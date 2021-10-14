美潛艦碰撞謠言滿天 凸顯美中角力激烈

美軍太平洋艦隊7日低調發表聲明，表示海狼級核潛艦「康乃狄克號」，2日在南海撞擊不明物體，造成11名水兵受傷，兩人傷勢中度，其餘輕微擦傷。碰撞後康乃狄克號隨即返航關島，所有戰鬥和核動力設備無損。這艘潛艦究竟撞到什麼？為何聲納未發揮功效？外界揣測紛紛。網上有華人臆測，它撞到中方「秘密殺器」或潛艦，但從各種跡象看，謠言純屬無稽。從艦橋損傷位置研判，最可能上浮時撞擊海圖未標示的水下鑽油平台錨鏈或支柱，甚至是撞上人工魚礁。

海狼級潛艦是美軍50艘攻擊潛艦中戰力最強、速度最快、裝備最全的精銳。每艘海狼配備50枚巡弋飛彈、反艦飛彈與魚雷，火力足以擊沉敵方一支航母打擊群。它搭載多任務平台，具備間諜活動與特戰能力，航行靜音公認比共軍 潛艦低數十倍。

海狼是冷戰產物，美軍原希望建造能獵殺蘇聯最頂級潛艦的水下戰力。但冷戰結束，美軍叫停30艘的龐大造艦計畫，最後海狼只建三艘，分別是海狼號、康乃狄克號、卡特號，最後完工下水的卡特號造價達35億，較當年尼米茲級核動力航艦「雷根號」45億元只少10億而已。

海狼本來部署北極與俄羅斯近海，美軍現將資源轉移印太地區和中國 近海，康乃狄克號部署南海，美軍當時正與日、英、加、澳、荷等國海軍聯合軍演，至少三艘航母雷根號、卡爾文森號和英軍伊莉莎白女王號參與。解放軍派遣船艦跟監，10月1日至4日共派149架次軍機進出台灣西南防空識別區，從事偵查及反介入模擬攻擊，台海和南海情勢引發國際空前關注。

海狼潛艦事故凸顯幾個現象。一，南海水域美中爭霸，這次康乃狄克號應是非常靠近中方海岸線或南海人工島。中國一再指責美軍海空「抵近偵查」，海狼級潛艦具備特戰功能，更值玩味。

二，美軍潛艦出事，再度凸顯擦槍走火風險確實存在。多國這麼多潛艦投入南海為中心的海域，潛艦的匿蹤特性不易被發現，但也增加意外的風險。

大陸和海外傳聞，康乃狄克號是被共軍注滿鐵砂的魚雷擊中，用以警告美國 ；也有說法指中方有水下新武器，甚至傳聞是共軍潛艦把康乃狄克號撞壞。但如果屬實，中方正值十一國慶，為何未大張旗鼓宣傳「重創美軍」、大作文章？事實是美艦2日撞壞，等7日返抵關島，美方才發布潛艦撞不明物體消息，讓中方一度緊張，顯然中方也在狀況外。

北京外交部獲消息後，立即將事故提升為外交事件，指「美方應詳細澄清事故有關情況，包括事故發生具體地點、美方航行意圖、事故詳情、到底碰撞了什麼、是否造成核洩漏、是否破壞了當地海洋環境等」，還批評美方打著「航行自由」旗號，故意拖延和隱瞞詳情。

有分析指美軍可能驕縱大意，犯了低級錯誤，才遲遲不公布詳情。康乃狄克號當時可能用被動聲吶航行，提防開主動聲吶被偵測行蹤。也有猜測指出事地點靠近中方核潛艦基地。俄國等國際專家推測，最可能撞上海上鑽油平台巨大錨鏈等設施。專家說，海狼的靜音和戰力世界一流，絕非共軍094A潛艦可比，有關大殺器或共軍潛艦撞康乃狄克號都是意淫，研判應不可能。

碰撞事件再度引發軍備競賽的關注。美軍現役潛艦全是核動力，包括攻擊型潛艦海狼級3艘、洛杉磯級28艘、維吉尼亞級19艘；彈道飛彈核潛艦14艘；巡弋飛彈核潛艦4艘、俄亥俄級18艘。按美軍戰略規劃，六成軍力轉移印太，至少31艘核潛艦部署東亞和南海。

為因應中國挑戰，美國已開發SSN(X)新一代核動力潛艦「頂級捕食者」，將集三種最先進技術於一身：海狼級的有效載荷和航速、維吉尼亞級的電子設備和哥倫比亞級的服役長壽命，美軍計畫2031年第一艘服役，從2030年代中期大換代。

而解放軍主力094A型是戰略核導彈潛艦共五艘，能發射巨浪-3型飛彈，射程1萬公里，可從中國沿海攻擊美國本土。094B型也是核動力，有四艘，其他柴電動力潛艦50艘；類似美國維吉尼亞級的095型及096型彈道導彈潛艦都在研發中。

AUKUS同盟澳洲將取得美英核動力潛艦技術，15年後八艘核潛艦陸續下水，將和美軍潛艦部署第一島鏈；印度、韓國與日本都想獲得美國核潛艦技術。台灣透過反潛偵蒐與盟邦共享聲紋等資料庫，在指管通聯系統等整合參與，印太地區軍備競賽愈來愈向新冷戰發展。