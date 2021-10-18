民調低迷 債限罩頂 拜登大政府行不通

拜登 總統上周五承認，由於同黨溫和派議員不配合、在野的共和黨人不支持，他提出金額達3.5兆元的預算 案已無法爭取到全額經費。旨在建立社會安全網、因應氣候變遷的龐大開支計畫將大幅縮小，他力推的免費社區學院項目將刪除，以風能、太陽能與核能取代美國燃煤與燃氣電廠的「潔淨電力績效計畫」也將擱置。拜登政府民調低迷，向債限罩頂的嚴酷現實低頭，說明民主黨 政府想包山包海的「大政府」政策行不通。

拜登去年11月總統大選中拿到創歷史紀錄的8100多萬張普選票，但他的政府似未清醒地認識，他勝選主要得益於民主黨、共和黨雙方溫和中間力量恐懼川普可能連任，而非出於對拜登偏向進步派政見的支持。因此他上任後提出具指標意義的全面移民改革方案和龐大預算案，都在迎合民主黨進步派和大政府主張，忽略具關鍵作用的溫和派感受。

拜登政府提出讓1100萬無證移民在八年內成為公民，廢除川普政府實施讓尋求政治庇護者留在墨西哥的政策，以及讓無證移民與家人團聚等一系列計畫，直接導致中南美洲非法移民一波波從美墨邊境湧向美國，造成前所未有的邊境危機。

拜登政府與選民和媒體的蜜月期因此提早結束。在阿富汗撤軍、Delta變種病毒肆虐和通膨等多重因素夾擊下，民調更大幅下滑。「晨間諮詢」(Morning Consult)民調顯示，拜登支持率已從上任之初的56%，跌至現在的47% ；昆尼別克大學民調則顯示，由於民眾對經濟、加稅和移民政策不滿，拜登的工作滿意度已低至42%，還未有止跌回穩跡象。

拜登政府提出的1.2兆元基礎設施建設計畫，帶來經濟振興的希望，也得到共和黨人支持。然而政府並未一鼓作氣讓法案在國會通過，讓總統簽署成法律並加快實施，而是在民主黨進步派挾持下得寸進尺，提出3.5兆元龐大預算案，擺出寧願基建案不通過，也要兩案捆綁過關的姿態，終致民主黨內溫和派強烈反彈，共和黨作壁上觀。加之債限危機迫在眉睫，拜登再強推規模龐大的預算案，顯然更不合時宜，只好改弦易轍，向溫和派和共和黨人低頭。

拜登上任九個月，就陷入進退維谷境地，主要在於抱持民主黨長期主張的「大政府」觀念不放。歐巴馬總統任內為貫徹大政府主張，強推「歐記健保」，結果不僅遭共和黨強烈反對，民主黨人也因健保政策未如預期，並不買帳，民主黨付出當年期中選舉慘敗的代價。拜登政府並未汲取教訓，繼續推行各種開支龐大的政策；至於經費來源除大幅增稅，還須大舉借債，債留子孫。

誠然，一年前拜登還在競選總統時，由於新冠疫情肆虐，勞工失業率飆升，經濟大幅下滑，民眾必然贊同政府發揮更大功用，有更大膽作為，拜登政府提出的施政綱也反映當時的民意。但一年後，由於疫情變化，以及政府再三推出紓困計畫，使經濟並未如民眾預想的糟糕，但公眾對大政府的偏好已不如去年強烈。

據蓋洛普民調，去年9月多達54%民眾認為，政府應在解決全國面臨的問題上發揮更大功用；但今年同期卻有52%民眾認為，政府過於包山包海，應該少插手企業和個人事務。從現實看，雖然目前白宮和國會參眾兩院都掌握在民主黨手中，但民主黨在國會兩院都只占微弱多數，要隨心所欲地同時通過基建案和規模龐大的預算案，根本不可能。更何況預算案還包括頗受爭議的擴大社會安全網計畫和對抗氣候變遷計畫，兩黨對開支案中的兒童抵稅額、普通學前班、擴大兒童保險計畫、有薪假以及加徵企業稅和富人稅等內容，看法分歧。

拜登目前採取的策略是走出華府，直接訴諸選民，讓選民知道他的政府和民主黨究竟想做什麼。但他面臨雙重挑戰，即一方面宣傳自己政績，聲稱政府在各方面已做得夠好，解決了必須解決的難題，另一方面卻又呼籲選民支持給政府更大權力。這種矛盾處境前總統柯林頓經歷過，歐巴馬同樣經歷過。

共和黨已讓步將債限到期日暫時延長至12月3日，但擺明不會支持再度提高債限和3.5兆元開支案。明年期中選舉，民主黨可能有同時失去國會參眾兩院多數黨的風險，拜登政府必須認清，多數民眾不滿意政府對國內和國際事務的部分政策，必須向中間調整，向中間選民靠攏，否則不僅預算案難過關，拜登任期不滿一年已快成跛鴨。