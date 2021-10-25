拜登施政滿意度跌不停 究竟誰之過？

過去兩個月來，拜登 總統在各種民調 中，無論政策議題、受訪者政黨屬性、族群和年齡層，施政滿意度全面下跌，處於他上任以來最低點，平均滿意度僅43%左右；蓋洛普民調為42%、格林奈爾大學(Grinnell College)民調更低至37%。歷屆總統中，上任第一年民調只有他的前任川普總統支持率這麼低。白宮發言人莎奇將拜登施政滿意度低迷，歸咎於民眾「對抗疫情疲累了」，而疲累原因則是拒不接種疫苗的民眾導致全民免疫破功。

在野的共和黨人認為，拜登支持率從上任時如日中天，如今一蹶不振，原因在於他連串施政失誤，從邊境危機，到阿富汗撤軍亂局，再到強制接種疫苗和開支案的爭拗，都是拜登咎由自取。

兩黨互相指責，似乎各有道理，卻都像在卸責，然而公道自在人心，今天局面並非單方面因素造成。

拜登政府和民主黨在國會擁有微弱多數的形勢下，未能掂量好施政的輕重緩急，在一些事務上被黨內進步派綁架，導致失誤，當然是主因；但在野的共和黨不能見獵心喜，以為只要事事掣肘，讓拜登政府一事無成，明年期中選舉就一定能奪回國會參眾兩院控制權，2024年大選後重掌白宮指日可待。

近年美國 民意空前分裂，尤其經過川普四年執政，虛假信息和陰謀論盛行，人們思想混亂，是非顛倒，是不爭的事實。拜登上任承諾要「關閉」(shut down)新冠疫情，重振經濟，讓民眾過去四年被攪亂的生活回歸正常，選民對此抱極高期望，以為只要總統的行事作為像總統，不夜半三更發推文下政令、不霸凌下屬和對手、不散播一些子虛烏有的虛假信息，美國一切難題就可迎刃而解。

然而拜登執政半年多來的成效，卻讓民眾大失所望。儘管拜登的確表現得像個負責任的大國領袖，世界各國對美國的信心也在回升，然而美國國內形勢卻遠未如人們期待的速度恢復正常。過去半年中，由於變種病毒肆虐，美國疫情再度惡化，物價上漲，南部邊境一再出現危機，撤軍阿富汗過程混亂，都讓民眾對拜登政府信心大失。

而拜登在選舉中一直自我標榜調和鼎鼐的協調能力，也在預算案談判中破功；他不僅對共和黨人鞭長莫及，就連民主黨內他也不能一錘定音，進步派和中間溫和派互不相讓，他多次介入後仍不能奏功。最後只好大讓步，把原本欲推動的3.5兆元預算案，縮水到約2兆元，預列的免費社區大學、兒童抵稅、健保和應對氣候變遷的預算經費都大刪。

拜登政府施政滿意度下滑，源自民眾對整個時局的悲觀情緒，尤其民眾認為美國當務之急是推動經濟快速復甦，但拜登政府不僅未投注足夠精力，反而一上任就急於把在墨西哥尋求美國庇護的無證移民放進美國。這一點，從民眾對拜登處理經濟問題的滿意度就可得到印證。今年夏天，民眾對拜登處理經濟議題滿意度還在50%以上，但現在跌到只有40%，與民眾對他整體施政滿意度正好吻合。

一些民調還顯示，多數選民認為當前拜登政府施政方向錯誤，甚至比一年前川普執政時還糟糕。尤其認為通貨膨脹嚴重，是拜登政府推動接二連三的紓困計畫造成。據「晨間諮詢」民調，60%以上選民認為拜登應為通貨膨脹負責，52%民眾相信美國經濟至少一年內不會有起色。CNBC民調顯示，多數民眾表示物價不斷上漲已讓他們吃不消。而就在前不久，拜登政府還安慰民眾說，通脹是暫時的，不會成為問題。

當民眾對通膨問題有切膚之痛，尤其聖誕新年購物季將至， 港口物流不暢更可能加劇物價上漲之際，拜登卻仍身陷國會，試圖說服同黨議員支持自己的預算案和施政目標，卻處處碰壁，遲遲不能取得進展。選民的耐心似已消耗殆盡，拜登在年輕選民、西語裔和非裔選民中的軟肋更暴露無遺。

拜登政府施政滿意度不佳，拖累民主黨候選人麥考利夫(Terry McAuliffe)在維吉尼亞州州長選舉的選情，使他領先共和黨候選人洋基(Glenn Youngkin)的幅度，從原本的兩位數，縮小到僅兩個百分點。11月2日投票結果誰將勝出，或許能給拜登政府一個啟示。

由於拜登在中間選民的支持度呈穩定下滑，他如要扭轉當前民調低迷的窘境，唯有與溫和派妥協，盡快從預算案和債限危機中脫身，一心一意穩住疫情，抑制通膨，提振經濟。只有這樣，民主黨在明年期中選舉或許還可以一搏。