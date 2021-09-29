辛丑年進尾聲 美中亂象都遠未結束

去年庚子年是中國 人認定的大凶年，歷史上的庚子年常有飢荒、災變和戰爭，去年新冠肺炎肆虐全球，又成新例證。但疫苗問世後，多數人寄望今年否極泰來，無奈辛丑年已過去四分之三，美國 、中國和美中關係仍荊棘滿布，天災加人禍，亂象短期內看不出轉好兆頭，只能寄望明年。

美中兩國明年都面臨國會期中選舉或權力換屆，無形中添加不確定因素，可能使亂象加劇。氣候變遷導致全球災害，美中都深受其害。大陸各地水災，鄭州尤其嚴重，死傷多少、有無人禍和究責早已成過眼雲煙；美國部分州受颶風、乾旱等之苦，農作物歉收，間接推漲物價，疫情後消費物價、房租等都猛漲，所有人生活成本都增加，唯獨工薪階層收入原地踏步，往後日子更艱辛。

先看中國。恒大債務危機政府已積極介入，或不致演變成類似美國李曼兄弟的金融風暴，但當局打壓房價，骨牌效應衝擊多大，這顆待爆彈拆解過程讓擁多套房產的人忐忑不安。拉動經濟的火車頭房地產業如出現多米諾骨牌效應，必然衝擊中國GDP，未必能安全脫險。

屋漏偏逢連夜雨，中國大面積拉閘限電，工業和民生用電都受影響。東北三省民眾取暖靠電力，卻無預警全面大停電，蠟燭成家家戶戶必需品，民眾駡聲震天；北京、上海都發布可能限電公告，引發恐慌。限電使代裝配蘋果手機的富士康、特斯拉等零配件廠商都受影響，江蘇各地台商工廠大面積停工，連帶可能拖累美國市場。

限電是配合減碳排放，抑或中澳貿易戰導致煤缺貨，電力不足價格上揚，原因不明。有人臆測這又是當局在下一盤戰略大棋，向14億人預警苦日子來了，抑或在震懾美國比誰的氣比較長？但國際機構評估中國GDP可能因限電下調1%至2%，如非不可抗力，當局何苦搬石頭砸自己的腳，招致民怨？

中美貿易戰並無止息跡象，中國跺跺腳全球市場震動，中美航線海運費上漲逾十倍，上海到洛杉磯港40呎貨櫃運費每櫃從2000美元漲至2萬多美元，一櫃難求。今年底購物季商家供貨或消費者採購、物價都受嚴重影響，想有快意的聖誕新年恐是奢望。

疫情後遺症蔓延，美國港口裝卸、卡車和司機數量不足，洛杉磯港貨櫃進口量占全美四成，港外近百艘貨輪須等近兩周才能入港；中國出口空櫃滯留各國，造成缺櫃荒，讓中國外貿雪上加霜。這種非良性循環成為習近平延任政績的硬傷，專制的高效率也無法扭轉。

反觀美國。拜登 政府面對疫情重起、聯邦預算難過關，政府30日後可能再關閉，提高債限法案因兩黨歧見受阻等連串挫折，威脅政府債信；邊境非法移民、阿富汗難民營相繼出岔，拜登焦頭爛額，他自誇的調和鼎鼐能力走入瓶頸，40年參院問政經驗敵不過共和黨杯葛，物價猛漲使經濟復甦能否持續，讓人擔憂。

白宮發言人承認，日前拜登和習近平通話，談到釋放孟晚舟。英媒爆料指副國務卿薛曼月前訪天津，曾和中方磋商釋放孟女。拜登多次讓外交官碰北京的軟釘子，顏面盡失還急於促成拜習峰會，拜登也主動和習通話，看來拜登確實很急，但難道美國手握的籌碼不如中國多？

共和黨揪住拜登向中國示軟不放，質疑拜登面對中共威脅無能。平實看，北京提出恢復交流美方須解決的「糾錯清單」包括釋放孟晚舟，拜登讓它實現了。商務部長雷蒙多放消息要訪中國，除非是要談判解除中國部分制裁，但拜登閣員卻反覆強調中國是安全威脅，美英澳成立AUKUS和美日印澳「四方安全對話」(Quad)都瞄準中國，北京自然懷疑拜登用兩手策略，如何建立互信。

美中如今都面臨各種內政大難題，但美國政黨對立的人為因素，比中國的難題更難應對。習近平有美中貿易戰負面衝擊、能源物料供應短缺和外國企業大量撤離、失業、維穩和延任挑戰等重大問題，還面對美歐日澳聯手遏制，形勢嚴峻，但至少中國團結對外比拜登有優勢。

拜登的難題不比習近平少，疫情是未知數，第三針補強劑爭議大，很多民眾猶豫，經濟復甦和通膨充滿不確定性。兩黨一報還一報，只顧選票不惜讓政府施政癱瘓，不顧國計民生，政府關門變家常便飯，美國陷入因選舉而自亂陣腳的互相報復惡性循環中。阿富汗完成撤軍眼前無助國家振興，沒有強大外敵反而讓美國人作衰自己，讓中共繼續詆譭民主，看美國的笑話。