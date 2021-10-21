「長津湖」引發爭議 想告訴大家什麼？

在中國 紅火熱議的電影 「長津湖 」，以韓戰為背景，講述中國援朝志願軍一支連隊，在嚴寒環境下與美軍作戰的故事。影片投資13億人民幣，但上映三周來票房已破50億，各級學校帶隊觀看，估計將成中國有史以來票房最高電影，也會成為2021年全球票房最佳電影，顯示中國市場的威力。然而電影內容扭曲史實、想激發民眾愛國情緒，還準備來北美上映，顛覆美國人的韓戰史觀，「讓美國人精神崩潰」，都充滿爭議。

「長津湖」火遍中國，主要得利此刻中美對峙的大背景。中美關係1970年代恢復正常後，之前以抗美援朝為主題的文藝作品逐漸銷聲匿跡；但近年中美交惡，抗美援朝老電影又出現電視台的電影頻道中。中共加強愛國宣傳，更讓「長津湖」這類主旋律影片大放異采，民眾自動掏錢買票，然後被感動得熱淚盈眶。有評論說，中共宣傳部門已掌握包裝主旋律的宣傳竅門。

其實這也和中國電影工業漸成熟有關，「長津湖」三位導演，陳凱歌以對中國人生活的敏感刻畫而聞名，掌控歷史與藝術內涵；香港的徐克以特效和武術片視覺與美術著稱，而擅長爆破場景的林超賢負責全景戰爭場面。即使影評對他們有褒有貶，但商業目的和宣傳效果都達標了。

這部電影原訂去年10月25日抗美援朝70周年紀念日上映，因疫情影響停拍延宕一年，今年上映時機選在十一國慶檔期，和中共百年黨慶呼應，一舉數得。

但電影描述的史實和透露的涵義，引發許多非議。首先，長津湖血戰美軍陸戰第一師約3萬人，被解放軍第九兵團15萬人包圍，最後近1.8萬美軍陣亡、被俘、受傷或失蹤，但志願軍15萬人也被打殘，減員9萬，其中3萬戰死，凍死2、3萬，是典型的殺人一萬、自損三萬。美軍最後突圍，軍民共逾10萬人安全撤離。

1950年冬天是朝鮮半島50多年最寒冷的嚴冬，夜間氣溫低至零下40℃，白天最高溫未超過零下20℃，據說東北準備大批入朝共軍的棉衣棉褲，但中共從福建調動駐紮當地、準備攻台灣的第九兵團奔赴朝鮮。接命令後，軍人坐火車三天三夜趕到東北，軍情緊急下，上面決定不停車直接開過鴨綠江，士兵們僅穿單衣，導致凍死凍傷無數。

戰術上，中方以突襲取得開始的優勢，迫使美軍南撤，但毛澤東原期待用人海戰術，以一師換一營的犧牲打法，殲滅美軍。只是當時已不是小米加步槍時代，共軍面對當時世界最強、剛打敗德國納粹擁有強大火力的美軍，以致中方傷亡慘重，影片卻刻意迴避後勤失策、戰術失敗等草菅人命情節。

至於戰略目的，北京角度衡量，認為韓戰的犧牲保證中國30年和平，但其實這純屬自我安慰。白宮從開始就不想進攻中國本土，麥克阿瑟將軍主張轟炸東北，牽制共軍，但被杜魯門總統峻拒，最後甚至撤麥帥的職。中共認定抗美援朝是保衛新中國之戰，其實是應蘇聯老大哥要求，北京的觀點經不起史實檢視。

這部電影宣傳正能量，不容許任何客觀的影評。知名記者羅昌平因發博文，譏笑凍死在陣地的共軍「冰雕連」成為「沙雕連」(音喻傻X連)，儘管他第二天主動道歉，還是被刑事拘留，形成寒蟬效應，與過去中共宣傳片沒兩樣。

「長津湖」票房破紀錄，是因中國市場龐大，加上政治正確，並不是因電影的藝術創作成就有突破，遑論受全世界歡迎。電影主題「抗美援朝、保家衛國」，充斥民族情緒，恐怕只適合牆內「愛國」中國人胃口，海外華人網上批評聲浪不小。

南韓「中央日報」從北京報導，看這部電影時戲院內觀眾哽咽抽泣；然而對韓國人與美國人來說，戰爭爆發是因金日成南侵，聯合國授權參戰後，共軍突然跨過鴨綠江介入戰局。如果沒有中國幫助南侵，戰爭本將更早結束，不會有數十萬人死亡。

中方對此幾乎沒有解釋，難怪韓國民眾對中國有不好印象的比例連年上升，今年達73.8%，超過對日本有不好印象的63.2%。

好的戰爭片常刻劃人性，讓人反思戰爭的殘酷，譬如描述二戰的「拯救雷恩大兵」，或一戰背景的「1917」等都是佳作。但「長津湖」被批評好像在鼓吹戰爭，讓觀眾熱血沸騰，期待中美再戰一場，攤牌對決。

聽說本片準備稍後來北美上映，要讓美國人精神崩潰。這種阿Q精神勝利法，中國似也執世界牛耳，真的來美上映了，效果是好是壞，不妨走著瞧。