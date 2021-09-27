債限危機只是一場「膽小鬼博弈」

十年前，民主黨 籍的歐巴馬總統在位，國會共和黨 、民主黨針對是否提高政府舉債上限爆發激烈政爭，導致全球權威信評機構首次降低美國 的信用。參院共和黨領袖麥康諾事後對媒體談起那場政爭時，稱債限議題是「值得勒贖的人質」(a hostage that's worth ransoming)。如今這一幕再度在國會上演，而且和十年前一樣，球仍然在麥康諾手裡。

民主黨僅以微弱多數控制國會眾、參兩院，正試圖克服黨內進步派和溫和派間的拉扯，以便達成一致策略，與共和黨磋商提高政府舉債上限，讓政府不致關門和倒債，並支撐拜登政府提出的多達3.5兆元龐大開支計畫；然而共和黨似乎不為所動。

沒有一個富有國家像美國這樣，一而再、再而三地為提高政府舉債上限而鬧得不可開交。接下來數周，拜登政府面臨的難題是，假如28兆4000億元舉債上限不提高，本月30日政府部分機構將面對近三年來第二次關閉，對正全力對付新冠疫情和重振經濟的美國來說，將是不可承受之重。若債限問題未獲解決，10月下旬或最晚11月初，財政部就無力償還債務，意味美國政府將面臨歷史性的倒債風險。

目前迫在眉睫的是，國會兩黨須在本月30日前達成暫停債務上限的協議，否則政府的許多服務將停止，國家公園將關閉、機場安檢將變少、新冠疫情期間許多公衛服務也不得不終止。當然最終可能衝擊退伍軍人福利，社安金也可能因此發不出來。

有人說，債限議題是一個假命題，因為無論民主黨或共和黨都有一個基本共識，就是政府需要維持運作，國家不能倒債，所以過去百年美國舉債上限都在兩黨一致支持下一再提高，從未違約，而現在眾院已通過暫停舉債上限的法案，靜待參院審議和投票。

假如參院共和黨30日前仍一味堅持連日來的封殺威脅，要求撤銷暫停舉債上限條款，民主黨可能只有一個選擇：在午夜截期前數小時由眾院再通過修正後的法案，交參院通過，由此可贏得一些時間繼續兩黨磋商，暫時避免政府部分機構關門。

然而債限議題是一種「膽小鬼博弈」。由於2022年期中選舉在即，兩黨都想透過這個議題在選舉中獲取最大政治利益。許多民主黨人看來，債限對共和黨議員來說是贏不了的議題；假如他們投票支持提高債限，會因違背共和黨反對財政赤字的固有立場而得罪選民。而如果阻擋提高債限，就得揹負導致經濟衰退的責任。正如財政部長葉倫和許多經濟學家說的，債限若不提高，美國出現歷史性倒債，將陷入前所未有的「經濟災難」。

因此，他們斷定共和黨當前立場，只是為吸引選民眼球而表演，共和黨人不會笨到真的讓美國倒債而承擔延伸的後果。即使共和黨最後真的不支持提高債限，民主黨還有最後一招，就是根據「預算協調程序」(reconciliation process)，利用民主黨在參院的微弱多數，繞過共和黨人「費力把事拖」(filibuster)干擾，強行通過提高債限。

共和黨人看法則完全相反。首先，反對大政府、反對政府大手腳花錢和債留子孫，是共和黨的一貫主張，而且有2011年與歐巴政府交手，迫使歐巴馬簽署法案大幅削減開支的成功經驗，共和黨人相信只要堅持立場不動搖，民主黨最後非讓步不可；即使最後民主黨強行通過提高債限，也得讓民主黨獨自承擔責任，共和黨不想奉陪。

其次，拜登政府目前被海地非法越境者和美南邊境危機、從阿富汗狼狽撤軍以及與法國關係緊張等議題弄得焦頭爛額，形象受損，有關新冠疫苗補強針引起爭議，讓外界質疑拜登政府抗疫能力，民調不斷下挫，與共和黨討價還價的籌碼大減，讓共和黨人認為約制拜登政府機不可失。

再次，民主黨內對拜登政府提出3.5兆元開支法案看法嚴重分歧，進步派獅子大開口的開支和加稅主張，很難獲得溫和派認同。溫和派的維吉尼亞民主黨籍聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)25日對媒體表示，目前沒有通過龐大開支法案的急迫性。如果民主黨內都難達共識，憑什麼尋求共和黨支持？

由於兩黨各懷心計，政府債限是否提高前途未卜，拜登政府預算辦公室日前已要求聯邦機構為政府可能關閉作好準備。假如兩黨協商最後破局，不僅美國會陷入歷史性的金融危機，全球經濟也可能受波及，陷入衰退。政治人物在得失盤算之間，不可不慎。