聯合國COP26大會即將召開 前景不樂觀

再過十天，「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」(COP26)將在英國格拉斯哥召開，全球上百位國家領導人與政商領袖將訂下全球碳排放目標，作為緩解全球暖化的關鍵一步。但因新冠疫情導致連串重大事件，「程咬金」為人類挽救大自然的會議蒙上陰影，領導世界減碳的美國 與中國 各自陷入能源困境，缺乏領導能力。

這次大會是2015年巴黎氣候協定後的重要會議，該協定呼籲將全球氣溫控制在比工業化前水準升高攝氏2度，最好是1.5度，聯合國希望能達成目標，但峰會召開前各方訊息顯示，即使沒有新冠疫情，能否達標都有問題。依巴黎氣候協定，2030年底前須將溫室氣體排放量降低近50%，本世紀中以前達到零排放，都需要排碳大國配合。

聯合國秘書長古特瑞斯指出，跡象顯示地球氣溫正走上比工業化前水準升高至少攝氏2.7度，「這是張通往災難的單程車票」，「少數國家碳污染摧毀人類，要負最大責任」，他指中國和美國做得不夠，正是新變數。

拜登 總統9月呼籲各國加入美國和歐盟達成的協定，目標在2030年前將全球甲烷排放量比2020年至少減低30%。他的呼籲獲主要排放國阿根廷、印尼、義大利和墨西哥等響應。另外，拜登也在聯大會議表示，美國2024年前每年將協助開發中國家對抗氣候變遷資金增倍，達114億美元，但距原計畫所需1000億美元還有很大缺口。

最大變數之一是美國。拜登提交國會3.2兆元總預算案，擴大社福支出包裹2030年前如期減排碳的潔能項目，但鉅資補助能源業者遇黨內阻力而縮水，最後能否不刪減很有疑問；如被刪減又無替代方案，拜登的承諾將支離破碎。未來一周國會協商如敲定縮水版預算案，沒有足夠潔能資金，拜登施政將失分，那麼他在COP29大會除了撒錢，勢將對各國缺乏減排的說服力；對中國將是最大的失敗。

美國疫後經濟難題浮現。專家估計，美國火力發電用煤量將從2020年的20%，明年增為24%，主因因天然氣價格上漲影響，用煤量增加，與美國過去十年減用煤的趨勢背道而馳，將更難說服極度缺電的中國減少用煤發電。

習近平主席因疫情影響，600多天沒出訪外國。估計他不會出席峰會，僅以視訊露面。習近平9月在聯大視訊會議意外宣布，中國將大力支持開發中國家低碳綠色能源發展，不再承建境外煤電項目。宣布受到國際注意，美國氣候特使柯瑞稱習的承諾是巨大貢獻。習也表示，中國2030年前實現「碳達峰」、2060年前實現「碳中和」，「雙碳」目標需要艱苦努力，但中國會全力以赴。

但習的話音剛落，中國即爆發全面限電缺電危機。為解決缺電，中國全力推動增產煤炭，確保煤炭供給，山西、內蒙等產煤省區承諾全力供煤，分別與十餘個省市、上百家企業簽訂合約承諾供煤。

李克強鬆口電價可調漲，說明北京試圖調整電價與能源供應結構，以中國火力發電仍占七成，風能等替代能源有限且供應不穩，將是漫長艱難之路。中國為保持經濟成長，維持就業率，用煤將只增不減，縱有「能耗雙控」，是否能達到「雙碳」目標成大問號。

中國將自己定位為開發中國家，表示絕不改變2060年實現碳中和目標，比COP26大會要求全球達成2050年碳中和目標整整遲了10年，讓許多人對阻止氣候變遷、達到控制攝氏 1.5度內的增溫目標感到悲觀，無法期待中國交出滿意成績單。

排碳量次於印度、占全球第五位的俄羅斯，普亭將以視訊出席大會。俄中採同一立場，只承諾2060年碳中和，卻無具體行動。中俄排碳總量將超過世界三成，令人更悲觀。此外，英國媒體披露，多國要求淡化迅速棄用化石燃料的要求，試圖維持石化燃料使用量。

美國重回巴黎氣候協定後，拜登政府將極端氣候變遷提升到國家安全層次，各情報單位須列入國安評估，因為極端天氣頻繁出現可能導致某些國家政權不穩，國與國地緣政治能源競爭加劇。

近年各國重大天災造成人民生命財產損失，使懷疑氣候變遷的聲浪略降。停止用煤是COP26既定目標之一，峰會想要各國承諾並提出具體作法，譬如關閉燃煤發電廠。但多數國家未走出新冠魔障，經濟蕭條，百廢待舉，須靠便宜能源支撐。古特瑞斯強調，氣候峰會絕對要避免失敗，但峰會能否凝聚疫後的世界新共識，並不樂觀。