美拉幫抗中 扶持日澳印度成軍事大國

美國 F-35B匿縱戰機3日起，在日本 「出雲號」護衛艦測試起降。日本護衛艦借用美軍F-35B戰機部署，有如宣告日本二戰後重新擁有航母，以對抗中國 新航母艦隊。拜登政府重申，無意與中國對抗或開戰，美國卻積極培養日本成軍事大國，將提供澳洲核潛艦、拉攏印度，從東北、東南和南境三面海陸夾擊，圍堵中國，構成21世紀不可忽視的全球新戰略情勢。

美國軍力還維持全球第一，但財政負擔沉重，軍人軍心厭戰棄戰。從參謀首長聯席會主席密利上將和共軍參謀長李作成私下通話防戰，不少評論解讀美國亟需休養生息，因此懼戰防戰。新形勢下，美國強化培養日本、澳洲和印度從不同方向箝制中國。美英澳成立AUKUS和美日澳印「四方安全對話」(Quad)，都是華府「亞洲版北約」的軍事戰略布局。

有評論認為，習近平當局抛棄韜光養晦，頻頻對外秀肌肉，招來美國聯手盟邦箝制中國；但不同觀點則認為，即使習近平對外不強硬，美國一樣會遏制對自身霸權構成挑戰的中國，這是中美戰略競爭結構問題決定了大局，或就是修昔底德陷阱。

日本藉習近平的政策刺激，大步邁向軍事大國已成事實。新首相岸田文雄就職，新設經濟安全大臣主管敏感科技和經濟工業等，主要在防範中國；2020年迄今，日本逾1700家企業撤出中國，日本政府編預算補助，使產業鏈外移中國步調加速，東芝(Toshiba)近日關閉大連廠，中日50年來的友好關係已一去不復返。

日本政治、軍事急劇變化。岸田新內閣有許多安倍的盟友，支持強化日美聯盟抗中；岸田競選時強調，不會盲目堅守國防開支不超過GDP的1%原則。日本名義上沒有正規軍，但自衛隊隱藏得很深，美國一步步放鬆對日本限制，如今日本軍力已超越世界多數國家。

近年日本改裝護衛艦，購買42架美國短程起降F-35B後，變身成輕型航母。有評論爆料，一旦遇戰爭，日本軍艦改裝後可立即擁有七艘輕型航母，配置F-35B戰機，戰力比中國「山東號」強大。由於美製F-35B要2024年才交貨，美軍F-35B填補日本戰機空窗期。

此外，日本加速興建6000噸級海洋巡防艦，日前新艦下水，五年內將製造22艘。日本修改和平憲法成為「正常國家」雖未實現，但派兵赴海外維和、軍費快速增加和建軍，是否步澳洲後塵也購買美國核潛艦，深值關注。

美英澳成立AUKUS聯盟，澳洲2040年將擁有八艘核潛艦，部署南海，最北達台灣南邊海域，監測和對抗中國核潛艦在南海和太平洋活動。新核潛艦交貨前，澳洲有意向美國租借退役封存的洛杉磯級核潛艦。總理莫里森說，澳洲將獲得美國戰斧巡弋導彈和射程更遠的JDAM制導炸彈，部署該國驅逐艦和戰機上；美軍也增加在北澳駐紮人數，澳洲介入美中對抗愈來愈深。

印度長期實行不結盟政策，但在中國刺激下方向變了。拜登總統上月25日與印度總理莫迪在白宮會談，拜登聲明雖避談中國，但美印聯合聲明強調兩國防務合作，及美國對防務夥伴印度的堅定承諾，雙方將通過外交、國防2+2部長級對話，密切磋商軍事技術合作。未來美國如出售印度新武器，並不意外。

中印邊界近年屢有摩擦，美印靠四方安全對話合作，美國也藉擁145萬兵員(僅次於中國200萬)的印度牽制中國，使中國在東北、東南和南境海陸同時面臨軍事新壓力。有評論說，澳洲、日本、印度都成為美國在亞洲的前鋒哨兵。美國也培養新軍事盟友為新時代布局，澳洲選邊站隊將影響東亞和歐洲國家，誘因和目標都指向中國。

北京批評美國發起軍備競賽，非常危險。但明知它可能拖垮任何國家財政，北京別無選擇，只能奉陪。中國今年國防支出1兆3553億4300萬元人民幣(約2085億美元)，較去年增6.8%，即使未計入更多的維穩經費，相較美國新年度創歷史新高的國防軍費7779億美元，中國仍是小巫見大巫，但相對於GDP和慣常負荷，中國財政負擔比美國吃重。

五角大廈2020年國防報告說，美國必須為2050年前後共軍規模可能和美軍相當預作部署。美國近期發展各式反艦、超高音速中遠程導彈、B-21新戰略轟炸機試飛等，都屬超前部署；結合盟友也屢有斬獲。而中國對外關係愈顯孤立，北京謠傳指習近平如無法改善對美關係，中共元老們對他延任就有意見。是否如此，很快會見真章。