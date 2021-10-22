拜登對中國示弱 川普等不滿急欲取代

前國務卿龐培歐19日在福斯新聞台批評拜登 總統，對中國 、阿富汗與伊朗等政策上顯露對敵手都太「軟弱」。他指責拜登未明確支持台灣人民抵抗中共當局，讓北京知道對台動武代價太大，美國 完全不能接受。拜登對中國似採軟硬兼施，不像川普政府硬碰硬；他對中國示弱了嗎？川普和有意總統大位者批評聲浪升高，美中關係想走向坦途看來難上加難。

美中高層近期溝通漸恢復正常，除了釋放孟晚舟、貿易代表戴琪日前演講表示不尋求和中國脫鉤，中國人民大學教授時殷弘公開解讀，拜登政府高官7月27日後未再抨擊新疆問題，或指控中共犯種族滅絕反人類罪；新冠病毒溯源除了世衛重啓調查，拜登政府也靜默；拜登在聯合國大會演講未明確抨擊中國，只暗示中國想靠武力強制改變領土現狀、經濟和訊息造假等，中方都認為是正面發展。

北京或許稍鬆一口氣。時殷弘屬於中方外交智囊之一，他認為，美國疫情繼續肆虐，拜登政府在阿富汗撤軍潰退，財政資源面臨國債上限、資源短缺，1.2兆基建案和3.5兆預算案在國會遇挫，白宮更擔憂美中在南海和台海衝突，使拜登遇連串挫折。

上述觀點有其道理和根據，但很難那麼樂觀。美國受上述因素拖累，拜登不像川普倔強和強勢，對中國有點力不從心，似可理解。但指摘拜登政府對中國「放水」軟弱，未必全符合事實。

近期美國友台措施不斷，助日本二戰後建成航母艦隊，美英澳共組AUKUS聯盟、四方安全對話、美國領導六國在南海軍演，強化遏制和包圍中國；法澳潛艦合約風波修復，歐洲盟國強化對印太地區投入，成為遏制中國的第二、第三梯隊，拜登並未繳白卷。

多數評論認為，美中關係回不去了，新冷戰成形，軍備競賽更激烈。對照近日中國試驗可載核彈頭的高超音速導彈(中方聲稱只是航天器)，美軍20日完成極音速武器測試，日前用義勇兵三型導彈從本土射中6700公里外太平洋上的瓜加林環礁；美國退出中程導彈條約後，正研製多種中長程反艦導彈，反制中方東風導彈。兩國加速在軍備上燒錢，就看誰撐得久、科技更先進。

拜登內政正面臨「完美風暴」，兩黨對峙依舊、重大法案卡關，疫情難息、物價激漲，晶片、食物、物流運輸、勞工就業等都出現供需失調或供應鏈危機，直接衝擊經濟和民生。非法移民、債限危機或政府關閉等都還未解，使拜登焦頭爛額，北京認為中美摩擦不致再升高。

拜登政府尋求與中方恢復溝通，要求履行第一階段協議，想靠中國拉升美國經濟。近日中國簽約20年內向美採購8000萬噸天然氣；戴琪釋不脫鉤訊息，似未排除在關稅或科技方面鬆綁，美中貿易逆差增加，對中國貨依賴依舊，拜登政府的手段和籌碼好像快用盡了。

除了12月世界民主峰會可能邀台灣參與，美中大概率可能不再出現讓中方跳腳的政策。拜登的策略很像中國網民說的「內卷」，減少對外干預用兵，先徐圖振興國力；但對中俄北韓和伊朗就難免力不從心。近日北韓測試潛射飛彈、中俄聯合軍演，與伊朗聯手，都在測試美國回應能力。

川普、龐培歐等有意2024年白宮大位者指責拜登對中國軟弱。和川普的張揚跋扈，策略上盡一切手段顛覆中共、想演變中國比較，拜登強調美中要競爭但不衝突和戰爭，兩黨策略差異極大，強弱對比也很明顯。

美國是否弱到難有和中共專制體制抗衡的底氣了？美國人必然極關切。好消息是國會預算辦公室(CBO)估計，2021財年稅收將比去年猛增6270億元，企業稅收大增75%。川普吹噓這是他減稅政策功勞，但何嘗不是美國恢復元氣的先兆，只是這種良性效應不知能持續多久。

拜登的民調急落，12位民主黨國會眾議員決定不再參選，被視為明年期中選舉敗象漸露的表徵。美國各社交平台正盛行高喊“Let’s Go Brandon”，它其實就是”Fxxk Joe Biden”的替代語，顯示拜登面臨民意逆流，民眾像兩年前謾罵川普一樣痛恨拜登。

拜登的內外難題眾多，尤其中國政策短期內如無法抹去軟弱的印象，照搬川普的政策執行還打了折扣，民主黨期中選舉會遇大麻煩，2024年白宮也可能失守。目前美中關係很像風暴中的颱風眼，一切看似平靜，但很快兩黨會回到到競比誰的政策更「反中抗中」上，北京毫無理由認定最壞的時機已經過去。