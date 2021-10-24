習近平第三次革命 經濟壓力下走回頭路

中國 經濟放緩已是不爭事實，今年第一季GDP增18.3%，第二季下滑至只增7.9%，第三季再減至只增4.9%，二、三兩季減少13.4%，幅度之大，顯示情況嚴重。特別是一般預期，各國經濟都處於疫後恢復階段，中國本應有較高增幅，實際則不然。

經濟下滑原因也在輿論關注和討論下變得透明：「半個中國」限電，導致工廠減產甚至關閉；持續一年半的疫情，打亂全球供應鏈，中國工廠所需零組件出現供應困難，導致價格大漲，單是今年9月生產成本就漲了10.9%。

眼前的問題是經濟下滑，下一步將如何發展？面對經濟危機，習近平政府有什麼對策？習政府會否因為追求經濟增長，放棄一些不利經濟的政策，譬如叫停整肅民企、不再推共同富裕、停止打擊房地產開發商借債等？

在北京 大學執教的美國經濟學者帕狄斯(Michael Pettis)接受CNBC訪問說，中國正面臨經濟危機，舊的經濟增長模式難以持續，必須尋找新增長模式；他估計，明年秋天舉行的中共20大將是分水嶺。20大之前，習政府將沿用舊模式，但20大後，由於經濟減速壓力大，將被迫調整政策。他估計，2022年後，中國經濟增長率將急速下降，至年成長率僅有2%和3%。

房市是中國經濟最大危機所在。最近爆發恒大事件，讓人看到中國房市不健康發展，也看到中國經濟結構存在重大危機。負債高達3000億美元的恒大，21日償還一筆8350萬美元的離岸美元債券利息，使全球股市暫舒一口氣。但北京正全力打擊房地產開發商借貸擴張，恒大還有大筆債務要償還，隨時可能因籌不到資金而倒債。

恒大靠借貸擴張，成為中國最大房地產開發商，也是全球負債最多的開發商，反映中國房市不健康發展。20年來，開發商不斷借債，再利用貸款大量建房，不但使房市成為經濟增長的最重要因素，也使房市在中國全國GDP所占比重高達30%；20年來房價 不斷推高，使房價與中國家庭收入脫節；而大量建房造成大量空置公寓。彭博新聞報導，中國「鬼城」的公寓多達9000萬個單位。

房市占中國經濟比重三成，使經濟結構嚴重失衡，而房價過高造成房價泡沫；結構失衡和房價泡沫使經濟變得不穩定。北京不得不出手務求降低房市比重，並抑制房價，方法包括限制開發商借貸，和限制購屋者房貸額度。最新發展要在十大城市試行開徵房產稅，抑制炒房風氣。

但政府連串打擊和控制房市也造成重大危機。例如，北京、上海一個兩室公寓，購入價為350萬元人民幣，但政府要將房價減20%或三分之一，等於每個家庭帳面資產將減少兩、三成，資產縮水可能逼每個家庭減少消費開支。全國數千萬家庭一起減少消費，將對經濟造成巨大壓力。

北京聲言要發展內需，以應對不受中國控制的出口減緩。習近平去年提到發展「內循環」，但叫了十年的內需口號，在中國家庭高儲蓄率下，消費只能緩慢提高，今年上半年消費仍只占GDP的53%，與美國消費占70%相去甚遠。美國人儲蓄率低，只要消費每年增2%，經濟就可保持穩定；中國情況有別，今年二、三兩季經濟下滑，正是消費未如預期在疫情後反彈所致。

北京當然急切想挽救眼前經濟下滑的危機，不得不改變一些不利經濟的政策。美國黑石投資研究所日前表示，預料北京將可能在貨幣、財政和法規三方面都作出放寬決定。

CNBC新聞21日報導，北京已醞釀修改縮緊借貸政策，再改為放寛借貸。北大經濟學教授帕狄斯說，北京必須尋找新的刺激經濟增長動力，地方政府再次回到基建，是最可行和有效的方法；他估計，未來兩個月，全國各地方政府將發售1.3兆元人民幣(2033億美元)公債，作為投資基建之用。換言之，北京在經濟壓力下，將採取刺激經濟措施，包括停止減債、改回放寬借貸，再回到以投資基建作為成長火車頭的老路。

美國的中國問題專家易明(Elizabeth Economy)指出，習近平要推第三次改革，以有別於毛澤東以鬥爭為綱的第一次革命，以及鄧小平以改革開放為主的第二次革命，習想利用第三次革命開創屬於他的新時代；今年以來，第三次革命大幅推進，加入整肅民企、共同富裕和整頓房市等重要內容。但經濟增長是中共生存和鞏固執政的首要條件，眼前中國面臨經濟下滑危機，習近平想要的「革命」就不得不讓路。