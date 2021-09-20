澳洲鐵了心跟美國走 中國該不該擔憂

過去20餘年，澳洲 小心翼翼地維持與世界兩強美國 和中國 之間的友好關係；三年前，莫里森(Scott Morrison)接任澳洲總理時曾堅稱，澳洲與最大貿易夥伴中國保持密切關係，同時也可與主要安全盟友美國合作。這也是亞太眾多國家近年想走的路。但隨著9月15日澳洲與美英宣布建立新的安全防務協議，美英將協助澳洲自製和部署核動力潛艦，引來中國暴跳如雷，顯示澳洲已堅定選擇跟美國走，「腳踩兩隻船」的路已走到盡頭。

對美英澳宣布被稱為AUKUS的倡議，北京外交部發言人趙立堅16日在例行記者會表示，此舉嚴重破壞地區和平穩定，加劇軍備競賽，極其不負責任。中共鷹派黨媒「環球時報」放話，要對澳洲「殺一儆百」，「第一批在南海喪命的西方士兵，也最可能就是澳大利亞人」；該報還威脅，請澳洲多做最壞準備，甚至創建澳版飛彈防禦系統，因為中國飛彈必然能打擊澳洲本土。

這些赤裸裸威脅，澳洲人感受可想而知。而澳洲一些專家批評自己政府「不智」，不該放棄「偏安」政策，選擇與最大貿易夥伴中國對抗，澳洲如過分依賴美國保護，必將深陷美中兩強在印太地區的博弈中。但這些專家不願承認的是，澳洲走到這一步，也和中國步步進逼有關。

誠然，澳洲經濟這些年來因與中國緊密貿易，從而大受其益。澳洲對中國出口從2000年的36億美元，猛增到2015年達740億美元；2017年，澳中貿易更達1700億美元，使澳洲成為全球主要經濟體中最倚賴中國的一個。

澳洲一直嘗試等距看待與美中兩強關係，因此才有2003年10月，美國總統布希和當時中國國家主席胡錦濤接踵訪問澳洲，並在國會演講的盛況。現任中國領導人習近平上任後兩年內，2014年11月就訪問澳洲。

然而澳洲享受中國市場帶來的好處時，對中國威脅的感受也與日俱增。尤其2017年中國運用政治獻金干預澳洲選舉、斥資招待澳洲政界人物免費赴中國旅遊，不斷被澳洲媒體揭發，更讓澳洲人認識中國的手伸得太長，企圖控制澳洲。

因此當年澳洲國會就通過了旨在遏制中國影響力的「反外國干預法」；澳洲也是各國中率先禁止中國華為5G設備的國家。這些都引來北京外交部「戰狼」發言人華春瑩、趙立堅等近乎羞辱般的攻擊。

去年4月，澳洲總理莫里森要求展開對新冠疫情溯源調查後，中國政府更將澳洲的要求視為投向中國的手榴彈，從此不僅在言辭上猛轟澳洲，黨媒環球時報還在一篇評論中說：「挑釁滋事並且欠揍，這就是莫里森政府正在把澳洲變成的樣子。」

中國要怎麼痛揍「欠揍」的澳洲？首先當然是大幅削減從澳洲進口鐵礦、煤炭、葡萄酒、牛肉、大麥和棉花等，並對澳洲多種商品加徵關稅和作反傾銷調查，教訓澳洲不能「吃中國的飯，砸中國的鍋」；中國也拘留澳籍作家楊恆鈞、澳籍女主播成蕾等華裔澳洲公民，控以間諜罪，讓在中國的澳洲人感到人人自危。

儘管此後澳洲不斷示弱，釋出善意，北京仍嫌不夠。讓澳洲人認識到，中國在把澳洲當「軟柿子」捏，不僅對改善兩國關係沒有太大興趣，還可能擴大經濟制裁，澳中關係已無可挽回。澳洲與其在恐懼中委曲求全，不如尋求安全保障。

拜登政府上台後召集「四方安全對話」(Quad)，美、日、印度和澳洲組成非正式夥伴關係，讓澳洲找到有人撐腰的安全感。美英與澳洲強化防務安全協議，更讓澳洲人看到不受中國霸凌的希望，因此即使冒著風險撕毀與法國簽訂購買12艘柴油動力潛艦的協議，也在所不惜。

澳洲孤懸於南半球兩大洋之間。在澳洲看來，從法國購買潛艦只是幾艘潛艦；而和美國合作自製核動力潛艦，除了成為繼美、英、中、法、俄和印度後第七個掌握核潛艦技術的國家，也獲得美國強大軍力的安全保障，和美國各取所需。

中方認為，根據協議，澳洲核潛艦要到2040年才部署，作用不大。但協議的意義在澳洲和美國的國防安全更緊密綑綁，諸如網路和先進科技研發都可與美國廣泛合作；在美國保護下，澳洲未來更可能積極在南海、台海充當「哨兵」，有更多作為。

這件事北京對澳洲想槍打出頭鳥，讓各國戒懼不敢仿效；澳洲卻趁機完全倒向美國，可能讓亞洲觀望中的國家找到方向，成為一面倒向美國的骨牌。在攻防之間，北京的新麻煩可能才開始。