蔡英文的心底話 到底想說給誰聽？

蔡英文 總統在國慶談話抛出「四個堅持」，強調中華民國與中華人民共和國互不隸屬，被大陸國台辦定位為「赤祼祼地販賣兩國論」。蔡英文「偷渡」兩國論並不讓人意外，這是她從政以來一貫作風。值得觀察的是，她選擇的表述時機與企圖，能不能達到她預期的政策效果。

早在蔡英文擔任李登輝的國安幕僚時，兩岸是「特殊的國與國關係」就出自她的手筆。多年來，蔡主持大陸政策，將兩岸關係往兩國關係推演，原是她一貫思維模式。蔡英文當然清楚兩岸關係語彙的複雜與敏感，所以一直堅持願意承認「九二年的歷史事實」，就是不接受「九二共識」，關鍵就在其中的「一中意涵」。

她不接受「一中」前提，哪來的「一中各表」，當然也無法配合「中國所設定的路徑圖」，並不一定關乎「民主自由生活方式」，而是背離民進黨創黨基本論述台灣 主權獨立，蔡英文不能也不敢跨越。

對這篇國慶談話，總統府主動說明是中秋節時她自擬初稿，想向民眾表達心底話。這套設計得「誠懇」，卻不易在談話中嗅出誠懇味道，並不是執筆者文筆不好，它和以往一樣充滿文青式詞語與片斷，關鍵在表述的政治算計太明顯，感受不到演講者真心誠意，也感動不了人心，才需要事後讓發言人為她的「心底話」補充備註，正說明蔡的演說失敗。

蔡英文心底話首要對象，當然是講給美國 聽。感謝美國與民主友台國家在防疫上支援，也提醒美國，台灣在「民主防線」最前線，站在自由民主印太和平穩定這一端，頂著中共最直接的壓力。不論國際政局或全球供應鏈依存上，台灣都扮演關鍵角色，絕不能被輕忽漠視，更不樂見拜登和習近平有模糊不清的「台灣協議」傷害台灣利益。而連串「期待兩岸和緩不冒進」說法，也是向美國保證台灣「不挑釁」立場，同樣是說給美國聽，訴求的主要對象不是北京。

用72年而非110年來形容中華民國在台灣的發展歷程，帶出「四個堅持」，「去中顧台」的心機更明顯。她想直接把在野黨拉來背書，強調涉及國家主權就必須朝野團結，所以約定四個堅持。儘管許多評論明白點出，四個堅持論述根本是民進黨「台灣前途決議文」的官版化，強將一黨對台灣前途的主張硬塞給所有政黨。蔡英文還辯稱，這不是一黨主張，而是台灣主流民意，應團結對外的一致立場。

蔡英文歷次國慶演說都提團結，甚至具體到要和在野黨主席會談，但她一貫光說不練，也是至今唯一在任內未和在野黨正式對話的總統，所以國民黨主席朱立倫諷刺她「做比說重要」。

蔡英文連演一場團結戲碼都做不到，還奢談共識，根本是癡人說夢。更關鍵的，蔡才高喊團結，行政院長蘇貞昌就在國會罵國民黨「投降」、「不要臉」；駐德代表謝志偉在臉書發「國旗吐血」文，連表態呼應蔡英文都不做，只想持續擴大爭議分歧，讓四個堅持馬上變具文。

事實上，蔡很明白未來兩年是選舉年，今年是她任內唯一可試探「黨意官版化」時機，況且美中兩國競爭正激烈，和當年「特殊國與國關係」、「一邊一國論」情勢大不同。當她試探提出兩國論升級版時，美國對台施壓機率相對較當年低。

另方面，習近平面臨國內外情勢壓力山大。雖然共軍戰機對台持續施壓，台灣也知那是對六國軍演的回應，遠比對台威嚇作用大得多。但台灣也樂於讓台海緊張氛圍成為國際關注焦點，為台灣增加一層安全保障。因此國防部坦承，台灣情勢「兵凶戰不危」，國軍有能力因應。

蔡英文要行險，也因當初承諾的諸多政見支票，如社會住宅、能源政策都面臨跳票，靠政績不能作為選舉訴求，談主權則是民進黨選戰利器。蔡先對主權論述定調，以轉移內政政績不彰、抗疫和疫苗政策混亂，以因應國民黨新主席朱立倫日趨激越的「戰鬥風」。蔡英文暗示，要引進社會力量來化解重大分歧，極可能再和民間團體結合，用「主流民意」強化民進黨主權思維，逼在野黨就範。

不過，蔡英文看似抵禦中共威脅，本質還是內爭的文告，仍可能因北京反制而冒極大風險。中共不會再扮演民進黨催票機，可能讓蔡英文的行險徼倖付代價。從北京處理香港問題看，當下靜默不代表未來沒有作為，台灣必須做好承受反擊的準備，無論北京在經濟或外交面反擊，對台灣都是嚴酷的考驗。