駐美代表處更名？台灣忐忑多過欣喜

拜登 總統9月10日致電習近平主席，次日，英國「金融時報」披露華府正考慮將台灣 駐美機構由「台北經濟文化代表處」，更名為「台灣代表處」，消息立即引起兩岸高度關切和爭議。尤其台灣國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮，來馬里蘭州首次與拜登國安高層對談曝光，都在傳達拜登政府重視台灣，以強化美台關係施壓北京 ，做法和動機卻有許多揣測。

新華社在拜習通話新聞稿中，強調「美方從無意改變一個中國政策」，美國既有這樣的保證，卻又有台灣代表處更名的動作，豈非自相矛盾？然而，從拜登政府的平衡考量，一方面和北京通話尋求「拜習會」可能性，但也顧及對台灣關係，更意味著美方以具體行動想讓台灣放心，宣示阿富汗悲劇不會在台灣發生。

然而，關鍵應在拜登有意讓拜習會成局，卻又想讓美中對抗競爭局面可控，這時放出台灣駐美代表處更名訊息，對拜習會的進展當然是阻力。台北揣測，駐美代表處更名的外交動作可能破局。因為它既預先讓華府的更名舉動「見光死」，藉北京的激烈反應影響此事發展，也不排除是外交放話試探，以北京最不樂見的結果測試北京反應。無論哪種動機，更名最後都屬虛幌一招，真正目的是施壓和恫嚇北京而已。

這件事發展過程饒富趣味。美中台三方對此一訊息第一時間都靜默，顯示各方都需要更明確訊息來輔證如何採下一步舉動。北京最初就將此問題定位為美方放話的暗箭，外交部遲了兩天才表示「已就上述媒體報導有關動向，向美方嚴正交涉」，也重申拜登「一個中國政策」說法。

中共黨媒早已評論這是美國放風測試，北京會以堅決行動來守護底線。而底線除了阻擊美國，其餘不論經濟制裁或台海生波，全都是劍指台灣。

早在去年川普政府任內，78位國會眾議員致函國務卿龐培歐，要求將台北經文代表處更名為「台灣代表處」。當時台北外交部次長曾厚仁在立院答詢表示，此案「正在進行中」，即被總統府視為失言，後來更正為「持續努力的目標」。

不過，今年3月台方正式向拜登政府提要求，還得到國家安全會議印太事務協調總監坎伯支持，但國務院內仍有相當阻力，關鍵當然是對中關係。此一撒手鐧如採行，等於宣告和中國全面翻臉，後續衝擊不會只是召回駐華府大使抗議那麼簡單，很可能伴隨軍事舉動，因此當然得由拜登拍板。

台北經文代表處更名，本是駐美代表蕭美琴的重要政策目標，但台北外交系統對此一訊息的發展全然避談，蔡英文政府當然不願讓美國有台灣「對北京挑釁」、破壞政策等印象。訪美返台的吳釗燮在一場智庫視訊論壇上說，當台方要求正名時，北京稱此為挑釁，並威脅將開戰或報復。「值得慶幸的是，我們在華府的好朋友了解，讓台灣被稱作台灣，在戰略上的重要性」。

台北最緊張的不是美國聽進「台灣正名在戰略上的重要性」，而是當美國真的把此作為戰略籌碼時，台北又不能充分掌握美中關係轉變關鍵進度，台灣要如何自處？是準備面對兩岸軍事衝突，或靠美軍保護？或者，最終會不會被美方耍弄後回到原點？

最具體狀況，台方這次未能掌握拜習再度熱線通話的情資。而台灣國安高層和拜登政府高層密會，卻被美方曝光，都意味美方在意「親台訊息操作」，重於與台灣的互信。事情發展過程台北竟是在狀況外，當然會讓總統府和國安高層不是滋味；而台灣國安與國防高層連日密會，商討新「戰情」變化應對，避免讓正名擺上檯面引發連串風暴，說明台灣也怕得不償失。

美國外交系統在阿富汗撤軍後陣腳大亂，拜登政府與國會緊張關係待收拾，拜登政府急於在外交政策上穩住局勢，於是有拜習熱線和促成拜習會的推演。雖然習近平冷回應，讓中美變局看似沒那麼容易，但雙方對美中對抗不再惡化有共同期待，加上日本、德國大選後，反中抗中聲浪可能強化，都影響各國與美中關係變化。

台灣與台海作為大國博弈的籌碼，風險日增。台北國安高層要在亂局裡尋求平安更不易，只能在最壞局面裡找到較不崎嶇的方向，就像近日漢光演習實兵推演，即使共軍兵圍淡水河，所有機場都被破壞，台灣還須克服層層阻卻，力保中樞指揮和反擊能力不受威脅。這就是台灣面對「正名大禮」的感受，如何雀躍得起來？