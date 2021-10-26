拜登兩次說保衛台灣 對台政策還沒變？

拜登 總統日前在有線電視新聞網(CNN)節目答覆「如果中國入侵台灣，美國 是否提供台灣保護」的提問，兩度以肯定口吻說「是，我們對此有承諾」。外界普遍解讀美國總統明言保護台灣，已從「戰略模糊」走向「戰略清晰」，但白宮發言人翌日聲明指出，拜登並未宣布中國政策改變，美國對中國政策沒有變。

很多人可能質疑，拜登說法和川普一樣，總統的敏感發言常被自己的發言人或相關閣員澄清、更正或否定，總統如何還算是有權一錘定音的國家最高領導人？或者，總統背後是否有「一隻看不見的手」左右重大政策？否則為什麼川普、拜登談話都被否決，誰說的才算數？

我們或可分幾個層次討論此事。一，美國民主運作，民選(總統、副總統)或政治任命的官員(國務卿、各部部長等)談話較偏向迎合民意、爭取選票；但國家政策有一定連貫性，由官僚體系、政黨和智庫，甚至華爾街大亨集體構築的決策體系，確實像一隻無形之手，總統一人未必能撼動這類政策。有人貶抑這就是「深層政府」(deep state)，川普就常這樣說。外界也有人認為這是「暗黑勢力」，諸如甘迺迪總統被暗殺等都與這類勢力有關。

二，拜登至少兩次強調中共如入侵台灣，美國將保衛台灣，反映他內心真實想法。前國務卿龐培歐指責拜登說得還不夠，顯示兩黨有強烈挺台灣共識，無論出於威懾中共，或保護美國重大戰略利益，兩黨保台態度一致。白宮聲明強調，美國將恪守「台灣關係法 」承諾，持續支持台灣自我防衛，並反對任何片面改變現狀行為(暗指台灣宣布台獨或大陸武統)，「一中政策」表面未動，實質內涵卻在快速演變。

三，川普執政和拜登對中國或台灣的做法，也在學中共運用兩手策略，以台灣牽制中國，說和做是兩回事。拜登日前公開說與習近平通電話談到「台灣協議」，它有如畫出彼此的紅線：大陸不能武力侵台想改變台海現狀，美國約束台灣不宣布台獨；美中如真有這類協議，就是雙方真實的底線。

四，眼前美中交惡、互不信任，各方面關係逼近新冷戰。中共想要美國遵守的一中，是坐視北京孤立打壓台灣，停止對台軍售、反對台灣參與國際組織活動。但美國做法漸漸打破北京的紅線，亞太副助卿華自強(Rick Waters)公開說，聯合國2758號決議被北京錯誤引用，限制台灣有意義參與國際活動；美國官方開始支持台灣作為觀察員參與聯合國，認為不涉國家地位，毫不在意觸怒北京。

五，國際氣氛也急速轉變，過去碰觸北京紅線的國家常遇中共外交抗議、經貿施壓等，但歐洲議會21日以580票贊成、26票反對、66票棄權，通過歐盟與台灣政治關係與合作報告，籲提升與台灣關係；波蘭、立陶宛和瑞士等國相繼有友台舉動，顯示習近平領導下的中共，國際社會群起反制。

六，美國官方不斷重申，美台關係堅如磐石、持續穩定提升。川普和拜登政府都強化軍售的質與量，美軍協訓台灣軍隊公開化，美軍運輸機三次在台北起降。美台今年3月簽署「海巡合作瞭解備忘錄」，美國海岸防衛隊開始介入台海巡航。外交上國會議員和官員訪台、台北駐美代表蕭美琴進國務院洽公、會見官員層級提高，美台交往朝正常化邁進，台灣駐美單位遲早將更名。

七，共和黨指責拜登政府怕中共激烈反應而示弱，但拜登似不想和北京翻臉，只是美方保留對中國政策的解釋權和行動選擇權。即使還維持模糊策略，今後藉實際行動大步「挺台抗中」，可用外交籌碼很多，讓北京畫的紅線愈多、被反制也愈多，疲於應付。

眼前習近平和拜登一樣面臨內外交逼，能反制美方的籌碼非常有限。反而更可能報復台灣，諸如取消ECFA經貿優惠是可能選項。而共軍有無渡海攻台或奇襲能力、動武後果如何、解放軍是不是紙老虎？美中內部評估可能會比外界看法更實際；台軍戰力即使不強，但「不對稱戰術」和美軍介入都是北京須顧忌的後果，使動武可能成中共的夢魘。

眼前情勢有幾個發展脈絡：美中愈敵對，武統台灣可能性就愈高；中共愈伸張肌肉，國際間反中聲音和動作就愈大；台灣涉及美國與中國競爭的重大戰略利益，美國對維持現狀將寸步不讓。一旦動武，中共絕無勝算，反而成全球公敵、崛起之路中斷、中共自取滅亡，三輸的後果不難推敲。