習近平、蔡英文談話和美國弦外之音

共軍戰機頻繁在台灣 西南航空識別區活動，10月迄今達150餘架次，武統台灣聲浪空前高漲之際，習近平主席紀念辛亥革命再釋出兩岸「和平統一」訊息，頗有沖淡武統主張之意；蔡英文 總統也藉中華民國國慶強調「四個堅持」，隱然有「兩國論」色彩。美英媒體證實早已有美軍和特種部隊進駐台灣，協助國軍訓練防衛。美中台三方透露的訊息都充滿弦外之音，未來發展頗值關注。

習修正紀念辛亥革命重申反台獨、分裂國家沒有好下場，對台強調堅持和平統一、一中原則、九二共識、一國兩制基本方針。他很明顯在修正2019年提出的兩岸共商「一國兩制的『台灣方案』」的錯誤，放寬各種統一方案的可能性。

中共 搶在雙十國慶前紀念辛亥革命，用意包括一，中共想接收孫中山辛亥革命香火，暗喻中共承繼辛亥革命的國家民族目標。問題在辛亥革命建立中華民國，而今中華民國在那裡？中共是否承認她已存在110年？習的「善意」向前推進一點點，然後就腰斬沒下文了，除了統戰，很難自圓其說。

二，習堅持「和平統一、一國兩制」和「一個中國原則和九二共識」，兩岸和平發展；在大陸鷹派武統聲浪高漲，認為習近期必然武統台灣，建立毛澤東未實現的功業，才能在明年中共20大延任，或延任後建立威望、實現終身執政。但習再拋出「和平」統一，明顯想抑制武統聲浪，安撫台灣民心。

對照大陸對台磨刀霍霍，習的宣示或有降低兩岸緊張的善意和用心，只是以中共高壓對香港、對內壓制異音，無論和統或武統，中共體制不變，台灣絕多數民眾都難接受統一。何況國際間已形成沛然莫之能禦的反共意識，同情台灣，更使武統成中共自取滅亡的選項。而「九二共識」中共只提「一中」，打壓「各表」，已快成台灣票房毒藥，藍營內對九二共識都疑慮重重。

海外大陸網友說，「習老大和平統一論，給愛國小粉紅們當頭澆下一大盆冷水」 。而共軍機艦頻繁進入台灣航空識別區，即使聲稱是對準美國等國家，台灣民眾不信中共會言行一致，習的宣示就大打折扣。中共一直堅持中華民國已滅亡，明顯和事實不符，也是台灣拒統聲浪高漲、統派式微的主因。蔡英文談話反映了這種不滿，只是她也注入「兩國論」因素。

蔡英文「四大堅持」，包括堅持自由民主憲政體制、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣的前途必須遵循全體台灣人民的意志；形容這是台灣人民的底線，細究頗有「兩國論」和「台灣人民自決」色彩。

蔡總統常以「這個國家」稱中華民國；她近日投書美國媒體署名「台灣總統」，但綠營情勢需要時卻高舉中華民國自保，蔡今年演說提中華民國六次(屬歷來較高者)、提「中華民國台灣」三次，提台灣卻高達47次。她強調中華民國主權獨立，和中華人民共和國互不隸屬、堅持主權和中華民國前途必須遵循全體台灣人民意志決定，包裝「人民自決」和「兩國論」。

但她也強調「不會冒進」，暗指不會宣布台獨，明顯是向北京、向華府作「雙重保證」，讓美中各取所需；民進黨和台獨「借殼」中華民國的底牌，此後將更凸顯而固化。

總體而言，兩岸缺乏互信下，各自喊話依舊。但習強調和平統一、蔡強調不冒進，如能信守各自底線，未嘗不是降低台海緊張的好選項。只是兩岸外交戰不會止息，國際情勢逆轉有利台灣，台海情勢是樹欲靜而風不止。

美中強烈競爭敵對下，美國軍事遏制中國毫無和緩跡象。大陸十一國慶電影「長津湖」瘋狂賣座，用偏離史實手法宣傳美軍大敗，鼓動仇美反美意識。但正如英國BBC所說，美軍駐台早已不是秘密，為何選擇這個時機曝光才是重點，美方打台灣牌震懾和突破中共紅線的用意明顯。

大陸如「環球時報」等鷹派聲稱，美軍駐台或軍機在台灣降落之日，就是大陸動武之時。如今美軍軍機已三次在台北機場起降，24名美軍駐台訓練國軍只是表面，有謠傳指美軍已有4000人次曾赴台灣協訓；蔡英文巡視新竹樂山頂鋪路爪雷達站，照片中出現洋人面孔，都不是意外巧合，印證台美軍事交流深化。

習、蔡和美方同時表態，反映當前美中台三方在緊張、對峙和競爭中，和平情勢還維持可控局面，但僵局看不到解凍突破的鑰匙或希望。