拜登內外都出岔 四年後交棒恐難免

拜登 總統狀況連連，被批評是「川普 第二」。美、英、澳宣布組成AUKUS，將協助澳洲自製核動力潛艦，並供應澳洲戰斧巡弋導彈，激怒北京；但北約成員國法國也因AUKUS和美國齟齬，召回駐美、澳大使抗議，美國和盟邦關係鬧翻，北京可能竊喜。拜登強調結合盟邦抗中，協助澳洲建核潛艦卻掀起內鬨，美國內政連續荒腔走板，「瞌睡喬」再被反對黨譏諷，白宮政策統合執行能力讓人很不解。

拜登上月底從阿富汗撤軍，棄置數十億至數百億美元武器裝備給神學士政權，帶給外界「美國衰敗狼狽逃竄」的惡劣觀感。沒想到美軍無人機轟炸恐怖分子也證實情報錯誤，誤殺十名平民，包括七名兒童。然後扶持澳洲、得罪法國；邊境非法移民聚集、國內疫情升高，七個多月抗疫成果幾乎回到原點，讓拜登政府焦頭爛額，也給人散漫無能印象。

民眾反應很現實。8月的民調，拜登滿意度跌至46%，是上任七個月來最低，也是歷來總統倒數第三，只贏川普、福特。拉穆森9月初發布民調，52%民眾要求拜登辭職下台負責；如果現在選總統，拜登和川普支持率是37%比43%，川普輾壓拜登。這些現象讓中共黨媒、挺川普的台灣綠媒和川粉們興奮，箇中玄機不說也知道。

拜登搞砸很多事。疫情再起和Delta變種病毒肆虐，和三成多美國人拒絕疫苗有關，不能全怪政府；但拜登越過食藥局(FDA)、疾管中心(CDC)和國家衛生院(NIH)，急於宣布第三針開始注射，被FDA獨立專家以16：2票數認為沒必要，搞得灰頭土臉，政治凌駕專業和川普無異。

此外，民主黨帶給外國人將大赦移民的希望，1.4萬海地人聚集德州橋下，既破壞法治，更給共和黨大作文章機會，逼得拜登政府動用數十架次包機把海地難民運回國，化解民主黨期中選舉的政治地雷，開支卻由納稅人埋單。

對外關係拜登表現也欠佳。一，標榜結合「民主同盟」對抗中俄，美英澳合作助澳洲造核潛艦，卻不顧傷害法國數百億美元合同商機。固然法製柴電動力潛艦無法和核潛艦相提並論，但合約講求誠信，白宮為何未介入協商、評估法國反應，AUKUS宣布前數小時才外交照會法國，與1979年美台斷交，台灣在美中建交宣布前七小時才告知蔣經國總統如出一轍。美國強權的傲慢心態，似乎數十年都未變。

結果重傷美法互信。北約盟國從阿富汗撤軍、宣布AUKUS聯盟，都體認美國只有自己的利益，拜登的「美國優先 」和川普一樣。對照德國北溪天然氣管與美國有嫌隙，德、法和美國貌合神離，北約隱然裂痕處處，還談什麼民主同盟？拜登外交策略顯然埋下大敗筆。

二，美軍參謀首長聯席會主席密利上將，兩次逾越憲法和軍政軍令體制，與解放軍參謀長李作成通話，表達美國不會攻擊中國；甚至說發動攻擊前，會事先讓李作成知道，雖屬當時情境下的安撫言詞，卻曝露美軍高層質疑川普總統心智狀態，不接受總統指揮。這有類有如國家最高機密的「家務事」洩漏給對手，拜登卻因與密利同樣反川普，竟廻護密利，棄法制於不顧。

密利想止戰、維護美中和平值得稱道。但給敵手「交心」的後果是讓中方探悉美軍因伊拉克、阿富汗戰爭已疲憊不堪，厭戰懼戰，無心無力與中國角力，讓敵人知此知彼。未戰而頹表現像紙老虎，升高共軍突襲台灣或在南海挑戰美國的誘因，助長中方氣燄，應屬戰略疏失。

三，拜登聲言全力遏制中國，但國務卿、國安顧問在阿拉斯加會談被中方「教訓」，副國務卿訪天津、氣候特使訪中國都受冷遇，美國還千方百計想磋商拜習會。中方高姿態要美方解除制裁，提出「兩份清單」「三條底線」，拜登還主動和習近平通話，要求避免兩國衝突，像似在跪求中國手下留情。

共和黨批評拜登示軟，為求與習見面，好像用懦弱姿態央求中方。但實際上美國籌碼遠較中國多，和川普「施壓、威嚇、再施壓、要價、妥協」的極限施壓策略截然相反，拜登對中國策略很像想討好習近平，讓鷹派扼腕。

拜登言行常出現老邁退化，政策顧此失彼，傷害盟邦團結，內政連串失分，鼓舞川普2024年再出馬，前國務卿龐培歐等人更躍躍欲試。如果疫情秋冬再入高峰，影響經濟復甦，拜登只能做四年就交棒將成定局。連串失誤到底反映美國衰弱，或拜登老弱？或兩者都是？不免讓人感慨憂慮。