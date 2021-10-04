拜登對中貿易新政 關稅仍是主要武器

拜登 2020年競選總統時，曾批評川普政府對中國 大幅加徵關稅，傷害美國 消費者、農民和製造商；如今拜登政府上任九個月，貿易代表戴琪(Katherine Tai)將於今(4)日公布對中國貿易新政策，不僅沒有跡象顯示拜登政府將取消關稅，且預期戴琪將宣布中國未兌現與川普政府簽訂的第一階段貿易協議承諾，美國可能再以提高關稅等措施懲罰中國。

戴琪將在華府智庫「戰略與國際研究中心」(CSIS)發表演說，預料將代表拜登政府開出醫治美中貿易長期失衡的第一劑藥方：既有效應對掠奪性貿易操作，保護美國勞工和企業，又不傷害高度依賴中國商品的美國經濟。

事實上，連日來拜登政府陸續釋出信息，外界已可看出對中貿易政策端倪。首先，戴琪上周接受時政網站Politico訪問時，肯定川普時期的關稅政策是「有效工具」，指拜登對中貿易政策將建立在川普的政策基礎上。顯示儘管外界普遍認為，對中國商品加徵關稅都是由美國消費者和企業埋單，並未因此逼中國經濟有結構性改變，但關稅仍將是拜登政府對中貿易政策的主要武器。

其次，川普政府與中國長達一年多貿易戰後，2019年與中國簽署第一階段貿易協議；根據協議，中國應在今年12月31日截止的兩年內，增購2000億美元美國商品，包括農產品、商品、能源和服務等。但最新評估顯示，中國並未兌現承諾。華府智庫彼得森國際經濟研究所統計，截至8月，中國只完成購買目標的62%。

拜登政府商務部長雷蒙多日前受訪時，曾批評北京當局施壓航空企業不購買美國波音飛機，頗有為拜登即將對中國採取更強硬貿易政策作鋪墊的意味。貿易代表署(USTR)如何回應北京不遵守美中貿易協議，是否加徵額外懲罰性關稅，或施壓中國、啟動美中第二階段貿易談判，戴琪或許會透露政策意向。

再次，美國和歐盟的貿易和外交高層官員上周在匹茲堡啟動「貿易和技術委員會」(TCC)首次正式會談，旨在加強美國和歐盟對核心戰略技術的協調，維護供應鏈安全和減少對中國的經濟依賴。現美歐立場日趨一致，增加了美國下一階段對中貿易和科技政策的底氣。

而美歐兩個西方最大經濟體，將貿易和技術議題逐漸上升到地緣政治外交層面，發出的信號是，新興技術應該基於民主價值觀，表明雙方有意願與中國進行更有效競爭。此前拜登政府反覆表明，如不與盟友聯手，美國無法獨自贏得與中國的競爭。

拜登政府官員透露，白宮正考慮依美國貿易法的「301條款」，對中國貿易補貼政策進行調查，結果可能導致美國對中國加徵新關稅。白宮還希望能與歐盟、日本和其他亞洲盟友合作，在世界貿易組織(WTO)內對抗中國的補貼舉措。

北京當局多年來利用補貼幫助中國製造商在鋼鐵、太陽能電池板和汽車零部件等行業，占世界主導地位，嚴重損害美國企業競爭力。如今，中國正試圖將補貼重點放在其認為對國家未來競爭力至關重要的產業，如半導體、人工智能和量子計算上。

美國一再表達對中國補貼政策的關切，另一方面也效法中國，對一些高科技研發提供補貼。因為白宮評估，補貼是中國增強對外貿易的法寶，中國政府就補貼問題認真談判的可能性很低。

美國商界對拜登政府實行「沒有川普的川普」對中國貿易政策詬病已久，多達30個商業協會上月致函拜登政府施壓，呼籲取消川普時期加徵的關稅，稱它「代價高昂，已成包袱」。

關稅大棒毫無疑問遠非完美的貿易政策工具，過去美國經濟領域為關稅應在經濟中扮演什麼角色，爭論了200年都沒有結論，它在川普時期固然未成功迫使中國取消對國有企業補貼，但問題是面對中國扭曲的貿易操作，美國除了加徵中國商品關稅，也沒有其他更有效替代工具。

丕優(Pew)民調顯示，逾四分之三美國人對中國看法負面、朝野一致主張對中國採取強硬政策，拜登是否維持川普時期加徵的關稅，不僅是經濟成本問題，更是重要的政治問題、國家安全問題。

現在拜登政府需要考量，面對中國無意妥協的態度，美國要讓美中第一階段貿易協議在年底到期後，發動新貿易戰，或嘗試與中國談判新的貿易協議。而其中一個不得不權衡的因素，是即使減碳排放是人類共同問題，但美國在應對氣候變遷等議題上，確實需要中國合作。