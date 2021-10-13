中國鍍金時代告終 崛起也漸止步？

儘管中外看好中國 發展，認為中國GDP總量即將超越美國 的分析眾多，對中國前景非常樂觀。但近期中國各種「急症」迸發，恒大和其他房地產業債務達5萬億(兆)美元、各省缺煤停電限電、高科技受禁運和晶片缺貨影響、外資企業加速撤離，加上人口老化和天災等影響，國際浮現中國飛速發展時代告終，甚至斷言中國崛起之路將中斷。習近平 當局不斷發出過苦日子的警告，推出不尋常政策，可能都意味「黃金30年鍍金時代告終」。

中國民族主義者不認同這種說法，認為即使中國經濟成長告別兩位數時代，但年成長率無論6%或更低，仍遠高於西方發達國家3%上下；14億人口龐大市場靠內需就非常驚人。北京推出「雙循環」力抗美國貿易戰帶來的不利，中國經濟仍大有可為。各種看法見仁見智，一兩年內或能見真章，掂量出美中誰的底氣夠、有真實力。

不看好中國經濟的國際專家愈來愈多，海外有華人引用1950和60年代中國鬧飢荒前，當局曾用系列電影宣傳鼓舞民心士氣。其發展和現今「長津湖」電影，讓老中青三代愛國粉紅涕泗縱橫一樣，鼓動民族主義讓人警覺是否寒冬將至；而孟晚舟獲釋被中共宣傳成對抗美帝的重大勝利後，「長津湖」從一個勝利走向另一個勝利，是否為內在脆弱先作鋪陳？

眼前的中國為什麼給大家不確定感？中共正逢權力換屆，習近平延任前，抓捕前法政系統高官傅政華、孫立軍，嚴辦海南航空集團董事長陳峰和首席執行官譚向東，整頓清查25家金融機構，強烈肅殺氣氛給外界權力角鬥激烈等聯想。

而之前習近平當局以「共同富裕」為名，整頓網路巨商阿里巴巴、騰訊、滴滴出行等，逼富豪巨商們捐款，接著整治補習教育業、娛樂業、手遊電玩業等，打擊面廣，影響上千萬人就業和收入。沒想到恒大地產此時爆3000億美元債務，已三次違約未支付近3億美元利息，各地民眾爆發追債或要求履行復工交屋契約，恒大成了名副其實的「灰犀牛」。

中澳外交戰導致中國減購或拒買澳洲煤礦、鐵礦，引發大半個中國缺煤限電，成為煉鋼和製造業的災難；如今中國被逼從萬里之外國家買煤應急，並偷偷放寬澳煤禁令。遭遇百年大雨的山西被迫簽軍令狀，今冬須提供14省充足燃煤，增加排碳「燒黑十幾個省」，當局強硬政策搬石頭砸自己的腳，成最大的「黑天鵝」。

壞消息不只這些。美中貿易戰負面效應正擴大，政策搖擺使日本逾1700家產業、南韓Samsung等企業和台商大量遷廠外移，讓大陸產業雪上加霜。

中國GDP發展不健全，地方官員猛灌GDP數字作晉升政績，地方政府也靠批售土地和舉債搞建設。高盛估計，如今中國地方債增至國家GDP半數以上，房地產市場減緩使地方財政因土地銷售減緩更添壓力，地方政府和恒大等地產業者同樣壓力山大。野村控股指中國房地產市場債務逾5萬億美元，超過全球第三大經濟體日本2020年GDP，如引發倒債，全球金融將震盪遭殃。

彭博報導，中國信貸占GDP比率已飆至290%，在改革停滯和全球抗中風潮下，中國可能陷入金融危機，將中國推入深度衰退，可能讓經濟陷入十年零成長，超越美國將遙遙無期。而隨著缺電危機，有人擔憂糧食問題可能也拉警報。

中國經濟改革停滯，美國對中國貨徵關稅和科技禁運，還有疫情等影響，都擾亂中國在全球市場表現，中國債務將續增高到創紀錄水平。加上人口老化，勞動力規模、資本存量和生產力都面臨不確定；過去大規模投資基建砸錢，開始呈現收益遞減，產能過剩，到處可見鬼城。

而目前全球抗中或提防中國，美中關係冰凍、歐中投資協議停滯，使中國能引領崛起的創新與跨境流動逐漸枯竭。「紐約時報」認為，中國民企的「鍍金時代」已畫下句點。習近平想重塑企業運作方式、限制民企權力、加強國家控制與自給自足，解決債務、不平等及美國干涉帶來的隱憂，一連串都是高難度挑戰。

中國推「一帶一路」已放緩，它卡住中國1兆美元資金，而中國出口雖迭創新高，外匯存底維持近3.2兆美元水準已連兩月下降。到底中國經濟韌性能克服難題，浴火重生，或習近平噩夢般的情景將導致改革失敗，使中國登頂之路中斷，經濟無限期排第二位，永難超越美國，很快會見真章。而這一切不如意，很多是人為因素導致。