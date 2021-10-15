拜登想突破美中僵局拉抬政績 困難重重

CNN和SSRS研究公司民調，73%美國 民眾不滿國會表現，拜登 總統表現也有49%民眾不認同；其他民調發現拜登滿意度已低至43%。拜登急了，專家為他開出假釋700萬無證(非法)移民，或敦促國會通過1.2兆基建案和2.5兆改造美國預算案，以拉抬聲望，但拜登似更鍾情尋求突破美中僵局，以致政府表現給外界「屈就」北京觀感，頗有病急亂投醫意味。

拜登千方百計想促成與習近平面對面峰會，說可解決許多問題，但經三次外交會談，上周才敲定年底前以視訊方式舉辦拜習會。各方面訊息證實，拜習通話拜登曾要求習見面，習卻「冷回應」給拜登碰軟釘子；而習當面要求處理孟晚舟案，美國兩周後即同意加拿大釋放孟女。美國貿易代表戴琪5月和中國 副總理劉鶴對話後，財長葉倫也主動要求與劉鶴通話，美國表現急於向中國「求和」，川普與共和黨大表不滿，刺激川普想宣布2024年參選總統。

事實上，拜登執政在阿富汗撤軍發生爆炸13位美軍殉職，九一一恐襲20年後美國再被恐襲，加上疫情回升，政府對補強劑或強制接種、開放學校等政策屢生爭議，拜登執政蜜月期早已結束。民主黨國會內鬨，進步派和中間派對1.2兆基建案、3.5兆預算案都分裂，拜登束手無策，帶給民眾他施政和協調能力不過爾爾，滿意度自然崩跌。

Fox News報導，聯調局調查拜登之子杭特2010年稅務問題，發現拜登父子有共同帳戶，兩人互相支付對方帳單；杭特有無涉不法是他個人問題，但拜登總統有無涉及不當不法，FBI怎麼查辦下去，共和黨人如獲至寶。

川普任內被民主黨人攻擊、聯邦或地方檢察官調查川普和其企業逃漏稅等從未鬆手，導致川普兩面受敵、內外交迫。杭特外流的筆記型電腦漸讓拜登走上像川普的路，兩黨一報還一報，可能發展成拜登的新危機。明年國會期中選舉民主黨須保住參眾兩院控制權，拜登上任未滿一年已出現跛鴨跡象，內政處處遇挫更使他急於尋求和中國突破關係。

北京可能洞悉拜登諸多弱點，所以從阿拉斯加外交會談，美副國務卿薛曼、氣候特使柯瑞訪天涯，到國安顧問蘇利文赴瑞士和中共外事辦主任楊潔篪會面，北京一貫拉高姿態，認定美國無法改變兩國經貿關係這塊壓艙石，因此堅不妥協，還拿拜登主動與習通話對內宣傳，鼓吹美國有求於中方。

中共應知眼前中美關係受美國民意牽制，逾八成美國人認為中國是競爭對手或敵人，拜登要求習近平峰會必然要求中方作更多讓步，「會無好會，相見不如不見」。拜登既有求於中方「拯救」，北京就拉高姿態，待價而沽。

現實是中國貨被加徵關稅，疫情後中國反而成世界商品最重要供應國，美國更依賴中國貨，美中貿易逆差8月擴大至317億美元，創2019年9月以來新高。即使中國經濟也有很多難題，美國對中國從接觸到遏制對抗不會改變，北京似下定決心走自己的路，毫無對美國示軟跡象。

戴琪4日演講要點包括美中再談第一階段貿易協議、兩國是持久的共存關係(durable coexistence)、要求中國就產業政策對話、有意開始關稅排除程序、結合盟國續為公平貿易制定規則和競爭。她認為中國鋼鐵、太陽能、農業等都傷害美國勞工和利益，想透過拜習峰會溝通敦促中國改變政策。

拜登政府想和中共「講理」，共和黨和反拜登者卻視為「川普逼中國脫鉤，拜登卻想和中國再掛鉤」「對中共不乘勝追擊，反而伸橄欖枝」。問題在中國自認是社會主義國家，價值觀和政策做法和美國南轅北轍，政策不可能隨美國曲調改變。何況拜登除了經貿想和中國合作，軍事、外交和戰略都和中國針鋒相對，想找北京開處方藥解決美國經貿和產業問題，白宮未免一廂情願。

近日南海六國軍演，共軍派大量戰機模擬對抗；美軍協訓台灣軍隊獲證實，台灣駐美代表蕭美琴會見國務次卿費南德茲、亞太事務助卿康達，引發北京抗議，都讓北京更不想成全拜登的兩手策略；台灣駐美代理處更名被叫停，疑和拜登態度有關。美國兩黨全方位遏制中國有高度共識，都非拜登所能逆轉。

川普與共和黨虎視眈眈要抓拜登「親中」小辮子。年底前拜習視訊峰會談判如無突破，或將預示拜登的「川普2.0版」中國政策搬上檯面，美中對抗如加劇，2022年期中選舉年可能將成美中新的對抗年。