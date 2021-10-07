拜登和習近平的「台灣協議」是什麼？

拜登 總統5日表示，他和中國國家主席習近平 都同意遵守「台灣協議」(Taiwan Agreement)，習近平不能做遵守協議以外的事。拜登未說明「台灣協議」內容、習近平如何承諾，都引發外界臆測。依華府國務院聲明，美國對台政策並未改變。外界猜測，拜習通話可能討論共同維護台海和平，如果包括美方不支持台獨、中方不動武改變台海現狀等，都屬合理推論。但要習近平承諾不動武，可能性似偏低；如果習承諾台海和平，就和大陸武統聲浪高漲、共軍戰機擾台等有落差，莫非都是「演戲」？耐人尋味。

問題可能出在78歲高齡的拜登，公開談話措詞不夠精準，常讓幕僚措手不及，必須修飾或補充。譬如這回他說：「我和習近平談到台灣，我們同意遵守『台灣協議』」，「這就是當前情況，我們表明，我認為他除了遵守協議之外，不應做任何事」。拜登9月9日與習近平第二度通話，當時白宮說，通話未提及台灣。難道拜登說的是今年2月第一次拜習通話？當時兩人承諾美中競爭和南海、台海和平，不能導致兩國衝突。

共軍戰機頻繁在台灣西南航空識別區活動，10月迄今達67架次，創歷來新高，拜登被動回應媒體談「台灣協議」，自然有其時空意義。但用「台灣協議」形容拜習會的共識或默契，未必恰當。

因為Agreement地位近似條約(Treaty)，泛指國與國之間簽訂條約、協定或協議。如果只是拜習口頭約定承諾(Promise)或討論的共識(Consensus)，約束力和影響力自然無法和協議相提並論。

台灣已被民主黨總統卡特出賣過一次，突然聽到「台灣協議」倍加警惕。而「台灣協議」所指為何？白宮說就是國務院發言人普萊斯3日的聲明，大體指美國敦促北京停止以軍事、外交與經濟手段對台施壓及脅迫；台海和平與穩定符合美國長久利益，美國將繼續協助台灣維持足夠自衛能力，將恪守美中三項公報、台灣關係法 與六項保證的承諾。看來並無新意。

但近期大陸武統聲浪再高漲，共軍戰機繞台或闖入台灣航空識別區架數增加，拜登指習近平有承諾，多少可戳破許多迷障、謊言或假象。

習近平如果曾向拜登承諾無意動武，破壞台海現狀，那麼大陸鷹派不斷升高武統台灣已到最後窗口期聲音，此時不武統會永遠失去台灣；有人甚至喪心病狂主張「留島不留人」，在「台灣協議」對照下變成一派胡言。武力犯台本就不應採納，武統只是恫嚇台灣、對內麻醉鷹派的謊言。

北京迄今拒承諾不武力犯台，是怕鼓勵台獨氣焰。大陸有「反分裂法」，對台政策有各種紅線，習近平即使對拜登有某種承諾，猜想不會太明確。何況向來標榜民族主義強硬立場的習，更不太可能向美國承諾不動武。因此，拜登的「台灣協議」之說頗有疑問。

華府近來屢向北京表態，美方無意發動戰爭，但也要求北京不動武改變台海現狀，包括南海美中兩軍對峙應避免擦槍走火，都在情理之中。惟拜登對拜習通話的解讀可能失實，他可能被習近平兩面說詞忽悠敷衍了。

網上不斷有人主張美國此時虛弱，習近平必須把握當前最佳武統時機，實現毛澤東無法實現的收復台灣、統一中國偉業，習如能以此建立千秋功業，明年便可順利在中共20大延任。

這種聲音忽略全球情勢丕變。美軍在阿富汗撤軍後懼戰戒戰，拜登全球大戰略是結合民主盟友，抗衡專制的中俄等國家。拜登高擎民主自由大旗，中共頻對外秀肌肉，讓許多國家反感，立陶宛、波蘭和瑞典等相繼與北京齟齬交惡，美歐政府民間聲援台灣聲浪激增，北京難道沒感受到？

再說，美台關係不僅是利益共同體，更攸關美國全球信譽和領導權。台海情勢和韓戰、越戰或伊拉克、阿富汗性質不同。美國一旦在台海失利，失去台灣會像英國喪失蘇伊士運河控制權一樣，成為霸權衰落的最致命一擊，不僅一、二島鏈失守，重劃全球版圖，美國西岸門戶大開，美國必傾舉國力量奮戰抵抗，甚至引發第三次世界大戰。

反觀武統台灣風險，習近平須面對共軍能否戰勝美軍的嚴酷考驗，動武必然使習和中共都成全球公敵；如果失敗中共必覆亡、大陸動亂，絕大風險使有理性良知的領導人須止戰避戰，尋求和平解決紛爭。從這些角度看，有無「台灣協議」不打緊，習近平如真敢承諾台海和平，反而是睿智具遠見的做法。