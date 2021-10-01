中國限電 竟成扳倒美國的狠招大棋？

中國 大面積斷電，十餘省遭停電之苦，連上海、北京都發出停電一周預告。停電讓民怨沖天，工業生產、商業運作都停頓，但「愛國粉紅」和五毛連日來卻猛發「停電是國家一步大棋」「中國正在直擊美國 軟肋」等臆測，大有不怕中國經濟成長「自宮」，也要讓美國崩潰的氣概。

很多中國人似乎特別著迷權謀，從古籍、電視劇中找軍師謀略自娛，諸葛亮、司馬懿等成被崇拜的偶像，很多國人凡事喜歡從謀略看問題，自比軍師。鄭州水災死亡慘重被「喪事喜辦」；如今停電是壞事，卻硬掰說成好事，一來可掩飾當局失策，又可鼓舞民心士氣，勸大家忍一時之不便，偏頗的民族主義誤導民眾，扭曲太多事。

中國經濟遇瓶頸、疫情未過去，偏偏逢停電危機，原因眾說紛紜。海外觀察者歸納各種說法和原因，包括停電是因中澳關係齟齬，中國停止澳洲煤礦(占中國進口量28%)進口，煤荒造成電力供應不足，中共 想充硬氣卻反而搬石頭砸了自己的腳，殺敵三千、自損一萬。

其他說法還包括：環保節能，中國在履行巴黎氣候協定義務；或中國拉閘限電是為供電漲價造勢鋪墊，先讓企業和民眾感受缺電之苦，然後不得不接受電費調漲。也有陰謀論者說，這是「電力政變」，習的政敵策動全國性電荒，想打擊習政權。

更具謀略性說法，指習近平下令限電是為了反擊和傷害美國，停電可減少中國商品生產和出口，導致美國商品短缺漲價、加劇通膨，釀成美國經濟危機。另有說法指斷電是備戰演習，一旦台海、南海或中美開戰，讓民眾習慣戰爭的結果。最聳動說法是中共在測試陸基雷射反衛星武器，可在六小時內摧毀中國周遭所有衛星，但新武器系統耗電量大，所以犧牲工商業和民生用電，唯獨福建未停電，可證明這種猜測。

資訊不透明的中國，反而刺激民眾的想像力。形容習近平在下一盤大棋，要以停電限產減供美國，讓中國取得定價和供應鏈的主導權，暗中推升美國通膨，逼美聯準會升息，導致股市崩盤、經濟崩潰，說法最阿Q，卻違背事實。

製造業和國際貿易是中國累積外匯，對外採購能源、原物料和穀物的金庫來源，也是中國的命脈。眼前中國依賴美國市場、美國依賴中國貨，互需生態難改變。粉紅五毛卻侈言減少中國貨外銷美國，但中國外銷如消褪，中國同樣受害；為了鼓吹反美，不惜要經濟自宮，和搬石頭砸自己腳何異？

中共長期培養民族主義戰狼幽靈，在孟晚舟獲釋、中共宣傳是「戰勝美國的最大勝利」後，愛國情緒激奮得有些失控。因此，共青團發出「愛國生意當休矣」文章，批評有人把愛國做成了生意；央視28日也發表評論，直言限電就是因為缺電，所謂「大國博弈」的陰謀論、大棋論都是有熱點必蹭，頗具誤導性，產生「低級紅、高級黑」效果，顯示中共宣傳開始踩煞車了。

路透引述俄羅斯國家能源公司Inter RAO說法，指俄方已收到中國要求增加電力供應。江蘇、浙江、廣東等十多省無預警停電，從重工業、輕工業及太陽能等產業都受影響。東北三省更一片混亂，瀋陽市很多路段連交通信號燈、路燈都熄滅，民眾搶購蠟燭，怨氣沖天。

中國缺電因何因素造成？中國2010年火力發電占比達80%，當局分階段淘汰煤炭發電，減少對高耗能、低環保能源依賴，如今火力發電占比降為71%，煤炭還占56.8%。近年關閉許多煤礦產業，煤碳價格應聲上揚，從1月每噸千元已漲至1542元，這是過渡期的陣痛。

中國的發電煤碳靠澳洲、印尼進口，2019年有57%的煤來自澳洲，過去一年中國拒買澳洲煤礦、鐵砂等，煤價上漲，但電價並未調整，各電廠虧損加劇；印尼也因內需禁止逾30家煤公司出口，釀成中國缺電危機。

美國炎夏和嚴冬時，部分州也缺電限電，中共黨媒常嘲笑；如今自己遇相同危機，愛國粉紅卻有各種塗脂抹粉的國家布局、戰略大棋等荒謬說法，掩飾政府無能和政策缺乏規劃。美中兩國其實同病相憐，只是處理和面對態度各異。

中國因恆大地產爆雷，規模相當的其他房企也拉警報，紛紛減薪裁員，當局「團滅」教育培訓業、整治電商，導致逾千萬人被裁員失業，缺煤缺電危機跟著到來，連串風暴都和政策有關，使中國經濟前景更險惡。相比美國的債限、預算等危機，習近平的挑戰比拜登還艱鉅。