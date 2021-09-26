孟晚舟全身而退 華為三年大衰退未止

華為 副董事長孟晚舟24日在加拿大獲釋，立即搭中國 政府的包機離境，北京時間25日晚返抵深圳。當局在機場設紅毯歡迎，民眾被安排迎接，央視全程直播，她被吹捧為民族英雄，彷彿她獲釋是中國的重大勝利。但事實真的如此嗎？

美國 容許孟晚舟離開，反映拜登政府認為，事件沒必要再針對孟晚舟個人，華為才是最終目標。美國司法部25日表示，起訴華為的訴訟將繼續，因孟晚舟在簽署的和解書中承認，華為非法銷售晶片等設備給伊朗，她承認的事實使起訴取得新證據。基本上，孟晚舟和獲中國釋放的兩個加拿大人，只是美中兩國和中國對加拿大政治角力的棋子而已。

當然，華為還有比美國司法部訴訟更大的麻煩，就是美中科技冷戰。這場戰爭攸關全球霸權爭奪，可能長達10年、20年，直至決出勝負為止。而作為中國最大通信設備商華為正是角力的重點，無法置身事外。只要科技戰不停止，華為的麻煩就不會結束。

回想三年前，川普政府2019年將華為列入禁售黑名單時，華為的5G業務正如日中天，銷售占全球通信設備31%，與全球91個國家有合約，其中一半在歐洲，包括美國最緊密的盟友英國。那時，孟晚舟雖被捕，但華為意氣風發，正要攻占全球更大市場，大有一統5G天下之勢。

現在孟晚舟獲釋，華為狀況解除了嗎？8月初，華為公布今年上半年營收雖達3204億元人民幣(796億美元)，但比2020年上半年大幅減少30%。輪值董事長徐直軍當時說，華為的目的是「維持生存」，已設五年發展計畫，擴大科研，目標是生存下去，而不是茁壯成長。

華為的營收顯示，在中國的5G業務繼續擴大，但海外業務卻大幅萎縮；手機銷量也大減。2020最後一季，蘋果推iPhone 12全球大賣，重奪全球最大手機商地位，超過三星；而2020第二季仍是全球最大手機商的華為，第四季已跌至全球第五。

華為由盛轉衰的關鍵時刻，在2020年下半年到2021年上半年。華為急衰的原因有多種。一，美國政府對中國政策出現巨大改變，從沉睡到覺醒，再到對抗。川普政府2019年將華為列入禁售黑名單，拜登政府接續，結合盟友加強對華為的制裁。

二，美國2019年禁止美國科技公司出售科技產品給華為，Google的安卓操作系統包括在內，華為高端手機製造、銷售因此受嚴重影響。2020年，美國進一步制裁華為，禁止美國半導體及與美國有關的外國半導體商，出售產品給華為。芯片禁售對華為造成致命打擊，包括美國、荷蘭、英國、台灣等具高端晶片設計和生產力的公司都須配合禁售，導致華為斷絕高端晶片來源，影響生產。

對華為的晶片禁運使2019年不可一世的華為5G從盛轉衰。華為5G的競爭王牌是靠低價，但因缺少高端晶片，5G設備被迫提高價格，競爭力大降；2021年，全球最大十個經濟國家已有八個，以及幾乎全部歐盟國家，不是禁用就是限制華為5G。這種情況與2019年相比，真是天壤之別。CNBC日前報導，華為囤積的高端晶片預計2022年將用盡，屆時華為將陷入更大困難，可能無法履行現有的5G合約。

三，華為的5G競爭力除了價格低，還有美國無法向盟友提供的替代系統，以致部分盟友無法不選擇華為。但拜登政府推出「開放無線接入網絡」(O-RAN)，這個剛啟動的系統可容納各種不同通信設備，拜登政府已向歐盟、日本、南韓和印度推銷這個系統，希望用它抵抗華為5G。

綜合而言，習近平政府制訂政策，大力投資和推動科技創新，希望未來十年在人工智能、大數據、雲端、量子電腦、機器人和自駕車等領先全球。但美國自川普政府起就強化科技戰，拜登政府接力繼續投入這場競爭，誰最終勝出，就可領先全球，主導制定市場標準和規則。

十年後，美中誰的科技將領先？中國最大通信設備商華為正好是中國的縮影，它過去三年發展，正反映中國科技發展的軌跡和前景。中共努力宣傳孟晚舟獲釋是重大勝利，對國內14億人避口不提自己同時釋放兩名被判間諜罪的加拿大人，淡化政治妥協和交換色彩。

孟晚舟25日在深圳機場說，個人和企業的命運與國家命運十指相連，正好說明華為在美中科技戰中的命運，也顯示習近平宣示科技自力更生和自給自足，在美國積極遏制下短期內不可能實現；最終科技想超越美國，更猶如一場夢。