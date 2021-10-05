美國要台積電交機密 與孟晚舟案對比

韓國媒體報導，美國 商務部日前舉行半導體高峰會，與會者包括英特爾、台積電 、三星 半導體等大廠與通用、福特等汽車業者。為解決晶片荒，商務部長雷蒙多要求全球半導體龍頭廠商，11月8日前交出晶片庫存、客戶名單與相關產銷資料。這些都屬企業機密，美方手段強硬霸道，引發各界疑慮。

據說，雷蒙多在會中大發雷霆，批評半導體市場透明度太低，美國預計五年內投入250億元發展半導體產業，需要更多訊息來釐清投資方向。儘管這項要求「非強制性」，但美國媒體報導，白宮不惜祭出「國防生產法」來逼外國業者就範。

這是美國政府繼新冠疫情嚴重時，要求通用汽車協製醫療用呼吸器後，再次要以「戰時的非常法律」，干預和要求全球半導體業者配合。從手段異常嚴竣可看出美國已將半導體缺貨等問題視為國安層級議題，不惜以非常手段介入正常市場運作。

「不透明」是美國政府場面上的漂亮話。事實上，過去半導體業者對產銷、庫存等供應鏈資料，向來視為企業最高機密，如果交出，包括技術機密和產業布局都流出，嚴重影響與客戶間的價格談判。美國政府要求台積電、三星等廠商交資料，誰也無法保證這些訊息不會流向英特爾，成為美商競爭的一大利器，這種以政治手段扭轉市場運作分配的遊戲規則，任誰都無法強呑屈從。

韓國媒體曝光此事，就是因為三星不情願，又不好直接和美國政府衝突，轉而訴諸媒體求援，並將台積電等廠商抓來作陪，形塑美國政府的「壓迫形象」。

韓國產業和通商資源部長呂翰九說，他深知南韓廠商的疑慮，將向美方持續會談，反映韓方看法，把傷害減到最低。韓國業者也說，個別企業無法違抗美國政府，韓國政府必須和業者共同努力降低傷害。呂翰九說，正和美國政府增加供應鏈的對話。

相較於韓國極富謀略地向美國婉言抗議，蔡英文政府反應遲鈍，讓輿論譁然。在立法委員追問下，經濟部長王美花說，對企業的營業秘密，國內和國際都設有保護機制，企業自己會考慮什麼可以公開、什麼不能公開。國發會也在國會壓力下，被動向台積電查證，台積電才說，不會透露個別客戶商業資訊。

蔡政府這種事不關己，不能保護被稱為「護國神山」的台積電，更讓在野黨立委質疑政府對美國矮半截，經濟部連忙解釋，政府不會讓廠商在國際上孤軍奮戰，卻仍提不出對台積電可施以奧援的說法或做法。

事實上，對國際晶片囤積問題，主要針對晶片設計廠。三星同時擁有晶片設計和代工業務，美國主要針對三星而來，台積電並非美國的目標。因此，台積電強調客戶不需擔心有技術外流問題，對三星要硬綁台積電的做法也感委屈，但也不便把各國間半導體產業的拚搏狀況說得太明白。台積電很清楚，在這股國際戰局裡須靈活反應，不能輕易成為他人擺弄的棋子。

也因此，在美中科技大戰下，台積電配合美國要求要來亞利桑納州設廠，為未來發展作必要謀畫。三星也準備在德州投資170億美元，蓋晶片廠。

有人將美國「要脅」台積電和華為「公主」孟晚舟獲釋對比，差別在孟背後有中國的舉國力量相搏，台積電卻只能自謀生路，沒有強而有力的政府作靠山。反而當蔡政府遇困境，常拿台積電當先鋒為政府解套。例如新冠疫苗荒除了鴻海郭台銘出頭購疫苗，也要台積電攜手解難，「護國神山」沒對政府說不，一肩承擔，並未靠政府援手找生路。

台積電在複雜的國際情勢中，台灣政府無法也無力跨國伸援。特別當兩岸局勢緊張，台灣必須依賴美國軍售和保護時，蔡政府根本沒有向美國說不的擔當，連像韓國政府這樣擺擺姿態，都沒有實力和本錢，又不願改善和大陸的關係，只有更向美國傾斜。這樣的政府不拿台積電和美國做利益交換都算客氣了，不必妄想政府為台積電向美國據理力爭。

台積電、鴻海等跨國企業要在新的國際情勢中求生，都須靠自己的科技實力與企業靈活經營能力，在大國矛盾與遊戲規則中殺出一條血路，讓任何一方想單面挾持或干預，都須付出無法承受的代價。因應美國政府新套路，台積電在技術、經營各方面，可用的籌碼和平衡術都比政府好。對照北京全力為孟晚舟爭取權益護航，台灣朝野沒法為台積電出頭，或許是台灣跨國企業永遠的痛。