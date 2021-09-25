眾院反猶太四人幫坐大 嚇壞以色列

正當全國關注拜登 總統如何讓國會通過1.2兆元基建案與3.5兆元聯邦預算案時，眾院兩黨23日放下手中議程，以迅雷不及掩耳速度動員，罕見通過單一法案，撥款10億元援助以色列 補充「鐵穹」飛彈防衛系統，全案送參院審議，拜登承諾將立即簽署。此事曝露民主黨 激進左派「四人幫」羽翼已豐，能興風作浪左右民主黨路線，影響議題從內政漸涉入國防外交領域。

拜登政府放棄對阿富汗政府承諾後，這件事變成對以色列政策的考驗。看在烏克蘭、台灣等仰賴美國支持的盟友眼中，可能心生警惕，平日對美國國會的經營遊說更成重中之重。

拜登正全力推動攸關第一任期政績的基建案，與有史來最大手筆的改造部分福利制度的預算案，但最大障礙不是兩院共和黨議員，而是黨內溫和派與激進派。黨內對兩案的策略、內容、撥款和如何籌措財源等吵得不可開交。拜登介入兩院黨內協商，務期兩案能順利通過。

因為爭論不休，兩大法案如無法在10月1日2021會計年度聯邦新財政年前通過，國會須立即通過授權撥款讓聯邦政府運作至12月3日的法案，不致關門停擺；同時也須提高聯邦舉債上限，讓拜登兩個龐大支出的法案有錢可用。後者最終在眾院以220票對211票通過，過程卻十分驚險。

延長政府運作與提升債限法案，眾院議長波洛西未經黨內討論，最後時刻塞進軍援以色列10億元條款。這筆錢明定協助以色列補充今年5月抵抗巴勒斯坦哈馬斯攻擊的「鐵穹」(Iron Dome)防衛系統導彈。由美方協助建構的鐵穹系統5月間用數千枚飛彈，攔截哈馬斯的火箭，每枚飛彈花費5萬到8萬美元，拜登承諾儘快補充以色列所需飛彈。

但法案挾帶闖關的10億元撥款激怒民主黨「四人幫」眾議員，她們威脅波洛西抽掉軍援以色列條款，否則不支持法案。在民主黨一票都不能跑的關鍵時刻，波洛西等民主黨領袖屈服四人幫的要求，而抽掉軍援條款。

四人幫在議場發言引用國際人權組織等報告，指控以色列占領巴勒斯坦土地，違反人權等罪行，美國不應成幫凶。爭議過程共和黨議員袖手旁觀，不願借民主黨10票，黨派立場重於援助以色列。

這個發展嚇壞以色列，立即舉行緊急國安會議。眾院民主黨80歲的二把手侯耶爾也馬上致電以國外長，保證會有應對行動。結果民主黨當天提出單獨的法案，23日迅速以420票贊成、9票反對，壓倒性通過10億元軍援案。參院民主黨領袖舒默保證參院也會通過，讓總統儘快簽署。

軍援案投票時，眾院民主黨眾議員輪流發言，痛斥長期「反猶」的四人幫同僚。四人幫之首、紐約州眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)在議場被嚴斥，淚灑議場，並把原來的反對票改為「棄權票」，眾院議場氣氛嚴肅緊繃。

四人幫是指2018年國會選舉掀起左傾浪潮的四位進步派女性新科眾議員，包括紐約州的歐凱秀、明尼蘇達州的伊蘭‧歐瑪(Ilhan Omar)、密西根州的希妲‧特萊布(Rashida Tlaib)，及麻州的阿雅娜‧普莉絲萊(Ayanna Pressley)。她們偏向社會主義，外交上更以「反猶」出名，多次與多數挺以色列的同僚公開反目。

波洛西曾公開說，她與四人幫沒有交集，但對四人幫也無計可施。如今四人幫羽毛已豐，運用少數要挾多數的議事槓桿，讓黨內領袖頭疼不已。

諷刺的是，延長政府運作撥款與提升債限法案，能否在10月1日前過關都成問題，參院共和黨人已表態同意撥款讓政府延長運作，惟不支持放寬債限，不為拜登兩大法案背書。但給以色列10億元軍援案，和調整債限案在眾院都過關，四人幫反而弄巧成拙。

儘管如此，波洛西與眾院領導團隊在法案塞進軍援以色列案，被四人幫識破而杯葛，證明四人幫不好惹。以色列傳出不能再輕看四人幫在國會影響力，須提防反猶太言論在國會滋長。

歐巴馬主張美國須與以色列保持距離，才能獲阿拉伯世界信任，充當中東調解人後，美國支持猶太人的聲勢消褪，與伊朗簽署核協議，讓以色列緊張。川普上台承認以色列首都為耶路撒冷等連串挺猶政策，拜登執政後部分重返歐巴馬路線。

軍援以色列經費一度被四人幫擋下，證明民主黨激進力量愈來愈強，老成持重的侯耶爾等人影響力漸褪，如何在傳統路線和激進派之間取得平衡，成為民主黨與全美民眾不能輕視的問題。