中國就永遠沒機會大一統了。這類一廂情願的思考忽略很多現實和風險，提倡戰爭、歌頌以鮮血為個人權力鋪路，更遠離現代文明，嚴重忽略箇中的風險。

中共10月9日紀念辛亥革命110周年，習近平談話強調「台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨著民族復興而解決」，強調和平統一最符合包括台灣同胞在內的中華民族整體利益。習強調和平統一，未提武統，被認為對愛國粉紅和主張武統者也當頭澆下一盆冷水。

有人認為習的談話務實，洞悉美中關係和台海的複雜性，不附和鷹派聲音，也明瞭武統將付出巨大代價，且未必奏功，還有亡國亡黨風險。也有人說，中共向來兩手準備，一手用和平統戰麻醉台灣警惕；另一手強化軍備，等軍力能挑戰美國時不排除武統選項。中共從未宣布放棄武統，就在提防台獨。

無論如何，輕率主張武統，甚至喪心病狂倡議「留島不留人」，讓百姓生靈塗炭，與現代人類文明扞格。部分人被中共宣傳沖昏頭，未考慮美國矢言保衛台灣，或美日澳印等共組的「亞洲版北約」漸成形，英法德加等國軍艦也加入南海軍演或台海巡航，政治用意很明顯。

台灣缺乏獨立條件和籌碼，也無必要宣布台獨，未來兩岸必將從交流中逐漸融合，時機成熟再談統一，哪怕結局不是我們現存世代能見到，兩岸歷史、血緣、文化和地緣、經貿依賴等因素，即使政治緊張卻藕斷絲連，不能像打鷄血般讓義和團式民族主義或台獨情緒，凌駕理性的思考。

主張武統者常認為美國經歷兩場戰爭已兵疲馬困，對援台鞭長莫及，共軍如奇襲，美軍即使想馳援也來不及，將被迫承認現實，想法流於一廂情願。我們不妨簡列一些可能性，作為思考的參酌。

一，台灣絕對應避免挑釁，淪為強權的戰場，否則百姓遭殃，經濟崩潰。台灣早有「決戰境外」戰略，但上上策還是兩岸恢復交流、和平止戰，甚至讓後代來解決紛爭。

二，大陸常有人主張用斬首行動、派特種部隊奇襲台北，綁架蔡英文總統等人，癱瘓指揮系統，進而拿下台灣；台灣歷年演習都包含反制和撤離行動。但用直升機突襲要不被察覺，可行性有如美台派特種部隊綁架習近平一樣低。反而突襲占領東沙或金馬外島較可能，但此舉意味推倒第一張骨牌，將引發國際爭議或戰爭。

三，共軍三五年內將具有登島作戰能力，登島前可能以數千枚中短程飛彈飽和攻擊台灣政治中樞、機場、油庫、軍事據點和通訊、橋樑、公路等。但攻擊前集結部隊不可能不被偵知，美軍強化台海巡弋和空中抵近偵察，和周邊軍力部署事出有因；台灣被稱「刺蝟島」，各式飛彈密度和以色列相仿，自製飛彈射程2000至3000公里，可達北京、上海，正加速量產。

美國新任駐北京大使伯恩斯(Nicholas Burns)在參院聽證說，美國將協助台灣成為「一個敲不開的硬果」(a tough nut to crack，一塊難啃的硬骨頭)。台灣「不對稱戰術」將使中共動武付出嚴重代價，兩敗俱傷。

四，共軍一旦發動攻擊，後果包括台灣趁亂宣布獨立，甚至用人民公投爭取國際承認；美軍趁機駐台，建立永久性基地，粉碎美中建交40多年所有紅線，將成大陸的夢魘。

五，美中都是核武國，或不致引發核戰，否則人類和地球毀滅。但台海危機牽動國際戰略利益，美國等國家和聯合國都可能介入，重演韓戰中共對抗聯軍歷史。美國近期在澳洲派駐2200名陸戰隊勁旅、在帛琉建軍事基地，先進B-2轟炸機常駐關島、F-35戰機完成小型戰術核彈投射部署，美中軍力差距仍大，共軍毫無勝算。

六，戰爭可能讓美國海空封鎖中國所有外貿出口航線，阻止中國能源、糧食等進口。中國戰備儲油僅數個月，封鎖將使中國完全處於被動。伊拉克強大軍隊在新科技戰爭中幾天內土崩瓦解，就是一面鏡子。

美國前國務次卿克拉奇(Keith Krach)日昨受訪表示，解放軍如入侵台灣將導致習近平政治滅亡。意味動武已是國際的紅線，是下下策。習近平重申和平統一，也給鼓吹武統的海內外華人一劑清腦的藥。