比特幣風起雲湧 基金上市歷史性一步

一個新的比特幣 (Bitcoin)基金，將於18日正式在紐約交易所掛牌，並可能於19日開始買賣。對數位貨幣 或加密貨幣的使用來說，這是新里程碑、也是歷史性的一步。如果比特幣能在全美和全球最大的紐約交易所上市，將可讓更多一般投資 者接觸到這種數位貨幣。

新的比特幣基金稱為「ProShares比特幣ETF」，買賣代號是「BITO」。投資者須注意的是，這是一個比特幣的期貨(futures)基金，因此買賣的並不是比特幣，而是期貨合約(future contracts)；期貨合約的價格與比特幣每天的交易價格不同，因此如果投資者在比特幣牛市時買入，買入價會較高；如果在熊市時買入，買入價則較低。

比特幣15日價格大漲8%，再次突破6萬元，至每枚6.2萬美元，已接近今年4月14日創下的最高點6.4萬元；大漲的原因之一是市場預期，負責監管數位貨幣的聯邦證管會(SEC)可能批准BITO上市。

證管會如果真的批准BITO，將有助比特幣流行。至今為止，雖然比特幣和其他數位貨幣(以資產計算，比特幣是全球最大，已超過1兆元，第二大是Ether)愈來愈流行，但證管會仍沒有批准任何比特幣ETF基金，如果BITO獲批准將是首次。

證管會的資料顯示，目前有20多個與比特幣有關的ETF基金提出申請，等候批准。CNBC網站15日報導，負責管理387億元比特幣資金的灰度(Grayscale)投資公司，將於18日向證管會提出一個直接買賣比特幣的ETF基金。

CNBC報導，大勢所趨，證管會遲早會批准更多比特幣ETF基金；對BITO來說，就算暫時不批准，也不可能反對它掛牌和買賣，因為BITO根據共同基金(mutual funds)監管法規向紐約交易所提出上市申請，只要沒有違反規定，證管會應不可能反對。

比特幣今年風起雲湧發展，流行程度大步推進；例如特斯拉電動車今年2月宣布，投資比特幣15億元。CEO馬斯克公開說，支持比特幣，並主張比特幣的挖礦工作(mining)改用清潔能源，不再使用石油和天然氣。

今年4月，數位貨幣買賣平台Coinbase上市，至今使用者已達800萬，成為全美最受歡迎的比特幣和其他數位貨幣投資平台。4月14日，比特幣漲至最高點6.4萬元，引起投資者空前關注，隨後雖然價格大跌，跌至3.6萬元，但過去一個多月再次回漲，15日又回升至6.2萬元，顯示支持者並沒有放棄追捧。

比特幣今夏價格大跌，主因是中國打擊比特幣，特別是禁止比特幣挖礦者(miners) 在中國境內挖礦，因為挖礦消耗大量電力，使各地供電受到壓力。在打擊挖礦前，中國的挖礦量全球第一，占比超過70%，但打擊導致挖礦者大量出走國外。

劍橋大學14日公布資料顯示，中國打擊挖礦後，美國已成全球挖礦者第一目的地，美國7月底挖礦量已達35.4%。目前美國多州都在搶奪挖礦者，德州、華盛頓州和紐約州等領先，洛磯山脈多個州也以清潔能源為號召，向挖礦者招手。

美國今年因疫情和供應鏈問題，導致通膨大漲，股市因此出現波動，使比特幣更為流行；始於2008年金融危機的比特幣，本來就是金融危機出現時的避險商品，比特幣也因此被稱為「比黃金更黃金」的投資選擇，但它的炒作風險也很大。

現在是否為投資比特幣的好時機？華爾街投資策略家第一反應是，投資者必須小心，認識其中高風險；比特幣價格波動極大，投資金額最好只是能承受的虧損上限。雖然如此，比特幣支持者卻認為，比特幣是未來貨幣，短期雖有上下起落，但長期來說必然攀升。

支持比特幣者最喜歡用美國股市為例，美股1921年時只有64點，但2021年的今天卻是3萬5000點。長期來說，比特幣價格同樣會上漲，五年、十年後的價格不知會漲到什麼程度。華爾街著名投資策略家Tom Lee認為，今年底前比特幣會漲至10萬元；投資公司Fidelity預計，比特幣今年底雖不會漲至10萬元，但未來可能突破此數。

當然，看衰比特幣的人也大有人在。例如全美最大的摩根大通銀行CEO戴蒙(Jamie Dimon)14日仍強調，比特幣毫無價值(worthless)。這樣的主張可能與比特幣和數位貨幣去中央(decentralized)有關，即數位貨幣不靠一般傳統銀行運作，所有帳目由區塊鏈技術在網上買賣運行。運作加密，與各國政府或銀行無關，可能被用於國際犯罪等非法交易，多數商家很難用它交易。