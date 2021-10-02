國會堅持為人民看緊荷包 拜登遇挫

眾院 議長波洛西9月30日晚最後關頭緊急煞車，推遲1.2兆元基建案全院表決，另擇日再議。這是拜登 總統就任後重大決策預算 的一大挫折，代表他難以駕馭眾院民主黨內多頭馬車，也欠缺政治實力推動首個重大法案，是總統的政治警鐘。但拜登從國會「借來」未來兩個月，可能完成基建案，並降低總預算投資，只是兩案將面目全非，拜登的再造美國宏偉藍圖難實現，保守派也堅持抵擋美國朝左傾社會主義邁進。

國會兩院日前緊急通過聯邦政府臨時開支法案，12月3日前政府不致關門後，民主黨和拜登在國會還有三大法案等待年底前表決，一案扣一案，不容失敗。眾院民主黨已將3.5兆元預算降至2兆元，如依然無法過關，拜登施政將狼狽不堪。

三大法案之一是兩黨已有共識的1.2兆元基建案，二是拜登主打的改造美國3.5兆元總預算案，三是暫時提高美國國債上限案。共和黨反對三個法案，民主黨內也意見分歧，拜登要看共和黨臉色，更要擔心黨內激進派眾議員干擾。

如今看來，白宮低估黨內進步派實力，錯估中間派堅挺不退立場，高估自己斡旋能力。拜登與洛波西、參院領袖舒默控制不了激進派眾議員；眾院四人幫為主的「國會進步黨團」主席賈亞帕、反對預算開支太龐大的中間派參議員曼欽與席納瑪，都是黨內反對法案的主力。

參眾兩院民主黨與白宮的策略，是從較容易的1.2兆元基建案著手，再處理3.5兆總預算案。基建案要提升全國橋梁、公路、港口乃至5G硬體工程，剔除社會福利，拜登先以此取得共和黨14位參議員支持，在參院通過，然後調頭在眾院操作3.5兆元總預算案。

3.5兆元總預算雄心萬丈，包含增加社會福利，充滿歐洲福利國家色彩，納入黨內激進派主張，包括全面綠能、廢除石化能源、擴大托兒服務、全國免費學前班、學費全免的社區學院、照顧家人帶薪假、帶薪病假及對抗氣候變遷等。驚人預算案提出立即在黨內引起派系對立，參議員曼欽與席納瑪堅決反對。

曼欽7月就私函舒默表態，主張底線是1.5兆元以下，並列出自己選項；席納瑪也列出願支持的項目。但1.5兆元與3.5兆元相距太遠，拜登與舒默未接受，使曼欽與席納瑪變成黨內「擋路硬石頭」。協商兩大法案時，拜登的算盤是眾院接受兩黨有共識的參院版基建案，參院也接受眾院版總預算案，一案換一案。

但曼欽公開說無法接受債留子孫的預算案，他始終是自由派，但不能接受社會福利成為坐享其成的政策；他給舒默信中更希望先花完國會早已通過的三筆疫情紓困金再說。

眾院激進派則寸步不讓，要參院先通過一分錢不能少的3.5兆元預算案，眾院才接受1.2兆元參院版基建案。民主黨在兩院都內鬨，激進派與中間派立場分歧公開化。拜登、波洛西與舒默三巨頭束手無策。波洛西臨時停止表決，是為避免一場政治災難。

共和黨堅持絕不陪著民主黨蹚渾水。民主黨把防止政府關門法案與提高債限法案綁一起，共和黨拒決後，迫使民主黨拆開兩法案，趕在9月30日最後期限前通過延長政府開支案，讓聯邦政府可運作至12月3日，總算讓大家鬆一大口氣。但提高債限案共和黨堅決不支持。

美國國債已高達28.43兆元，略微超過法定28.4兆元上限。如通過3.5兆元預算案，就須提高債限。民主黨期待預算案通過能用新稅收降低債務，被指是異想天開。唯一可能是拜登刪減3.5兆元預算，直到讓參院共和黨可接受，譬如曼欽主張的1.5兆元上限，或許可讓兩黨通過舉債上限案。但眾院激進派完全無法接受低於3.5兆元的法案，僵局便無解。

眾院緊急煞車表決總預算案，是拜登施政立法配合的一大挫敗，民主黨目前掌行政、立法大權，竟無法通過施政大綱有關的法案，拜登吞敗，也暴露眾院黨內派系林立，100多位激進派勢力驚人，波洛西已無能為力。就看未來兩個月，拜登、波洛西與舒默如何協調盤點，壓制激進派杯葛力量。

傳統上國會是為納稅人看緊錢包，監督行政部門不造成揮霍。如今拜登的龐大預算案，急速擴張政府預算規模，增加照顧人民生活，導致靠政府吃飯的民眾愈來愈多，美國愈來愈走向歐式社會主義坐享其成的國家。共和黨與民主黨中間派在扮制衡角色，既不能讓政府無法運作，也防止美國朝社會主義國家邁進之間，各方都陷入複雜的糾葛和拉鋸。